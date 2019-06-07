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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Силуанов заявил о нигилизме бизнеса из-за отказа инвестировать
Некоторые бизнесмены привыкли жаловаться на жизнь, не замечают реальных изменений и постоянно требуют себе льгот, рассказал Антон Силуанов. Предпринимателям пора отбросить этот нигилизм и поверить в нацпроекты, считает он
Антон Силуанов (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Российские предприниматели находятся во власти нигилизма и не верят в то, что условия взаимодействия с государством изменились, считает первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Об этом он рассказал во время делового завтрака Сбербанка на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«У нас по-прежнему у бизнеса существует какой-то нигилизм в его действиях. Все плохо. У Александра Николаевича [Шохина, РСПП] огромные прибыли бизнес имеет, прибыль растет, прет просто на глазах! У [основателя и председателя совета директоров группы компаний «Р‑Фарм» Алексея ] Репика бизнес вообще супермаржинальный, да! <...> Но все плохо», — привел пример глава Минфина.

«У нас есть бизнес, который по старинке работает. Заработал — за границу. Заработал — в офшор, так спокойнее, хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке. Есть бизнес, который просто ждет льготы. Не дадите льгот — мы не будем финансировать. И есть третий бизнес, который работает. Вот на него и надо делать ставки», — считает Силуанов.

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Отвечая на выступление главы РСПП Шохина, который говорил об отсутствии стабильности во взаимоотношениях бизнеса и государства и об отсутствии стимулов для вложений, Силуанов признал, что с принятием закона об инвестициях в России в правительстве действительно «немного затянули».

«Мы делаем инвестиционный кодекс по сути дела, отменяем все действующие до сегодняшнего дня законодательные акты и делаем кодекс, где все будет прописано. Стабильность для тех, кто вкладывает в новые проекты, и еще дополнительно возврат налогов на инфраструктуру — все, что просит бизнес. Мы слышим бизнес, работаем с ним, но все равно все плохо», — возмутился первый вице-премьер.

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По словам Силуанова, пришло время бизнесу пересмотреть свои взаимоотношения с государством, так как реформы уже воплощаются.

«Госуправление у нас плохое — меняется и стиль госуправления! Ставятся конкретные задачи по каждым управленцам, по министерствам и ведомствам, по вице-премьерам, по правительству, по регионам. По госкомпаниям сейчас тоже будем ставить. Меняется стиль госуправления, с общих процессов на конкретный результат. Это не может не сработать. Это должно сработать. И я лично верю, что это сработает», — заявил Силуанов.

«Когда говорят, что бизнес не верит, я понимаю, что это наша проблема, моя проблема в том числе, потому что мы не создали таких условий. И это действительно наша работа, чтобы мы сегодня-завтра убедили наших предпринимателей, что сейчас все будет работать по-другому», — считает он.

Свое выступление первый вице-премьер завершил фразой: «Друзья, больше оптимизма!»

Авторы: Антон Фейнберг, Наталья Демченко
Теги: ПМЭФ, нацпроекты, частные инвестиции, Антон Силуанов
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