Новые приговоры: что стало с противниками Лукашенко

Роман Протасевич

В первые недели после выборов Nexta и другие телеграм-каналы были главными вдохновителями белорусских протестов. За несколько дней число подписчиков канала Nexta выросло с 300 тыс. до 1 млн — он стал самым популярным русскоязычным телеграм-каналом. Основан он был в 2015 году 17-летним белорусом Степаном Путило — на тот момент он уже переехал в Польшу. Роман Протасевич (на фото), ставший главным редактором канала, жил в Польше с конца 2019 года и подал заявление на предоставление убежища, ссылаясь на преследование белорусскими властями.

До этого Протасевич работал журналистом в белорусских СМИ — Tut.by, Onliner.by, «Еврорадио», белорусской редакции «Комсомольской правды» и других изданиях.

23 мая 2021 года борт FR4978 ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс с Протасевичем на борту, получил сообщение о минировании и приземлился в аэропорту Минска. Протасевича и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали. После нескольких недель под арестом Протасевич стал выступать с разоблачениями белорусской оппозиции, в итоге ему изменили меру пресечения на домашний арест.

В апреле 2022 года в Белоруссии признали террористическими организациями телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta.

В мае того же года Сапегу приговорили к шести годам тюрьмы по делу о возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни. Ей вменяли администрирование телеграм-канала «Черная книга Беларуси» (признан в стране экстремистским), где публиковались личные данные силовиков, применявших силу к протестующим. На момент приговора, по словам Протасевича, они с Сапегой уже расстались.

3 мая 2023 года Романа Протасевича приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. По этому же делу проходили Степан Путило и бывший редактор Nexta Ян Рудик. Последних заочно приговорили к 20 и 19 годам колонии соответственно, оба находятся за границей.

Подробнее о том, кто такой Роман Протасевич и как развивалось его дело, читайте в материале РБК: Чем известен осужденный в Белоруссии экс-главред Nexta Роман Протасевич