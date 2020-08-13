От бюллетеня до тюрьмы: что было с соперниками Лукашенко после выборов
11 августа стало известно, что Светлана Тихановская, основная соперница Александра Лукашенко на прошедших выборах, покинула страну. В своем видеообращении она сказала: «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед каким оказалась я». Это были уже шестые выигранные выборы для Александра Лукашенко. Как в разные годы складывалась судьба его основных конкурентов после выборов — в материале РБК.
На выборах 1994 года Кебич был кандидатом от власти: он возглавлял Совет министров Белорусской ССР, а потом и независимой Белоруссии. Именно он вместе с главой белорусского Верховного совета Станиславом Шушкевичем подписывал беловежское соглашение (о создании СНГ и прекращении существования СССР. — РБК) от имени республики. Кебич уступил Лукашенко во втором туре выборов, набрав чуть больше 14% голосов (Лукашенко получил поддержку 80% граждан).
В 1996 году Кебич признал итоги референдума об изменении белорусской Конституции, благодаря которому были существенно расширены права президента, а срок пребывания Лукашенко в должности обнулялся. С этого же года Кебич стал депутатом нового органа законодательной власти — палаты представителей Национального собрания Белоруссии
Бывший вице-мэр Гродно стал единым кандидатом от оппозиции в результате проведенного Конгресса демократических сил, по подсчетам ЦИК, на выборах набрал 6,1%. Сторонники Милинкевича и еще одного кандидата, экс-ректора БГУ Александра Козулина, собрались в центре Минска и разбили палаточный городок. Акцию разогнали спустя четыре дня, арестовали свыше 500 человек. Козулина приговорили 5,5 лет тюрьмы по обвинению в организации массовых беспорядков, позже он был помилован.
Милинкевич получил 15 суток ареста после памятных мероприятий, посвященных аварии на ЧАЭС. Дважды (в 2010-м и 2015-м) заявлял о намерениях снова баллотироваться на пост президента, но в итоге отказывался выдвигаться. с 2006 по 2016 год возглавлял белорусское демократическое движение «За свободу!»
В бюллетень вошли десять кандидатов, восемь из них — от оппозиционных сил. На этих выборах Лукашенко получил 79,65%. В ночь после выборов состоялась акция протеста против объявленных результатов, ее разогнал ОМОН, было возбуждено дело о массовых беспорядках. Среди задержанных были семь кандидатов в президенты, пятеро получили судебные приговоры:
Николай Статкевич (на фото слева) — шесть лет колонии усиленного режима. Вышел на свободу в 2015 году. Возглавляет незарегистрированную Белорусскую Социал-демократическую партию. В конце мая 2020 был задержан, в июле 2020 года стало известно, что против него возбуждено дело о подготовке массовых беспорядков. По этому же делу проходит блогер, незарегистрированный кандидат в президенты Сергей Тихановский.
Владимир Некляев (на фото в центре) — два года заключения с отсрочкой на два года. Писатель, поэт и политик был освобожден от отбытия наказания после истечения отсрочки в 2013 году. После этого продолжил заниматься общественной деятельностью вместе с кампанией «Говори правду», которую инициировал еще до выборов.
Виталий Рымашевский (на фото справа) — два года условно. Продолжает заниматься политикой: он сопредседатель незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» и координатор кампании «Право выбора», которая занимается организацией наблюдения за выборным процессом.
Андрей Санников — пять лет колонии усиленного режима. Его жена Ирина Халип получила два года заключения с отсрочкой на два года (после истечения отсрочки ее освободили от уголовной ответственности). Санников был освобожден в 2012 году после прошения о помиловании и получил убежище в Великобритании.
Дмитрий Усс — пять с половиной лет колонии усиленного режима. Вышел на свободу в 2011 году после президентского указа о помиловани
Светлана Тихановская баллотировалась после того, как основные соперники Лукашенко на предстоящих выборах оказались под арестом или за границей. Не имеющая опыта в политике Тихановская выдвинула свою кандидатуру вместо мужа, блогера Сергея Тихановского, которого задержали перед выборами.
По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Тихановская набрала 10,9% голосов, Лукашенко — 80,08%. В штабе оппозиционного кандидата не признали результаты выборов, посчитав, что данные с участков показывают победу именно Тихановской, и потребовали мирно передать власть. Вечером после закрытия участков в Минске и других городах страны начались протесты.
11 августа, на вторые сутки после выборов, стало известно об отъезде Тихановской из страны. Она записала два видеообращения, в первом заявив: «Я думала, что вся эта кампания меня сильно закалила и я выдержу все. Но я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение, и это решение я приняла абсолютно самостоятельно».
Во втором обращении, которое она читала с листа, Тихановская призвала граждан «не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности».