Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

Президент Боливии Эво Моралес назвал массовые протесты, начавшиеся после выборов в стране, попыткой государственного переворота. Об этом глава Боливии сообщил во время пресс-конференции, передает газета Deber.

Моралес заявил, что за попыткой переворота стоят недовольные правые силы, пользующиеся международной поддержкой. «Мы не будем вступать в конфронтацию, в стране будет действовать чрезвычайное положение», — приводит издание слова главы государства.

20 октября в Боливии состоялись президентские выборы. После подсчета более 95% голосов результат действующего президента составил 46,4%, его ближайший конкурент — экс-президент страны Карлос Меса получил 37,07% голосов.

В то же время вечером 20 октября суд приостановил подсчет голосов после обработки примерно 83% бюллетеней из-за угроз и нападений на сотрудников суда. После сообщений о лидерстве Моралеса в Боливии начались массовые протесты.