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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Белорусская оппозиционерка Колесникова попала в реанимацию из колонии

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию из колонии
В сентябре прошлого года Колесникову приговорили к 11 годам заключения, она отбывала наказание в колонии в Гомеле. Сейчас она находится в одной из больниц города, ее прооперировали
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Рамиль Насибулин / ТАСС)

Член белорусского Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, которая отбывает наказание в гомельской колонии, находится в реанимации, сообщил РБК ее адвокат Владимир Пыльченко.

Ранее об этом сообщили в телеграм-канале оппозиционера Виктора Бабарико. Колесникова работала в его предвыборном штабе на президентских выборах 2020 года, когда Бабарико выдвинул свою кандидатуру, но не был зарегистрирован как кандидат. Затем она поддерживала Светлану Тихановскую.

В сообщении сказано, что Колесникову доставили в медучреждение в Гомеле накануне, 28 ноября, с «хирургической патологией», ее прооперировали, и она находится в стабильно тяжелом состоянии. Ранее оппозиционерка находилась в штрафном изоляторе, но сколько времени, неясно.

РБК направил запрос в Департамент исполнения наказаний Белоруссии.

Колесникову и еще одного оппозиционера, Максима Знака, 6 сентября прошлого года осудили по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) УК Белоруссии. Колесникова получила 11 лет тюремного заключения, Знак — 10. В мае этого года их включили в список лиц, причастных к террористической деятельности. В белорусской оппозиции эти действия против Колесниковой и Знака считают необоснованными и незаконными.

Сам Бабарико, который в прошлом был главой правления Белгазпромбанка, также находится в колонии, в июле 2021-го его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в отмывании средств, полученных преступным путем, а также в получении взятки в особо крупном размере.

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Координационный совет оппозиции был создан в Белоруссии в период президентских выборов 2020 года и последовавших вслед за ними протестов. Помимо Знака и Колесниковой, по делу против его членов проходила Тихановская, которая уехала за границу. На сайте Бабарико говорится, что Колесникову в сентябре 2020-го пытались вывезти из Белоруссии, но она порвала на границе свой паспорт и осталась в стране.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Алена Нефедова Алена Нефедова
Мария Колесникова Белоруссия реанимация оппозиция
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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