Новые приговоры: что стало с противниками Лукашенко
Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии 9 августа 2020 года вызвала акции протеста. Против их участников было возбуждено более 4,7 тыс. уголовных дел. 6 марта 2023 года экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую заочно приговорили к 15 годам колонии. РБК вспомнил, что стало с противниками властей
Светлана Тихановская стала кандидатом на пост президента, а затем лидером белорусской оппозиции по стечению обстоятельств. Президентские амбиции имел ее муж — Сергей Тихановский, но его задержали 29 мая 2020 года. Тогда она выдвинулась вместо него. «Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили», — заявила Тихановская, получив свидетельство о регистрации кандидатом.
Она не скрывала, что идет на выборы техническим кандидатом, ее программа была короткой и состояла из пяти пунктов, среди которых — перевыборы сразу после ее избрания с допуском всех кандидатов и амнистия политзаключенных.
11 августа 2020 года, опасаясь преследования, она покинула Белоруссию и уехала в Литву. Ее считают лидером оппозиции. За последние два года Тихановская встретилась более чем с 30 мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
6 марта этого года ее заочно приговорили к 15 годам заключения в колонии общего режима по делу Координационного совета белорусской оппозиции, сообщило БелТА. Тихановская и другие обвиняемые признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти.
В прошлом участники президентских выборов в Белоруссии также подвергались преследованиям — обзор РБК
Сергей Тихановский начал политическую карьеру весной 2019 года. Тогда он создал YouTube-канал под названием «Страна для жизни» (в июле 2021 года власти Белоруссии признали его экстремистским). В видеороликах Тихановский рассказывал о социальных проблемах и критиковал работу чиновников. В начале мая 2020 года он объявил о планах баллотироваться на выборах президента Белоруссии. Тихановский был самым радикальным критиком Александра Лукашенко, запустил лозунг «Стоп таракан!» (отсылка к сказке Корнея Чуковского).
29 мая того же года во время сбора подписей в Гродно его задержали. 24 июня 2021 года над ним начался суд. Он проходил по четырем статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков; организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок; воспрепятствование осуществлению избирательных прав и разжигание ненависти. 14 декабря 2021 года суд признал Тихановского виновным и приговорил к 18 годам заключения
До того как в мае 2020 года заявить о своем намерении участвовать в президентских выборах, Виктор Бабарико 20 лет возглавлял Белгазпромбанк («дочка» российских «Газпрома» и Газпромбанка).
Во время предвыборной кампании банкир собрал рекордное для оппозиционного кандидата количество подписей за выдвижение — почти 370 тыс., из них действительными признали 165 тыс., но баллотироваться он не смог — ЦИК отказала в регистрации, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе. 18 июня 2020 года Бабарико задержали и обвинили в том, что он создал из числа своих заместителей организованную группу, чтобы регулярно получать взятки от бизнеса, заинтересованного в благосклонности руководства банка. Дело рассматривалось Верховным судом страны, что лишило защитников возможности апелляции. 6 июля 2021 года Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы. Он свою вину не признал
33-летний Эдуард Бабарико руководил инициативной группой по сбору подписей за отца. Его и нескольких сотрудников штаба задержали в один день — 18 июня 2020 года, когда они ехали сдавать в ЦИК очередную пачку собранных подписей. 21 июня 2021 года Бабарико-младшему предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов и сборов, что повлекло ущерб в особо крупном размере. Это дело не связано с делом его отца. Бабарико-младший больше двух лет сидит в СИЗО КГБ, ему грозит до пяти лет лишения свободы
К середине июля 2020 года все популярные оппоненты Лукашенко были либо арестованы, как Виктор Бабарико и Сергей Тихановский, либо уехали, опасаясь преследования, как Валерий Цепкало. 16 июля штабы этих трех выдвиженцев объявили об объединении вокруг единого кандидата от оппозиции — Светланы Тихановской. Лицами новой кампании стали три женщины — Тихановская, жена Цепкало Вероника и Мария Колесникова — координатор штаба Виктора Бабарико.
Колесникова — профессиональная флейтистка, с 2007 года жила и играла в Германии. Но в 2017 году вернулась в Минск и возглавила арт-пространство, созданное по инициативе Виктора Бабарико.
