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Приговоры и помилования: что стало с противниками Лукашенко

Сапегу помиловали после Протасевича. Что с другими оппонентами Лукашенко

Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года вызвала акции протеста. Против их участников было возбуждено более 4,7 тыс. уголовных дел. 3 мая 2023 года бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии. 22 мая стало известно о его помиловании. В начале июня Лукашенко помиловал и россиянку Софью Сапегу, задержанную вместе с Протасевичем в 2021 году. РБК вспомнил, что стало с противниками белорусских властей
Роман Протасевич
В первые недели после выборов Nexta и другие телеграм-каналы были главными вдохновителями белорусских протестов. За несколько дней число подписчиков канала Nexta выросло с 300 тыс. до 1 млн&nbsp;&mdash; он стал самым популярным русскоязычным телеграм-каналом. Основан он был в 2015 году 17-летним белорусом Степаном Путило&nbsp;&mdash; на тот момент он уже переехал в Польшу. Роман Протасевич (на фото), ставший главным редактором канала, жил в Польше с конца 2019 года и подал заявление на предоставление убежища, ссылаясь на преследование белорусскими властями. До этого Протасевич работал журналистом в белорусских СМИ&nbsp;&mdash; Tut.by, Onliner.by, &laquo;Еврорадио&raquo;, белорусской редакции &laquo;Комсомольской правды&raquo; и других изданиях. 23 мая 2021 года борт FR4978 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс с Протасевичем на борту, получил сообщение о минировании и приземлился в аэропорту Минска. Протасевича и его девушку,&nbsp;гражданку России Софью Сапегу,&nbsp;задержали. После нескольких недель под стражей Протасевич стал выступать с разоблачениями белорусской оппозиции. В итоге ему изменили меру пресечения на домашний арест. В апреле 2022 года в Белоруссии признали террористическими организациями телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta. В мае того&nbsp;же года Сапегу приговорили к шести годам тюрьмы по делу о возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ей вменяли администрирование телеграм-канала &laquo;Черная книга Беларуси&raquo; (признан в стране экстремистским), где публиковались личные данные силовиков, применявших силу к протестующим. На момент приговора, по словам Протасевича, они с Сапегой уже расстались. 3 мая 2023 года Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. По этому&nbsp;же делу проходили Степан Путило и бывший редактор Nexta Ян Рудик. Последних заочно приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно, оба находятся за границей. 22 мая Протасевич сообщил журналистам, что получил помилование президента Александра Лукашенко. 7 июня стало известно о помиловании Софьи Сапеги. Ее передали российской делегации во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко (Сапега родилась во Владивостоке). Подробнее о том, кто такой Роман Протасевич и как развивалось его дело, читайте в материале РБК: Чем известен осужденный в Белоруссии экс-главред Nexta Роман Протасевич
Фото: Reuters

В первые недели после выборов Nexta и другие телеграм-каналы были главными вдохновителями белорусских протестов. За несколько дней число подписчиков канала Nexta выросло с 300 тыс. до 1 млн — он стал самым популярным русскоязычным телеграм-каналом. Основан он был в 2015 году 17-летним белорусом Степаном Путило — на тот момент он уже переехал в Польшу. Роман Протасевич (на фото), ставший главным редактором канала, жил в Польше с конца 2019 года и подал заявление на предоставление убежища, ссылаясь на преследование белорусскими властями.

До этого Протасевич работал журналистом в белорусских СМИ — Tut.by, Onliner.by, «Еврорадио», белорусской редакции «Комсомольской правды» и других изданиях.

23 мая 2021 года борт FR4978 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс с Протасевичем на борту, получил сообщение о минировании и приземлился в аэропорту Минска. Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. После нескольких недель под стражей Протасевич стал выступать с разоблачениями белорусской оппозиции. В итоге ему изменили меру пресечения на домашний арест.

В апреле 2022 года в Белоруссии признали террористическими организациями телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta.

В мае того же года Сапегу приговорили к шести годам тюрьмы по делу о возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ей вменяли администрирование телеграм-канала «Черная книга Беларуси» (признан в стране экстремистским), где публиковались личные данные силовиков, применявших силу к протестующим. На момент приговора, по словам Протасевича, они с Сапегой уже расстались.

