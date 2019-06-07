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BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Си Цзиньпин процитировал Достоевского на ПМЭФе

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, процитировал писателя Федора Достоевского. Трансляция мероприятия идет на официальном сайте ПМЭФа.

«Необходимо придерживаться курса на зеленое развитие во имя построения прекрасного дома, где царит гармония человека и природы. Как сказал знаменитый русский писатель Достоевский, красота спасет мир», — заявил председатель КНР.

«Сохранять красоту природы для внуков и правнуков — в этом славная миссия людей нашего поколения», — сказал он, и добавил, что Китай ни в коем случае не будет добиваться развития за счет окружающей среды.

«Для нас зеленые горы и изумрудные воды — сокровища, ради которых мы будем вести непреклонную борьбу», — отметил председатель КНР. Он заявил о намерении Китая сделать упор на «развитие зеленой промышленности, возобновляемых источников энергии, ресурса сберегающих технологий и циркулярной экономики».

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По словам Си Цзиньпина, в международном сотрудничестве Китай намерен уделять больше внимания вопросу об экологии и природоохранной деятельности. «Готовы к совместному решению задач в области глобального изменения климата и сохранения биоразнообразия, в частности путем Парижского соглашения по климату», — заключил он.

Теги: ПМЭФ-2019, Си Цзиньпин, Экология
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