Вероника Цепкало уехала из Белоруссии еще до голосования. Светлану Тихановскую, по ее словам, вынудили покинуть страну 11 августа. Последнюю из троицы — Колесникову — задержали в начале сентября и попробовали силой вывезти на Украину, но на границе она порвала свой паспорт. В итоге ее поместили в СИЗО. 16 сентября 2020 года Колесниковой предъявили обвинение в призывах к действиям, угрожающим безопасности Белоруссии. 4 августа 2021 года над ней в закрытом режиме начался суд. В сентябре того же года Марию Колесникову приговорили к 11 годам заключения. В ноябре 2022 года Колесникова с перитонитом из-за прободной язвы была переведена в гомельскую больницу, ее прооперировали, после чего она вернулась в колонию.
Павел Латушко до выборов 2020 года был известен как экс-министр культуры и бывший посол Белоруссии во Франции, Испании и Португалии. С 2019 года он возглавлял Национальный академический театр имени Янки Купалы. Во время массовых акций протеста в 2020 году он осудил насилие, высказывался за отставку тогда главы МВД Юрия Караева и главы ЦИК Лидии Ермошиной.
19 августа 2020 года Латушко избрали в президиум Координационного совета оппозиции по трансферу власти. В начале сентября того же года он покинул страну и уехал в Польшу. Там он создал Народное антикризисное управление, которое разрабатывает стратегии выхода Белоруссии из кризиса.
13 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении Латушко, обвиняя его в причинении существенного вреда государственным и общественным интересам во время работы на посту министра культуры в 2012 году. Он также стал обвиняемым по делу о попытке захвата власти (так называемое дело о Координационном совете оппозиции). 6 марта вместе с Тихановской он был признан виновным и приговорен к 18 годам заключения, он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок пять лет. Под арестом оставлено было и его имущество — принадлежащий Латушко земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома в Минском районе, капитальное строение в агрогородке Ждановичи, деньги на банковских счетах (более €31,8 тыс. и $21,8 тыс.)
На фото слева направо: член президиума Координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова, юрист Максим Знак, координатор забастовки Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский на пресс-конференции Координационного совета оппозиции Белоруссии.
После того как в Белоруссии начались массовые акции протеста, а из страны уехала Светлана Тихановская, белорусская оппозиция объявила о создании Координационного совета. Противники Лукашенко намеревались склонить президента к диалогу. В президиум совета вошли семь человек — Мария Колесникова, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, юристы Ольга Ковалькова, Максим Знак и Лилия Власова, координатор забастовки Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский, а также Павел Латушко.
Колесникова и Знак уже осуждены, получили 11 и 10 лет соответственно, Власова находится в Белоруссии под подпиской о невыезде, Алексиевич, Дылевский, Ковалькова, Латушко уехали из страны.
Согласно приговору, вынесенному 6 марта, Дылевский и Ковалькова получили по 12 лет колонии
Против Александра Лукашенко выступили многие спортсмены, члены национальных сборных и олимпийские призеры. После жесткого разгона протестующих в августе 2020 года несколько сотен белорусских атлетов и работников отрасли подписали письмо с требованием проведения перевыборов. В числе подписантов была и пловчиха Александра Герасименя.
Она двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, а также бронзовый призер олимпиады 2016 года в плавании на 50 и 100 м вольным стилем. Помимо этого, она неоднократно выигрывала золото чемпионатов мира и Европы в плавании на длинной (50 м) и короткой воде (25 м).
В октябре 2020 года она покинула страну и стала лицом Белорусского фонда спортивной солидарности, который помогает атлетам, пострадавшим из-за выражения политической позиции. В апреле 2021 года против нее возбудили уголовное дело за «распространение заведомо ложных сведений» о ситуации в Белоруссии, приговор был вынесен в декабре 2022 года. Спортсменку заочно приговорили к 12 годам колонии общего режима
14 июля 2021 года главу правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого (на фото справа), его заместителя Валентина Стефановича (на фото слева) и других сотрудников центра задержали. В этот день по всей стране прошли обыски у десятков правозащитников, активистов и журналистов. Силовики пришли в Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусскую ассоциацию журналистов, офисы благотворительного проекта «Имена» и другие.
«Весна» — одна из старейших неправительственных правозащитных организаций Белоруссии. Она была основана в 1996 году, в 2003 году центр был лишен государственной регистрации. Его главу — Алеся Беляцкого — задержали после президентских выборов 2010 года. В 2011 году он был приговорен к четырем с половиной годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов, в 2014 году был выпущен на свободу досрочно. В 2020 году вместе с другими белорусскими правозащитниками Беляцкий получил премию Сахарова «За свободу мысли», вручаемую Европарламентом.
