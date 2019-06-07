Силуанов заявил о нигилизме бизнеса из-за отказа инвестировать

Некоторые бизнесмены привыкли жаловаться на жизнь, не замечают реальных изменений и постоянно требуют себе льгот, рассказал Антон Силуанов. Предпринимателям пора отбросить этот нигилизм и поверить в нацпроекты, считает он

Антон Силуанов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Российские предприниматели находятся во власти нигилизма и не верят в то, что условия взаимодействия с государством изменились, считает первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Об этом он рассказал во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«У нас по-прежнему у бизнеса существует какой-то нигилизм в его действиях. Все плохо. У Александра Николаевича [Шохина, РСПП] огромные прибыли бизнес имеет, прибыль растет, прет просто на глазах! У [основателя и председателя совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексея ] Репика бизнес вообще супермаржинальный, да! <...> Но все плохо», — привел пример глава Минфина.

«У нас есть бизнес, который по старинке работает. Заработал — за границу. Заработал — в офшор, так спокойнее, хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы. Не дадите льгот — мы не будем финансировать. И есть третий бизнес, который работает. Вот на него и надо делать ставки», — считает Силуанов.

Отвечая на выступление главы РСПП Шохина, который говорил об отсутствии стабильности во взаимоотношениях бизнеса и государства и об отсутствии стимулов для вложений, Силуанов признал, что с принятием закона об инвестициях в России в правительстве действительно «немного затянули».