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Сечин предложил «вернуть рынку былое величие»
Глава «Роснефти» отметил, что сегодня рыночные принципы отошли на второй план. А энергетика стала «первой заложницей» политики, уверен он
Игорь Сечин  (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе сессии Петербургского международного экономического форума вспомнил лозунг президента США Дональда Трампа Make America great again и предложил «вернуть былое величие» энергетическому рынку, передает корреспондент РБК.

По его словам, на сегодняшний день наблюдается масса накопленных кризисных явлений на мировом энергетическом рынке, рыночные принципы и взаимовыгодный диалог отошли на второй план и во главу угла встала стратегия регуляторного давления и односторонних санкций. Сечин отметил, что энергетика стала «первой заложницей» политической повестки, а глобальный регулятор «обслуживает исключительно локальные интересы».

«Перефразируя небезызвестный лозунг президента Трампа (Make America great again!), я хотел бы обратиться с призывом к участникам сессии сделать лейтмотивом сегодняшнего обсуждения и, может быть, даже общей последующей работы, лозунг «Давайте вернем рынку его былое величие». Или, если хотите, Make the market great again, ¡Vamos a volver la grandeza propria al mercado!, — сказал Сечин.

Сечин пояснил, что под санкции США попадают не только «страны-изгои», но и традиционные партнеры Америки. По мнению главы «Роснефти», причиной такой политики является ослабление роли и возможностей Вашингтона в экономике и политике. «США стремятся не только ускорить свое собственное экономическое развитие, но и затормозить количественный и качественный рост основных конкурентов, что все больше ведет к потере Америкой лидерства морального, так как исторически эта страна была одним из основных идеологов открытого рынка и конкуренции», — отметил Сечин. По его словам, с этим связано постоянное расширение спектра санкций и блокирование возможностей конкурирующих компаний из других стран.

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Сечин отметил, что в сенате США представили законопроект, касающийся ограничений в отношении «Северного потока-2», в тот день, когда Трамп провозгласил «золотую эру американской энергетики».

В середине мая американские сенаторы представили законопроект «О защите энергетической безопасности Европы 2019 года» против строительства «Северного потока-2». Документ предлагает вводить санкции против компаний, которые предоставляют свои специализированные суда для укладки труб в Балтийском море. Ограничения предполагаются в случаях, если суда укладывают трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря (средняя глубина «Северного потока-2» — 50 м).

Авторы: Алина Фадеева, Юлия Выродова
Теги: Игорь Сечин, энергетика, ТЭК
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