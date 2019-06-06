Силуанов не увидел смысла в стабильности без роста доходов жителей

Главная задача правительства — стимулировать экономическую активность бизнеса, чтобы в итоге росли доходы всего населения, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. На эту же цель направлены нацпроекты, добавил он

Антон Силуанов (Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС)

В стабильности нет смысла, если доходы населения не растут, считает первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Такое заявление он сделал в ходе панельной дискуссии «Российская экономика в поисках стимулов роста» на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения. Поэтому обеспечить [рост доходов населения] без новых предприятий, без новых производств это невозможно», — заявил Силуанов. «Задача правительства как раз заключается в том, чтобы подстимулировать, подстегнуть экономическую активность бизнеса», — добавил он.

Силуанов согласился, что пока экономический рост невысокий, всего 0,5% за первый квартал. «Тем не менее мы это и ожидали. Это следствие тех изменений, которые и в налогах в том числе произошли», — пояснил вице-премьер.

Говоря о том, какие структурные изменения нужно подстегнуть, Силуанов отметил прежде всего национальные проекты. «Они точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались. Что имеется в виду: производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый и средний бизнес... Уверен, что это даст увеличение темпов экономического роста», — сказал он.