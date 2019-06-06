Путин предупредил об опасности выпустить «огненного змия» из бутылки

История человечества полна конфликтов, но в наши дни лучше до них не доводить, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств.
«Сегодня все занимаются проблемами окружающей среды. И это правильно, потому что это — глобальная угроза, изменение климата и так далее. Но они не осознают глобальной угрозы возможных глобальных конфликтов. Как-то примелькались эти вопросы, как-то ушли на второй план, и это не может не вызывать тревогу», — сказал глава государства в ходе встречи, состоявшейся в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, трансляцию беседы вел телеканал «Россия 24»).
Президент отметил, что после создания ядерного оружия человечество, если не считать региональных конфликтов, живет в состоянии «относительного покоя». Однако это не означает, что угрозы не существует.
«Мы должны понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого огненного змия, если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе», — предупредил Путин.