Кого передала Россия во время крупнейшего обмена заключенными
В ходе беспрецедентного обмена заключенными, в котором участвовали 26 человек и 7 стран, Россия передала Западу трех граждан США и оппозиционеров, осужденных по различным статьям УК. Для этого президент Владимир Путин помиловал 13 заключенных. Кого Россия передала в рамках обмена — в материале РБК
Олег Орлов (внесен в 2024 году Минюстом в реестр иноагентов) — самый пожилой участник состоявшего обмена с российской стороны. Он родился в Москве в 1953 году. Окончил биологический факультет МГУ после чего работал в Институт физиологии растений Академии наук СССР.
В 1988 году стал членом инициативной группы «Мемориал», выступавшей за реабилитацию жертв политических репрессий в СССР, предание гласности фактов массовых нарушений прав человека. Общество «Мемориал» было зарегистрировано в 1991 году. Орлов со времени основания организации входил в состав его руководства.
В разные годы был наблюдателем в зоне вооруженных конфликтов в Армении, Азербайджане, Таджикистане, Приднестровье. Работал в зоне военного конфликта в Чечне, участвовал в переговорах об обмене пленными. В 1995 году во время теракта в Буденновске стал добровольным заложником у боевиков.
В 2004 году стал членом Совета при президенте России по правам человека (под председательством Эллы Памфиловой), но вышел из него в 2006 году после убийства журналистки Анны Политковской.
В ноябре 2022 года центр «Мемориал» (к тому времени был уже признан в России иноагентом и ликвидирован) стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Уголовное дело против Орлова было возбуждено осенью 2023 года по делу о повторной дискредитации российской армии. 11 октября 2023 года Головинский суд Москвы назначил правозащитнику штраф в размере 150 тыс. руб. Прокуратура обжаловала приговор, после чего в феврале 2024 года суд приговорил его к двум с половиной годам колонии. Срок он отбывал в колонии в Сызрани.
Лилия Чанышева родилась в 1982 году в Уфе. Была руководителем уфимского штаба Навального с 2017-го года, а в апреле 2021 года покинула эту должность. Штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены в России через два месяца.
В СИЗО Чанышева находилась с ноября 2021 года. Ей вменили три статьи Уголовного кодекса: призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). В совокупности ей грозило до 18 лет тюрьмы. Она не признала вину и назвала свое преследование политическим.
В июне 2023 года приговор Чанышевой по делу об организации экстремистского сообщества вынес Кировский суд Уфы — он приговорил ее к семи с половиной годам заключения, обвинение просило для нее 12 лет колонии. В апреле 2024 года Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор с 7,5 до 9,5 лет колонии.
Ксения Фадеева родилась в 1992 году в Уфе. Фадеева руководила штабом Навального в Томске. Ее задержали в декабре 2021 года и обвинили по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 282.1 и ч. 3 ст. 239 УК).
Фадеева говорила, что штаб прекратил работать в апреле 2021 года — за два месяца до того, как структуру признали экстремистской. В декабре 2023 года суд в Томске приговорил ее к девяти годам заключения.
Александра Скочиленко родилась в 1990 году в Ленинграде. Училась в петербургской гуманитарной гимназии № 11, в 2007 году поступила в петербургскую Театральную академию на факультет режиссуры кино и ТВ, но не закончила ее. Работала фотокорреспондентом, иллюстратором, художником.
Ее арестовали в апреле 2022 года. Уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК против художницы завели из-за того, что в марте 2022 года в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила ценники на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. Следствие посчитало, что девушка действовала «умышленно, с целью публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической вражды к РФ».
Прокурор запрашивал для нее восемь лет колонии, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга в ноябре 2023 года приговорил ее к семи годам колонии общего режима.
Илья Яшин родился в Москве в 1983 году. Окончил Международный независимый эколого-политологический университет.
Политикой начал заниматься в партии «Яблоко», в 2001 году возглавил «Московское Молодежное Яблоко», а в 2004 году был избран членом бюро регионального совета партии. Участвовал в нескольких протестных акциях, в ходе одной из них вместе с лидером молодежного движения «Да!» Марией Гайдар с помощью альпинистского снаряжения спустился с Большого Каменного моста и развернул плакат.
