Народная воля: кто уходил в отставку после протестов

13 июля 2022 года стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну на фоне протестов, продолжающихся с весны. Исполняющим обязанности главы государства назначили премьер-министра. Кто из лидеров стран покидал свой пост после народных выступлений — в обзоре РБК
Протесты на Шри-Ланке
Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters
Протесты начались весной 2022 года на фоне экономического кризиса. Он вызван нехваткой иностранной валюты, которая нужна для импорта в том числе лекарств и товаров первой необходимости. В июне инфляция превысила 50%. В июле протестующие захватили резиденцию главы государства в Коломбо
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса
Фото: Eranga Jayawardena / AP
13 июля 2022 года стало известно, что Готабая Раджапакса покинул страну вместе с женой и охраной, исполняющим обязанности президента был назначен
премьер-министр Ранил Викрамасингхе. На Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение
Протесты в Киргизии
Фото: Владимир Воронин / AP
5 октября 2020 года в столице Киргизии — Бишкеке — начались протесты не согласных с итогами выборов в парламент. Митинг перерос в столкновения с правоохранительными органами: около тысячи человек пострадали, один погиб. 6 октября демонстрантам удалось прорваться в Белый дом, а также освободить из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева (позже его снова заключили под стражу), экс-премьеров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева и экс-депутата Садыра Жапарова. ЦИК страны признала результаты выборов недействительными
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Фото: Максим Шеметов / AP
15 октября 2020 года президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении подать в отставку. Он объяснил это тем, что не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан»
Протесты в Абхазии
Фото: Sputnik / РИА Новости
Протесты в Абхазии начались в начале 2020 года из-за несогласия с результатами сентябрьских выборов президента, на которых с минимальным перевесом одержал победу Рауль Хаджимба. Впервые он возглавил республику еще в 2014 году. Здание администрации президента в Сухуме было захвачено, за отмену результатов выборов проголосовал парламент, однако Хаджимба отказывался покидать свой пост. ЦИК назначила на 22 марта новые выборы президента.
Оппозиция требовала не только отставки главы Абхазии. Поводом для выступлений также стал скандал вокруг убийства криминальных авторитетов Астамура Шамбы и Алхаса Авидзбы — один из задержанных, предположительно, является охранником Хаджимбы
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости
12 января Хаджимба объявил
о своем решении покинуть президентский пост. Повторно участвовать в выборах главы республики он отказался
Протесты в Боливии
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Массовые выступления начались в Боливии 20 октября 2019 года, в день президентских выборов. Глава государства Эво Моралес объявил о своей победе, тем не менее оппозиция заявляла о допущенных нарушениях. Кроме того, протестующие были не согласны с самим выдвижением Моралеса на четвертый срок — Конституция страны ограничивает президентство двумя сроками подряд. Но Конституционный суд разрешил Моралесу снова выдвинуть свою кандидатуру. Протесты продолжались три недели, Эво Моралес называл
их попыткой госпереворота
Президент Боливии Эво Моралес
Фото: Juan Karita / AP
10 ноября Эво Моралес объявил
о том, что подает в отставку. «Я ухожу ради мира и предотвращения большего насилия в отношении тех, кто поддерживает меня, моей команды, моей семьи», — сказал он. Президент выступил с таким заявлением после того, как отказаться от своего поста его призвал командующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман
Протесты в Армении
Фото: Aram Kirakosya / PAN Photo / AP
В апреле в Армении прошли многотысячные протесты, вызванные утверждением на пост премьер-министра экс-президента Сержа Саргсяна. Избрание Саргсяна стало окончанием конституционной реформы, в результате которой Армения превратилась из президентской республики в парламентскую. Таким образом, избрание экс-президента премьером фактически оставило в его руках всю власть. 22 апреля в центре Еревана собрались, по оценкам организаторов митинга, 160 тыс. человек — это стало одной из самых массовых гражданских акций в истории страны
Премьер-министр Армении Серж Саргсян
Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
23 апреля Серж Саргсян подал в отставку. «В сложившейся ситуации есть несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — говорится
в его официальном заявлении
Протесты в Словакии
Фото: Darko Vojinovic / AP
