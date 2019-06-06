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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Путин предупредил об опасности выпустить «огненного змия» из бутылки
Президент России признался, что его тревожит, что вопрос об угрозе глобального конфликта «как-то ушел на второй план». Путин предупредил, что это может привести к мировой катастрофе
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

История человечества полна конфликтов, но в наши дни лучше до них не доводить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.

«Сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это — глобальная угроза, изменение климата и так далее. Но они не осознают глобальной угрозы возможных глобальных конфликтов. Как-то примелькались эти вопросы, как-то ушли на второй план, и это не может не вызывать тревогу», — сказал глава государства в ходе встречи, состоявшейся в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, трансляцию беседы вел телеканал «Россия 24»).

Президент отметил, что после создания ядерного оружия человечество, если не считать региональных конфликтов, живет в состоянии «относительного покоя». Однако это не означает, что угрозы не существует.

«Мы должны понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе», — предупредил Путин.

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Тревогу, по словам российского президента, вызывают шаги США, которые ведут к «фундаментальной раскачке всего каркаса международных отношений в сфере глобальной безопасности». К таким шагам Путин отнес выход из договора о ПРО, намерение выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности и нежелание продлять договор СНВ-3.

«Мы сто раз уже сказали, что готовы, но с нами никто не ведет переговоров никаких... А в 21-м году все закончится, вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружений», — предупредил Путин.

Президент отметил, что Россия обогнала другие страны при создании гипероружия, которое гарантированно обеспечит ее безопасность на достаточно долгий срок, однако считает необходимым совместно работать над обеспечением глобальной безопасности. Светом в конце тоннеля, по словам Путина, может стать участие в переговорах всех стран, обладающих ядерным оружием, вне зависимости от того, признаны они в качестве членов «ядерного клуба» официально или нет.

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«Какой выход? Только в совместной работе. Последний разговор у меня с президентом Трампом все-таки вселяет определенный оптимизм, потому что Дональд мне сказал, что он тоже этим озабочен, он понимает, какие расходы несут Соединенные Штаты и все остальные страны мира на вооружение. Эти деньги можно было бы направить на другие цели. Я с ним полностью согласен», — резюмировал Путин.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп
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