3 мая 2023 года Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. По этому же делу проходили Степан Путило и бывший редактор Nexta Ян Рудик. Последних заочно приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно, оба находятся за границей.

22 мая Протасевич сообщил журналистам, что получил помилование президента Александра Лукашенко.

7 июня стало известно о помиловании Софьи Сапеги. Ее передали российской делегации во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко (Сапега родилась во Владивостоке).

Подробнее о том, кто такой Роман Протасевич и как развивалось его дело, читайте в материале РБК: Чем известен осужденный в Белоруссии экс-главред Nexta Роман Протасевич

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская стала кандидатом на пост президента, а затем лидером белорусской оппозиции по стечению обстоятельств. Президентские амбиции имел ее муж&nbsp;&mdash; Сергей Тихановский, но его задержали 29 мая 2020 года. Тогда она выдвинулась вместо него. &laquo;Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили&raquo;,&nbsp;&mdash; заявила Тихановская, получив свидетельство о регистрации кандидатом. Она не скрывала, что идет на выборы техническим кандидатом, ее программа была короткой и состояла из пяти пунктов, среди которых&nbsp;&mdash; перевыборы сразу после ее избрания с допуском всех кандидатов и амнистия политзаключенных. 11 августа 2020 года, опасаясь преследования, она покинула Белоруссию и уехала в Литву. Ее считают лидером оппозиции. За последние два года Тихановская встретилась более чем с 30 мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 6 марта этого года ее заочно приговорили к 15 годам заключения в колонии общего режима по делу Координационного совета белорусской оппозиции, сообщило&nbsp;БелТА. Тихановская и другие обвиняемые признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти. В прошлом участники президентских выборов в Белоруссии также подвергались преследованиям&nbsp;&mdash; обзор РБК
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Светлана Тихановская стала кандидатом на пост президента, а затем лидером белорусской оппозиции по стечению обстоятельств. Президентские амбиции имел ее муж — Сергей Тихановский, но его задержали 29 мая 2020 года. Тогда она выдвинулась вместо него. «Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили», — заявила Тихановская, получив свидетельство о регистрации кандидатом.

Она не скрывала, что идет на выборы техническим кандидатом, ее программа была короткой и состояла из пяти пунктов, среди которых — перевыборы сразу после ее избрания с допуском всех кандидатов и амнистия политзаключенных.

11 августа 2020 года, опасаясь преследования, она покинула Белоруссию и уехала в Литву. Ее считают лидером оппозиции. За последние два года Тихановская встретилась более чем с 30 мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

6 марта этого года ее заочно приговорили к 15 годам заключения в колонии общего режима по делу Координационного совета белорусской оппозиции, сообщило БелТА. Тихановская и другие обвиняемые признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти.

В прошлом участники президентских выборов в Белоруссии также подвергались преследованиям — обзор РБК

Сергей Тихановский
Сергей Тихановский начал политическую карьеру весной 2019 года. Тогда он создал YouTube-канал под названием &laquo;Страна для жизни&raquo; (в июле 2021 года власти Белоруссии признали его экстремистским). В видеороликах Тихановский рассказывал о социальных проблемах и критиковал работу чиновников. В начале мая 2020 года он объявил о планах баллотироваться на выборах президента Белоруссии. Тихановский был самым радикальным критиком Александра Лукашенко, запустил лозунг &laquo;Стоп таракан!&raquo; (отсылка к сказке Корнея Чуковского). 29 мая того же&nbsp;года во время сбора подписей в Гродно его задержали. 24 июня 2021 года над ним начался суд. Он проходил&nbsp;по четырем статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков; организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок; воспрепятствование осуществлению избирательных прав и разжигание ненависти. 14 декабря 2021 года суд признал Тихановского виновным и приговорил к 18 годам заключения
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Сергей Тихановский начал политическую карьеру весной 2019 года. Тогда он создал YouTube-канал под названием «Страна для жизни» (в июле 2021 года власти Белоруссии признали его экстремистским). В видеороликах Тихановский рассказывал о социальных проблемах и критиковал работу чиновников. В начале мая 2020 года он объявил о планах баллотироваться на выборах президента Белоруссии. Тихановский был самым радикальным критиком Александра Лукашенко, запустил лозунг «Стоп таракан!» (отсылка к сказке Корнея Чуковского).

29 мая того же года во время сбора подписей в Гродно его задержали. 24 июня 2021 года над ним начался суд. Он проходил по четырем статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков; организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок; воспрепятствование осуществлению избирательных прав и разжигание ненависти. 14 декабря 2021 года суд признал Тихановского виновным и приговорил к 18 годам заключения

Виктор Бабарико
До того как в мае 2020 года заявить о своем намерении участвовать в президентских выборах, Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (&laquo;дочка&raquo; российских &laquo;Газпрома&raquo; и Газпромбанка). Во время предвыборной кампании банкир собрал рекордное для оппозиционного кандидата количество подписей за выдвижение&nbsp;&mdash; почти 370 тыс., из них действительными признали 165 тыс., но баллотироваться он не смог&nbsp;&mdash; ЦИК отказала в регистрации, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе. 18 июня 2020 года Бабарико задержали и обвинили в том, что он создал из числа своих заместителей организованную группу, чтобы регулярно получать взятки от бизнеса, заинтересованного в благосклонности руководства банка. Дело рассматривалось Верховным судом страны, что лишило защитников возможности апелляции. 6 июля 2021 года Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Он свою вину не признал
Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / AP

До того как в мае 2020 года заявить о своем намерении участвовать в президентских выборах, Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк («дочка» российских «Газпрома» и Газпромбанка).

Во время предвыборной кампании банкир собрал рекордное для оппозиционного кандидата количество подписей за выдвижение — почти 370 тыс., из них действительными признали 165 тыс., но баллотироваться он не смог — ЦИК отказала в регистрации, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе. 18 июня 2020 года Бабарико задержали и обвинили в том, что он создал из числа своих заместителей организованную группу, чтобы регулярно получать взятки от бизнеса, заинтересованного в благосклонности руководства банка. Дело рассматривалось Верховным судом страны, что лишило защитников возможности апелляции. 6 июля 2021 года Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Он свою вину не признал

Эдуард Бабарико
33-летний Эдуард Бабарико руководил инициативной группой по сбору подписей за отца. Его и нескольких сотрудников штаба задержали в один день&nbsp;&mdash; 18 июня 2020 года, когда они ехали сдавать в ЦИК очередную пачку собранных подписей. 21 июня 2021&nbsp;года Бабарико-младшему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и сборов, что повлекло ущерб в особо крупном размере. Это дело не связано с делом его отца. Бабарико-младший больше двух лет&nbsp;сидит в СИЗО КГБ, ему грозит до пяти лет лишения свободы
Фото: eduard.babariko / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

33-летний Эдуард Бабарико руководил инициативной группой по сбору подписей за отца. Его и нескольких сотрудников штаба задержали в один день — 18 июня 2020 года, когда они ехали сдавать в ЦИК очередную пачку собранных подписей. 21 июня 2021 года Бабарико-младшему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и сборов, что повлекло ущерб в особо крупном размере. Это дело не связано с делом его отца. Бабарико-младший больше двух лет сидит в СИЗО КГБ, ему грозит до пяти лет лишения свободы

Мария Колесникова
К середине июля 2020 года все популярные оппоненты Лукашенко были либо арестованы, как Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, либо уехали, опасаясь преследования, как Валерий Цепкало. 16 июля штабы этих трех выдвиженцев объявили об объединении вокруг единого кандидата от оппозиции&nbsp;&mdash; Светланы Тихановской. Лицами новой кампании стали три женщины&nbsp;&mdash; Тихановская, жена Цепкало Вероника и Мария Колесникова&nbsp;&mdash; координатор штаба Виктора Бабарико. Колесникова&nbsp;&mdash; профессиональная флейтистка, с 2007 года жила и играла в Германии. Но в 2017 году вернулась в Минск и возглавила арт-пространство, созданное по инициативе Виктора Бабарико. Вероника Цепкало уехала из Белоруссии еще до голосования. Светлану Тихановскую, по ее словам, вынудили покинуть страну 11 августа. Последнюю из троицы&nbsp;&mdash; Колесникову&nbsp;&mdash; задержали в начале сентября и попробовали силой вывезти на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В итоге ее поместили в СИЗО. 16 сентября 2020 года Колесниковой предъявили обвинение в призывах к действиям, угрожающим безопасности Белоруссии. 4 августа 2021 года над ней в закрытом режиме начался суд. В сентябре того&nbsp;же года Марию Колесникову приговорили к 11 годам заключения. В ноябре 2022 года Колесникова с перитонитом из-за прободной язвы была переведена в гомельскую больницу, ее прооперировали, после чего она вернулась в колонию
Фото: Рамиль Насибулин / БелТА / AP