Весной 2018 года в Словакии разразился политический кризис, вызванный убийством в конце февраля журналиста Яна Куциака, который занимался расследованием коррупционных связей словацких политиков с итальянской мафией. Массовые акции памяти убитого переросли в уличные акции протеста, и вскоре свои посты покинули министр культуры Марек Мадярич и глава МВД Роберт Калиняк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Фото: Martin Meissner / AP
В ответ на критику президента страны Андрея Киски глава правительства Роберт Фицо обвинил его в работе на американского миллиардера Джорджа Сороса. Тем не менее в середине марта Фицо ушел в отставку, поставив условием назначение на свое место представителя своей партии
Протесты в Южной Корее
Фото: Kim Hong-Ji / Reuters
В 2016 году в Южной Корее разразился скандал, когда стало известно, что президент Пак Кын Хе нарушила Конституцию, допустив к секретным документам свою подругу Чхве Сун Силь. В стране начались демонстрации. После одной из крупнейших акций протеста, на которую в Сеуле вышли более миллиона человек, в конце ноября 2016 года президент заявила о готовности уйти в отставку в случае импичмента
Президент Южной Кореи Пак Кын Хе
Фото: Jung Yeon-Je / Reuters
В марте 2017 года Конституционный суд утвердил решение парламента об импичменте, и она покинула пост главы государства. В апреле 2018 года Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы. Ее подругу приговорили к 20 годам тюрьмы двумя месяцами ранее
Протесты в Исландии
Фото: Stigtryggur Johannsson / Reuters
В апреле 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материал об офшорах мировых лидеров. В расследовании утверждалось, что премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон в 2007 году приобрел офшорную компанию, позднее ставшую одним из кредиторов обанкротившихся исландских банков
Премьер-министр Исландии Сигмундур Гуннлёйгссон
Фото: Bertil Enevag Ericson / Scanpix / Reuters
Публикация спровоцировала массовые протесты, а исландская оппозиция вынесла на рассмотрение парламента вопрос о вотуме недоверия правительству. Через два дня после публикации расследования глава правительства ушел в отставку
Протесты в Бразилии
Фото: Andre Penner / AP
В 2014–2015 годах в Бразилии на фоне ухудшения экономической ситуации росло недовольство властями. В августе 2015 года по стране прошли митинги совокупной численностью более 850 тыс. человек с требованием отставки президента Дилмы Руссефф и проведения антикоррупционного расследования.
В начале 2016 года парламент принял к рассмотрению запрос об импичменте, и на акции протеста по всей стране вышли от 3 млн до 6,5 млн человек
Президент Бразилии Дилма Руссефф
Фото: Silvia Izquierdo / AP
В августе 2016 года Дилма Руссефф в результате импичмента лишилась поста президента Бразилии. Ее обвинили в сокрытии бюджетного дефицита и распределении финансовых средств без консультации с парламентом
Протесты в Румынии
Фото: Vadim Ghirda / AP
В конце октября 2015 года в одном из ночных клубов Бухареста произошел пожар, в результате которого погибли 32 человека. После этого около 20 тыс. жителей столицы вышли на акцию протеста с требованием отставки главы правительства Румынии Виктора Понты
Премьер-министр Румынии Виктор Понта
Фото: Octav Ganea / Reuters
Протесты в Абхазии
Фото: Давид Авидзба / РИА Новости
Весной 2014 года антиправительственные протесты начались в Абхазии. В конце мая оппозиция провела многотысячный митинг, захватив здания администрации президента и национального телевидения, а парламент страны принял постановление, в котором выразил вотум недоверия премьер-министру и предложил президенту срочно подать в отставку
Президент Абхазии Александр Анкваб
Фото: Михаил Метцель / AP
Спустя несколько дней президент Абхазии Александр Анкваб и премьер-министр Леонид Лакербая досрочно ушли в отставку
Протесты в Болгарии
Фото: Tsvetelina Belutova / Reuters
В начале февраля 2013 года в Болгарии из-за рекордно высоких счетов за электроэнергию начались протестные акции. Сначала протестующие требовали снизить тарифы, но вскоре к требованиям прибавилась и отставка правительства. В середине февраля по всей стране протесты собрали более 100 тыс. человек
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Фото: Валентина Петрова / AP
Через несколько дней премьер-министр страны Бойко Борисов ушел в отставку
. Спустя полтора с лишним года он вернулся в премьерское кресло. Сейчас Борисов остается премьер-министром Болгарии
Протесты на Украине
Фото: Александр Демьянчук / Reuters
В конце 2013 года массовые акции протеста начались на Украине в ответ на приостановку властями подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. В конце января 2014 года в отставку ушел кабинет министров
во главе с Николаем Азаровым
Премьер-министр Украины Николай Азаров
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
В своем заявлении политик подчеркнул, что уйти его вынудила «острота и опасность конфликта». После увольнения Азаров покинул Украину. В феврале того же года продолжавшиеся с ноября 2013 года протесты усилились, а в конце месяца президент Виктор Янукович бежал в Россию