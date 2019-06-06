Орешкин допустил рецессию из-за роста потребкредитов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,19 -0,21 EUR Бирж. 73,25 -0,13 Brent 60,69 +0,83% USD Нал. 65,55 64,81 EUR Нал. 73,63 72,84 USD ЦБ 65,12 -0,04 EUR ЦБ 73,37 -0,05 EUR/USD 1,1235 +0,0015 BTC/USD Бирж. 7 774,80 -14,60 IMOEX 2 720,31 +0,68% RTSI 1 314,71 +0,87% DJIA 25 539,57 +0,82% Nasdaq 7 575,48 +0,64%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Гид по форуму СПб
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 400 (+4,7%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Золото $1 400 (+4,7%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 65,12 (-0,04) Quote, 05 июн, 13:32
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 73,37 (-0,05) Quote, 05 июн, 13:32
Ватикан назвал дату встречи Путина и папы римского Политика, 11:11 Как сделать систему здравоохранения более эффективной Партнерский материал, 11:07 Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на энергорынке Экономика, 11:04 Интервью главы МИДа Сергея Лаврова РБК. Главное Политика, 11:00 В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента Общество, 10:54 Как ретейлеру делать заманчивые предложения с помощью больших данных Pro, 10:54 Региональный хит: тест-драйв Lada Granta Cross Авто, 10:47 Снято смартфоном: как довести предметную съемку до совершенства РБК Стиль и HUAWEI, 10:45 Сечин предложил «вернуть рынку былое величие» Бизнес, 10:42 Алекперов назвал комфортной цену на нефть на уровне $60–70 Экономика, 10:35 Кохаузинг: 7 принципов добрососедства и экофишек от датчан Недвижимость, 10:35 Начальника колонии Копейска задержали по подозрению в получении взятки Общество, 10:27 Сборная Бразилии потеряла Неймара перед стартом Кубка Америки Спорт, 10:23 Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера Общество, 10:19
ПМЭФ-2019 ,  
0 
Орешкин допустил рецессию из-за роста потребкредитов
Рост потребительского кредитования в России ведет к рискам рецессии, считает глава Минэконмразвития Максим Орешкин. С ним не согласилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина
Максим Орешкин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В ходе панельной дискуссии на Петербургском экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при том темпе роста потребительского кредитования, который есть сейчас, Россия в 2021 году может столкнуться с рецессией в экономике, передает корреспондент РБК.

«Если мы посмотрим на структуру кредитного предложения сейчас, то увидим, что у нас лидирующий тип — это потребительский кредит. За последние 12 месяцев у нас прирост 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — сказал Орешкин.

«Тот темп роста, который есть, он абсолютно неустойчивый, он абсолютно превышает темпы роста доходов населения... Если сейчас ничего с этим не делать, к 2021 году мы можем рецессию получить», — заявил министр, отвечая на вопрос модератора дискуссии Стефани Фландерс о том, почему рост потребительского кредитования — это плохо для экономики.

С Орешкиным поспорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Конечно, я с этим тезисом абсолютно не согласна», — заявила она, комментируя заявление главы Минэкономразвития о возможной рецессии из-за роста потребительского кредитования.

Экономика
Эксперты сочли закредитованность населения преградой для снижения ставок

«Неверно считать, что сейчас есть риски финансовой стабильности или риски пузыря. Да, темпы роста высокие, но они ровно такие же, как у ипотеки», — привела пример глава ЦБ.

Экономические показатели других стран в части соотношения долга домохозяйств и ВВП гораздо хуже, чем в России. «Доля долга домохозяйств в экономике всего 14% ВВП, посмотрите на доли долга домохозяйств других стран. Поэтому рисков стабильности финансовой системы нет», — сказала она.

Кроме того, по словам Набиуллиной, ЦБ уже трижды повышал коэффициенты для банков с высокими ставками, и банки создали дополнительные «буферы капиталов», а в октябре ЦБ введет показатель долговой нагрузки банков, чтобы проблема ростов потребительских кредитов не стала социальной.

Она также назвала «иллюзией» представление о том, что при сокращении потребительского кредитования вырастет кредитование корпоративное. Для его роста необходимо, чтобы риски в корпоративном секторе снижались, чтобы банкам были ясны перспективы экономического роста, в то время как риски физических лиц, обращающихся за займами, банкам сейчас более понятны.

Финансы
Костин предупредил о росте количества отказов по кредитам

«Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Это экономическая проблема. Нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы», — сказала Набиуллина, подводя итог своему выступлению.

В 2018 году задолженность по розничным кредитам выросла на 22,8%, до 14,9 трлн руб. (прирост на 2,6% ВВП). Она достигла более 14% ВВП по итогам года.

Авторы: Ольга Агеева, Наталья Демченко
Теги: ипотечное кредитование, потребительские кредиты, рецессия ..., Максим Орешкин
Материалы по теме
Кудрин из-за дела Калви вспомнил о рейдерском захвате в романе Пушкина
Бизнес
Силуанов не увидел смысла в стабильности без роста доходов жителей
Бизнес
Набиуллина назвала первопричину обращения людей за кредитами
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter