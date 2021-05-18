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Политика ,  
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Tut.by сообщил о задержании 12 своих сотрудников за день

В Белоруссии 18 мая задержали 12 сотрудников оппозиционного издания Tut.by, сообщается в его Telegram-канале.

Среди задержанных — гендиректор, главный бухгалтер и ее заместитель, замдиректора, директор по персоналу, два заместителя главреда, одна журналистка, инженер-программист, бизнес-аналитик, начальник отдела маркетинга и один менеджер. Кроме того, в отделение департамента финансовых расследований при Комитете госконтроля (ДФР) увезли главреда Марину Золотову. Перед этим у нее дома прошел обыск.

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Издание также сообщает, что одного из заместителей главного редактора — Максима Гайко — отпустили после допроса в ДФР. Теперь он проходит по делу как свидетель и дал подписку о неразглашении.

Редакция сообщила об исчезновении еще троих журналистов, которые утром приехали для освещения событий в офисе Tut.by. При этом милиция сообщила изданию, что пропавших нет ни в одном из минских РУВД. Информации об этом нет также у ДФР и Следственного комитета.

Утром 18 мая Tut.by со ссылкой на заявление ДФР сообщил, что против его сотрудников завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. ДФР указывает, что компания стала в 2019 году резидентом Парка высоких технологий (ПВТ), но получала выручку, «не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ». Власти считают, что издание, воспользовавшись правительственной помощью, нанесло государству ущерб в особо крупном размере.

В офисе редакции прошли обыски. Сайт издания заблокирован, но работает его «зеркало».

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