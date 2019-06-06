Орешкин допустил рецессию из-за роста потребкредитов

Рост потребительского кредитования в России ведет к рискам рецессии, считает глава Минэконмразвития Максим Орешкин. С ним не согласилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Максим Орешкин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

В ходе панельной дискуссии на Петербургском экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что при том темпе роста потребительского кредитования, который есть сейчас, Россия в 2021 году может столкнуться с рецессией в экономике, передает корреспондент РБК.

«Если мы посмотрим на структуру кредитного предложения сейчас, то увидим, что у нас лидирующий тип — это потребительский кредит. За последние 12 месяцев у нас прирост 1,8 трлн руб., 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия», — сказал Орешкин.

«Тот темп роста, который есть, он абсолютно неустойчивый, он абсолютно превышает темпы роста доходов населения... Если сейчас ничего с этим не делать, к 2021 году мы можем рецессию получить», — заявил министр, отвечая на вопрос модератора дискуссии Стефани Фландерс о том, почему рост потребительского кредитования — это плохо для экономики.

С Орешкиным поспорила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Конечно, я с этим тезисом абсолютно не согласна», — заявила она, комментируя заявление главы Минэкономразвития о возможной рецессии из-за роста потребительского кредитования.