Tut.by сообщил о задержании 12 своих сотрудников за день

В Белоруссии 18 мая задержали 12 сотрудников оппозиционного издания Tut.by, сообщается в его Telegram-канале.

Среди задержанных — гендиректор, главный бухгалтер и ее заместитель, замдиректора, директор по персоналу, два заместителя главреда, одна журналистка, инженер-программист, бизнес-аналитик, начальник отдела маркетинга и один менеджер. Кроме того, в отделение департамента финансовых расследований при Комитете госконтроля (ДФР) увезли главреда Марину Золотову. Перед этим у нее дома прошел обыск.

Издание также сообщает, что одного из заместителей главного редактора — Максима Гайко — отпустили после допроса в ДФР. Теперь он проходит по делу как свидетель и дал подписку о неразглашении.

Редакция сообщила об исчезновении еще троих журналистов, которые утром приехали для освещения событий в офисе Tut.by. При этом милиция сообщила изданию, что пропавших нет ни в одном из минских РУВД. Информации об этом нет также у ДФР и Следственного комитета.