К середине июля 2020 года все популярные оппоненты Лукашенко были либо арестованы, как Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, либо уехали, опасаясь преследования, как Валерий Цепкало. 16 июля штабы этих трех выдвиженцев объявили об объединении вокруг единого кандидата от оппозиции — Светланы Тихановской. Лицами новой кампании стали три женщины — Тихановская, жена Цепкало Вероника и Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико.

Колесникова — профессиональная флейтистка, с 2007 года жила и играла в Германии. Но в 2017 году вернулась в Минск и возглавила арт-пространство, созданное по инициативе Виктора Бабарико.

Вероника Цепкало уехала из Белоруссии еще до голосования. Светлану Тихановскую, по ее словам, вынудили покинуть страну 11 августа. Последнюю из троицы — Колесникову — задержали в начале сентября и попробовали силой вывезти на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В итоге ее поместили в СИЗО. 16 сентября 2020 года Колесниковой предъявили обвинение в призывах к действиям, угрожающим безопасности Белоруссии. 4 августа 2021 года над ней в закрытом режиме начался суд. В сентябре того же года Марию Колесникову приговорили к 11 годам заключения. В ноябре 2022 года Колесникова с перитонитом из-за прободной язвы была переведена в гомельскую больницу, ее прооперировали, после чего она вернулась в колонию

Павел Латушко
Павел Латушко до выборов 2020 года был известен как экс-министр культуры и бывший посол Белоруссии во Франции, Испании и Португалии. С 2019 года он возглавлял Национальный академический театр имени Янки Купалы. Во время массовых акций протеста в 2020 году он осудил насилие, высказывался за отставку тогда главы МВД Юрия Караева и главы ЦИК Лидии Ермошиной. 19 августа 2020 года Латушко избрали в президиум Координационного совета оппозиции по трансферу власти. В начале сентября того&nbsp;же года он покинул страну и уехал в Польшу. Там он создал Народное антикризисное управление, которое разрабатывает стратегии выхода Белоруссии из кризиса. 13 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Латушко, обвиняя его в причинении существенного вреда государственным и общественным интересам во время работы на посту министра культуры в 2012 году. Он также стал обвиняемым по делу о попытке захвата власти (так называемое дело о Координационном совете оппозиции). 6 марта вместе с Тихановской он был признан виновным и приговорен к 18 годам заключения, он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет. Под арестом оставлено было и его имущество&nbsp;&mdash; принадлежащий Латушко земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома в Минском районе, капитальное строение в агрогородке Ждановичи, деньги на банковских счетах (более &euro;31,8 тыс. и $21,8 тыс.)
Фото: Omar Marques / Getty Images

Павел Латушко до выборов 2020 года был известен как экс-министр культуры и бывший посол Белоруссии во Франции, Испании и Португалии. С 2019 года он возглавлял Национальный академический театр имени Янки Купалы. Во время массовых акций протеста в 2020 году он осудил насилие, высказывался за отставку тогда главы МВД Юрия Караева и главы ЦИК Лидии Ермошиной.

19 августа 2020 года Латушко избрали в президиум Координационного совета оппозиции по трансферу власти. В начале сентября того же года он покинул страну и уехал в Польшу. Там он создал Народное антикризисное управление, которое разрабатывает стратегии выхода Белоруссии из кризиса.

13 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Латушко, обвиняя его в причинении существенного вреда государственным и общественным интересам во время работы на посту министра культуры в 2012 году. Он также стал обвиняемым по делу о попытке захвата власти (так называемое дело о Координационном совете оппозиции). 6 марта вместе с Тихановской он был признан виновным и приговорен к 18 годам заключения, он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет. Под арестом оставлено было и его имущество — принадлежащий Латушко земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома в Минском районе, капитальное строение в агрогородке Ждановичи, деньги на банковских счетах (более €31,8 тыс. и $21,8 тыс.)

Координационный совет оппозиции
На фото слева направо: член президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова, юрист Максим Знак, координатор забастовки Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский на пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии. После того как в Белоруссии начались массовые акции протеста, а из страны уехала Светлана Тихановская, белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета. Противники Лукашенко намеревались склонить президента к диалогу. В президиум совета вошли семь человек&nbsp;&mdash; Мария Колесникова, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, юристы Ольга Ковалькова, Максим Знак и Лилия Власова, координатор забастовки Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, а также Павел Латушко. Колесникова и Знак уже осуждены, получили 11 и 10 лет соответственно, Власова находится в Белоруссии под подпиской о невыезде, Алексиевич, Дылевский, Ковалькова, Латушко уехали из страны. Согласно приговору, вынесенному 6 марта, Дылевский и Ковалькова получили по 12 лет колонии
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

На фото слева направо: член президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова, юрист Максим Знак, координатор забастовки Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский на пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии.

После того как в Белоруссии начались массовые акции протеста, а из страны уехала Светлана Тихановская, белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета. Противники Лукашенко намеревались склонить президента к диалогу. В президиум совета вошли семь человек — Мария Колесникова, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, юристы Ольга Ковалькова, Максим Знак и Лилия Власова, координатор забастовки Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, а также Павел Латушко.

Колесникова и Знак уже осуждены, получили 11 и 10 лет соответственно, Власова находится в Белоруссии под подпиской о невыезде, Алексиевич, Дылевский, Ковалькова, Латушко уехали из страны.

Согласно приговору, вынесенному 6 марта, Дылевский и Ковалькова получили по 12 лет колонии

Александра Герасименя
Против Александра Лукашенко выступили многие спортсмены, члены национальных сборных и олимпийские призеры. После жесткого разгона протестующих в августе 2020 года несколько сотен белорусских атлетов и работников отрасли подписали письмо с требованием проведения перевыборов. В числе подписантов была и пловчиха Александра Герасименя. Она двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, а также бронзовый призер олимпиады 2016 года в плавании на 50 и 100&nbsp;м вольным стилем. Помимо этого, она неоднократно выигрывала золото чемпионатов мира и Европы в плавании на длинной (50 м) и короткой воде (25 м). В октябре 2020 года она покинула страну и стала лицом Белорусского фонда спортивной солидарности, который помогает атлетам, пострадавшим из-за выражения политической позиции. В апреле 2021 года против нее возбудили уголовное дело за &laquo;распространение заведомо ложных сведений&raquo; о ситуации в Белоруссии, приговор был вынесен в декабре 2022 года. Спортсменку заочно приговорили к 12 годам колонии общего режима
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Против Александра Лукашенко выступили многие спортсмены, члены национальных сборных и олимпийские призеры. После жесткого разгона протестующих в августе 2020 года несколько сотен белорусских атлетов и работников отрасли подписали письмо с требованием проведения перевыборов. В числе подписантов была и пловчиха Александра Герасименя.

Она двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, а также бронзовый призер олимпиады 2016 года в плавании на 50 и 100 м вольным стилем. Помимо этого, она неоднократно выигрывала золото чемпионатов мира и Европы в плавании на длинной (50 м) и короткой воде (25 м).

В октябре 2020 года она покинула страну и стала лицом Белорусского фонда спортивной солидарности, который помогает атлетам, пострадавшим из-за выражения политической позиции. В апреле 2021 года против нее возбудили уголовное дело за «распространение заведомо ложных сведений» о ситуации в Белоруссии, приговор был вынесен в декабре 2022 года. Спортсменку заочно приговорили к 12 годам колонии общего режима

