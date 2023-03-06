Новые приговоры: что стало с противниками Лукашенко

Светлана Тихановская

Светлана Тихановская стала кандидатом на пост президента, а затем лидером белорусской оппозиции по стечению обстоятельств. Президентские амбиции имел ее муж — Сергей Тихановский, но его задержали 29 мая 2020 года. Тогда она выдвинулась вместо него. «Я это делаю только ради тебя и людей, которые за тобой пошли, в тебя поверили», — заявила Тихановская, получив свидетельство о регистрации кандидатом.

Она не скрывала, что идет на выборы техническим кандидатом, ее программа была короткой и состояла из пяти пунктов, среди которых — перевыборы сразу после ее избрания с допуском всех кандидатов и амнистия политзаключенных.

11 августа 2020 года, опасаясь преследования, она покинула Белоруссию и уехала в Литву. Ее считают лидером оппозиции. За последние два года Тихановская встретилась более чем с 30 мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

6 марта этого года ее заочно приговорили к 15 годам заключения в колонии общего режима по делу Координационного совета белорусской оппозиции, сообщило БелТА. Тихановская и другие обвиняемые признаны виновными в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти.



В прошлом участники президентских выборов в Белоруссии также подвергались преследованиям — обзор РБК