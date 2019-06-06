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ПМЭФ-2019 ,  
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Силуанов не увидел смысла в стабильности без роста доходов жителей
Главная задача правительства — стимулировать экономическую активность бизнеса, чтобы в итоге росли доходы всего населения, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов. На эту же цель направлены нацпроекты, добавил он
Антон Силуанов (Фото: Сергей Карпухин / фотохост-агентство ТАСС)

В стабильности нет смысла, если доходы населения не растут, считает первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. Такое заявление он сделал в ходе панельной дискуссии «Российская экономика в поисках стимулов роста» на Петербургском экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Я не соглашусь с тезисом о том, что мы ставим приоритет стабильности над ростом. Какой смысл в стабильности, когда в действительности нам нужно создавать новые рабочие места, нам нужен рост экономики, рост доходов населения. Поэтому обеспечить [рост доходов населения] без новых предприятий, без новых производств это невозможно», — заявил Силуанов. «Задача правительства как раз заключается в том, чтобы подстимулировать, подстегнуть экономическую активность бизнеса», — добавил он.

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Силуанов согласился, что пока экономический рост невысокий, всего 0,5% за первый квартал. «Тем не менее мы это и ожидали. Это следствие тех изменений, которые и в налогах в том числе произошли», — пояснил вице-премьер.

Говоря о том, какие структурные изменения нужно подстегнуть, Силуанов отметил прежде всего национальные проекты. «Они точечно бьют у нас по тем проблемам, которые раньше не решались. Что имеется в виду: производительность труда, инфраструктура, стимулирование экспорта, малый и средний бизнес... Уверен, что это даст увеличение темпов экономического роста», — сказал он.

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Силуанов также добавил, что налог на прибыль растет больше, чем на 30%, «соответственно, и прибыли росли в прошлом году и сейчас увеличиваются». Но они не идут на инвестиции, потому что предпринимателям нужны стабильные условия, отметил он. Чтобы создать такие стабильные условия, правительство подготовило законопроект о защите и поощрении капиталовложений, рассказал вице-премьер.

«Сейчас нам [правительству] нужно как раз поработать в направлении прав предпринимателей. В этом направлении у нас есть задел», — сказал он, добавив, что в этом направлении еще «предстоит поработать».

Реальные доходы россиян падали на протяжении 2014–2017 годов, в 2018 году они показали околонулевой рост — на 0,1%, следует из данных Росстата по новой, недавно утвержденной методике расчета показателя. С 2013 года реальные доходы упали на 8,3% согласно новой методике (по прежней методологии падение достигало 10,9%).

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Президент уже поручил правительству добиться устойчивого роста реальных доходов россиян к 2024 году. Однако контрольные цифры выполнения этой цели не заданы, и что будет считаться устойчивым ростом, не ясно, писал ранее РБК.

Минэкономразвития ожидает, что в 2019 году доходы населения вырастут на 1%. Однако эксперты РАНХиГС и ВШЭ считают, что, вопреки ожиданиям правительства, реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся.

Авторы: Антон Фейнберг, Наталья Демченко
Теги: Антон Силуанов, доходы населения, ПМЭФ
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