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Элтон Джон и создатели «Рокетмена» осудили удаление сцен из фильма
«Потворствовать местным законам и подвергать «Рокетмена» цензуре» нельзя, уверены они. На то, что на премьерном показе в России из ленты вырезали ряд сцен, обратили внимание журналисты

Создатели фильма «Рокетмен» и Элтон Джон осудили действия российского дистрибьютора ленты — компании «Централ Партнершип», — которая «для соответствия картины [о британском певце] законодательству России» внесла в нее коррективы и вырезала несколько сцен. Соответствующее совместное заявление создатели фильма и Элтон Джон выпустили вечером 31 мая, на него ссылаются в том числе The Varity, Rolling Stone, Hollywood Reporter и The Guardian.

«Мы самым решительным образом отвергаем решение потворствовать местным законам и подвергать «Рокетмена» цензуре на российском рынке», — цитируют текст этого заявления издания. Вышедший на экраны фильм, отметили его создатели и певец, «является истинным отражением необычайной жизни Элтона». «То, что местный дистрибьютор отредактировал определенные сцены, отказав зрителям в возможности увидеть ленту такой, какой она задумывалась, — печальное отражение разделенного мира, в котором мы до сих пор живем, и того, как он все еще может жестоко не принимать любовь между двумя людьми», — подчеркнули артист и создатели фильма.

Однако в завершении своего заявления они выразили надежду на «открытый диалог» и то, что «мосты будут наведены». «Мы будем продолжать настаивать на разрушении барьеров, пока все люди не будут одинаково услышаны во всем мире», — говорится в заявлении.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Элтон Джон, рокетмен
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