После событий августа 2020 года центр «Весна» стал вести счет политзаключенных в стране — их число превышает 1400 человек.
3 марта суд приговорил Алеся Беляцкого к десяти годам заключения, а Валентина Стефановича — к девяти годам. Они были признаны виновными по двум статьям уголовного кодекса: по ч. 4 ст. 228 («Контрабанда, совершенная организованной группой лиц») и ч. 2 ст. 342 («Обучение или иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности»)
После событий августа 2020 года в Белоруссии были заблокированы более 70 независимых СМИ. С проблемами сталкиваются и российские СМИ — например, филиалу газеты «Комсомольская правда» в стране из-за освещения протестов запретили печататься в Белоруссии — урезанный тираж возили из России.
18 мая 2021 года стало известно об уголовном деле об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителей и сотрудников интернет-издания Tut.by — одного из самых посещаемых информационных сайтов в стране. Его читали 60% всех пользователей Байнета, около 3 млн человек. По делу были задержаны 15 человек, включая возглавлявшего издание с 2004 года главного редактора Марину Золотову (на фото).
Суд над Золотовой и еще четырьмя сотрудницами издания (гендиректором Людмилой Чекиной, журналистками Ольгой Лойко и Еленой Толкачевой, юрисконсультом Екатериной Ткаченко) начался в январе этого года, он проходит в закрытом режиме. Подсудимым вменяют разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни; призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии; уклонение от уплаты налогов; организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.
18 мая 2021 года из колонии вышла на свободу журналистка Tut.by Екатерина Борисевич. Ее задержали в ноябре годом ранее, а 2 марта 2021 года приговорили к шести месяцам колонии и штрафу по так называемому делу ноль промилле — за заметку о смерти избитого на протестах Романа Бондаренко. В колонии общего режима отбывают двухлетний срок журналистки «Белсат» Дарья Чульцова и Екатерина Андреева — в феврале суд в Минске посчитал их виновными в «организации протестов» за то, что они вели стрим с митинга
Первые несколько недель после выборов Nexta и другие телеграм-каналы были главными вдохновителями белорусских протестов. За несколько дней после выборов число подписчиков канала Nexta выросло с 300 тыс. до 1 млн — он стал самым популярным русскоязычным телеграм-каналом. Основан он был в 2015 году 17-летним белорусом Степаном Путило — на тот момент он уже переехал в Польшу. Роман Протасевич (на фото), ставший главным редактором канала, жил в Польше с конца 2019 года и подал заявление на предоставление убежища, ссылаясь на преследование белорусскими властями.
До этого Протасевич работал журналистом в белорусских СМИ — Tut.by, Onliner.by, «Еврорадио», белорусских редакциях «Комсомольской правды» и «Радио Свобода» и в других изданиях.
23 мая 2021 года борт FR4978 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс с Протасевичем на борту, получил сообщение о минировании и приземлился в национальном аэропорту Минск. Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. После того как Протасевич стал выступать с разоблачениями белорусской оппозиции, ему изменили меру пресечения на домашний арест, а в начале 2022 года домашний арест был снят
После начала протестов с белорусских государственных каналов стали увольняться сотрудники — операторы, режиссеры, редакторы и несколько десятков ведущих. С канала «Беларусь-1» ушли ведущий военной программы «Арсенал» Владимир Бурко, ведущий вечернего ток-шоу Евгений Перлин, а также ведущий Денис Дудинский (на фото) — он работал на развлекательных программах белорусского телевидения с 2005 года. С 2006 года был постоянным ведущим Международного фестиваля искусств «Славянский базар», который проходит в Витебске.
В сентябре 2020 года Дудинского задерживали за участие в акциях протеста. 2 июня 2021 года к Дудинскому и его жене с «проверкой по вопросам налогообложения» приходили силовики. После этого они уехали на Украину. C начала российской спецоперации Дудинский стал работать на Украине военным репортером.
Из-за нехватки кадров, необходимых для поддержания вещания, Белоруссия привлекала для обеспечения работы эфира сотрудников российского RT, писал РБК.
Материал впервые опубликован в 2021 году, обновлен и дополнен в марте 2023-го