Правозащитный центр «Весна»
14 июля 2021 года главу правозащитного центра &laquo;Весна&raquo; Алеся Беляцкого (на фото справа), его заместителя Валентина Стефановича (на фото слева) и других сотрудников центра задержали. В этот день по всей стране прошли обыски у десятков правозащитников, активистов и журналистов. Силовики пришли в Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусскую ассоциацию журналистов, офисы благотворительного проекта &laquo;Имена&raquo; и другие. &laquo;Весна&raquo;&nbsp;&mdash; одна из старейших неправительственных правозащитных организаций Белоруссии. Она была основана в 1996 году, в 2003 году центр был лишен государственной регистрации. Его главу&nbsp;&mdash; Алеся Беляцкого&nbsp;&mdash; задержали после президентских выборов 2010 года. В 2011 году он был приговорен к четырем с половиной годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов, в 2014 году был выпущен на свободу досрочно. В 2020 году вместе с другими белорусскими правозащитниками Беляцкий получил премию Сахарова &laquo;За свободу мысли&raquo;, вручаемую Европарламентом. После событий августа 2020 года центр &laquo;Весна&raquo; стал вести счет политзаключенных в стране&nbsp;&mdash; их число превышает 1400 человек. В конце 2021 года в Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал &laquo;Весны&raquo;, а еще через месяц&nbsp;&mdash; и всю информационную продукцию правозащитного центра. В октябре 2022 года Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира. 3 марта 2023-го суд приговорил Беляцкого к десяти годам заключения, а Валентина Стефановича&nbsp;&mdash; к девяти годам. Они были признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 4 ст. 228 (&laquo;Контрабанда, совершенная организованной группой лиц&raquo;) и ч. 2 ст. 342 (&laquo;Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности&raquo;)
Фото: spring96.org

14 июля 2021 года главу правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого (на фото справа), его заместителя Валентина Стефановича (на фото слева) и других сотрудников центра задержали. В этот день по всей стране прошли обыски у десятков правозащитников, активистов и журналистов. Силовики пришли в Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусскую ассоциацию журналистов, офисы благотворительного проекта «Имена» и другие.

«Весна» — одна из старейших неправительственных правозащитных организаций Белоруссии. Она была основана в 1996 году, в 2003 году центр был лишен государственной регистрации. Его главу — Алеся Беляцкого — задержали после президентских выборов 2010 года. В 2011 году он был приговорен к четырем с половиной годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов, в 2014 году был выпущен на свободу досрочно. В 2020 году вместе с другими белорусскими правозащитниками Беляцкий получил премию Сахарова «За свободу мысли», вручаемую Европарламентом.

После событий августа 2020 года центр «Весна» стал вести счет политзаключенных в стране — их число превышает 1400 человек. В конце 2021 года в Белоруссии признали экстремистским телеграм-канал «Весны», а еще через месяц — и всю информационную продукцию правозащитного центра.

В октябре 2022 года Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира. 3 марта 2023-го суд приговорил Беляцкого к десяти годам заключения, а Валентина Стефановича — к девяти годам. Они были признаны виновными по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 4 ст. 228 («Контрабанда, совершенная организованной группой лиц») и ч. 2 ст. 342 («Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности»)

Независимые СМИ и журналисты
После событий августа 2020 года в Белоруссии были заблокированы более 70 независимых СМИ. С проблемами сталкиваются и российские СМИ&nbsp;&mdash; например, филиалу газеты &laquo;Комсомольская правда&raquo; в стране из-за освещения протестов запретили печататься в Белоруссии&nbsp;&mdash; урезанный тираж возили из России. 18 мая 2021 года стало известно об уголовном деле об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей и сотрудников интернет-издания Tut.by&nbsp;&mdash; одного из самых посещаемых информационных сайтов в стране. Его читали 60% всех пользователей Байнета, около 3 млн человек. По делу были задержаны 15 человек, включая возглавлявшего издание с 2004 года главного редактора Марину Золотову (на фото). Суд над Золотовой и еще четырьмя сотрудницами издания (гендиректором Людмилой Чекиной, журналистками Ольгой Лойко и Еленой Толкачевой, юрисконсультом Екатериной Ткаченко) начался в январе этого года, он проходит в закрытом режиме. Подсудимым вменяют разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни; призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии; уклонение от уплаты налогов; организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. 18 мая 2021 года из колонии вышла на свободу журналистка Tut.by Екатерина Борисевич. Ее задержали в ноябре годом ранее, а 2 марта 2021 года приговорили к шести месяцам колонии и штрафу по так называемому делу ноль промилле&nbsp;&mdash; за заметку о смерти избитого на протестах Романа Бондаренко. В колонии общего режима отбывают двухлетний срок журналистки &laquo;Белсат&raquo; Дарья Чульцова и Екатерина Андреева&nbsp;&mdash; в феврале суд в Минске посчитал их виновными в &laquo;организации протестов&raquo; за то, что они вели стрим с митинга
Фото: Василий Федосенко / Reuters

После событий августа 2020 года в Белоруссии были заблокированы более 70 независимых СМИ. С проблемами сталкиваются и российские СМИ — например, филиалу газеты «Комсомольская правда» в стране из-за освещения протестов запретили печататься в Белоруссии — урезанный тираж возили из России.

18 мая 2021 года стало известно об уголовном деле об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей и сотрудников интернет-издания Tut.by — одного из самых посещаемых информационных сайтов в стране. Его читали 60% всех пользователей Байнета, около 3 млн человек. По делу были задержаны 15 человек, включая возглавлявшего издание с 2004 года главного редактора Марину Золотову (на фото).

Суд над Золотовой и еще четырьмя сотрудницами издания (гендиректором Людмилой Чекиной, журналистками Ольгой Лойко и Еленой Толкачевой, юрисконсультом Екатериной Ткаченко) начался в январе этого года, он проходит в закрытом режиме. Подсудимым вменяют разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни; призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии; уклонение от уплаты налогов; организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

18 мая 2021 года из колонии вышла на свободу журналистка Tut.by Екатерина Борисевич. Ее задержали в ноябре годом ранее, а 2 марта 2021 года приговорили к шести месяцам колонии и штрафу по так называемому делу ноль промилле — за заметку о смерти избитого на протестах Романа Бондаренко. В колонии общего режима отбывают двухлетний срок журналистки «Белсат» Дарья Чульцова и Екатерина Андреева — в феврале суд в Минске посчитал их виновными в «организации протестов» за то, что они вели стрим с митинга

Телеведущие
После начала протестов с белорусских государственных каналов стали увольняться сотрудники&nbsp;&mdash; операторы, режиссеры, редакторы и несколько десятков ведущих. С канала &laquo;Беларусь-1&raquo; ушли ведущий военной программы &laquo;Арсенал&raquo; Владимир Бурко, ведущий вечернего ток-шоу Евгений Перлин, а также ведущий Денис Дудинский (на фото)&nbsp;&mdash; он работал на развлекательных программах белорусского телевидения с 2005 года. С 2006 года был постоянным ведущим Международного фестиваля искусств &laquo;Славянский базар&raquo;, который проходит в Витебске. В сентябре 2020 года Дудинского задерживали за участие в акциях протеста. 2 июня 2021 года к Дудинскому и его жене с &laquo;проверкой по вопросам налогообложения&raquo; приходили силовики. После этого они уехали на Украину. C начала российской спецоперации Дудинский стал работать на Украине военным репортером. Из-за нехватки кадров, необходимых для поддержания вещания, Белоруссия привлекала для обеспечения работы эфира сотрудников российского RT, писал РБК. Материал впервые опубликован в 2021 году, обновлен и дополнен в марте 2023-го
Фото: dudinski_denis / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

После начала протестов с белорусских государственных каналов стали увольняться сотрудники — операторы, режиссеры, редакторы и несколько десятков ведущих. С канала «Беларусь-1» ушли ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко, ведущий вечернего ток-шоу Евгений Перлин, а также ведущий Денис Дудинский (на фото) — он работал на развлекательных программах белорусского телевидения с 2005 года. С 2006 года был постоянным ведущим Международного фестиваля искусств «Славянский базар», который проходит в Витебске.

В сентябре 2020 года Дудинского задерживали за участие в акциях протеста. 2 июня 2021 года к Дудинскому и его жене с «проверкой по вопросам налогообложения» приходили силовики. После этого они уехали на Украину. C начала российской спецоперации Дудинский стал работать на Украине военным репортером.

Из-за нехватки кадров, необходимых для поддержания вещания, Белоруссия привлекала для обеспечения работы эфира сотрудников российского RT, писал РБК.

Материал впервые опубликован в 2021 году, обновлен и дополнен в марте 2023-го

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мультимедиа Белоруссия протесты Александр Лукашенко
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