В 2008 году вошел в руководство оппозиционного движения «Солидарность» после чего был исключен из «Яблока». В бюро «Солидарности» входили Борис Немцов (убит в 2015 году), экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров (признан Минюстом иноагентом), и еще один участник состоявшегося обмена Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом).
В феврале 2011 года Яшин был избран сопредседателем московского отделения Партии народной свободы. В декабре 2011 года политик стал одним из организаторов крупного митинга протеста против фальсификаций на прошедших выборах в Госдуму, потом был одним из активных участников «болотных протестов» 2011-2012 годов.
В 2017 году Яшин победил на выборах в Красносельском районе столицы и возглавил совет депутатов района. В 2021 году покинул этот пост.
Задержали Яшина в июне 2022 года в центре Москвы, в декабре того же года приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). До заведения дела его трижды штрафовали по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Он отбывал наказание в исправительной колонии в Смоленской области.
Эван Гершкович родился в Принстоне в 1991 году. В России он работал с 2017 года — сотрудничал с The Moscow Times (внесена в реестр иноагентов, 10 июля этого года признана в России нежелательной организацией) и с французским новостным агентством AFP. В начале 2022 года он перешел на работу в The Wall Street Journal Гершкович, где писал о конфликте на Украине и военной операции.
32-летний журналист был задержан в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже (ст. 276 УК). Гершкович говорил о своей невиновности. 19 июля 2024 года суд в Екатеринбурге приговорил его к 16 годам заключения.
Кевин Лик родился в 2005 году в Германии, у него также есть российское гражданство. Он стал самым молодым россиянином, осужденным по статье о госизмене. В 2017 году он с матерью переехал в Майкоп, где учился в школе. Верховный суд Адыгеи в конце декабря 2023 года приговорил юношу к четырем годам заключения. Его обвинили в том, что с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года школьник делал снимки войсковой части, которая расположена в Майкопе. Фотографии, на которых видно место расположения учреждения, он отправлял «на адрес почтового ящика представителя иностранного государства».
Владимир Кара-Мурза (признан Минюстом иноагентом) родился в Москве в 1981 году, сын телеведущего Владимира Кара-Мурзы. Журналистикой начинал заниматься как собственный корреспондент газеты «Новые известия», затем — «Коммерсанта», был главным редактором журнала Russian Investment Review. В 2000-х и начале 2010-х руководил вашингтонским бюро RTVI.
В конце 1990-х — начале 2000-х состоял в партии «Демократический выбор России», затем — в «Союзе правых сил» (СПС). С 2000 по 2003 год был советником Бориса Немцова, который тогда возглавлял фракцию СПС в Госдуме. На выборах в Думу IV созыва в декабре 2003 года шел кандидатом от объединения СПС и «Яблока», но в итоге уступил кандидату от «Единой России».
В декабре 2007 года был избран в состав Федерального политического совета СПС, но менее чем через год вышел из партии. После этого был избран в политический совет движения «Солидарность». В 2012 году вошел в политсовет «Республиканской партии России — Партии народной свободы» (сейчас ПАРНАС). В 2015–2016 годах занимал должность заместителя главы партии.
В 2004 году Кара-Мурза участвовал в создании оппозиционного «Комитета-2008: свободный выбор» (прекратил работу в 2005 году). В 2010-х был координатором «Открытой России» (была признана в России нежелательной организацией, прекратила работу в мае 2021 года). Бывший председатель Фонда Бориса Немцова.
С сентября 2019 года по февраль 2022-го вел передачи на «Эхе Москвы» и на «Радио Свобода» (внесена в реестры СМИ-иноагентов и нежелательных организаций). Являлся участником движения «Солидарность» и координационного совета оппозиции.
В 2015 и 2017 годах Кара-Мурзу госпитализировали с признаками отравления. В первый раз ему поставили диагноз «острая почечная недостаточность» и ввели в состояние медикаментозного сна. Для реабилитации Кара-Мурза уезжал из России, но затем вернулся. Оппозиционер обращался к французским специалистам для проведения экспертизы. Они установили, что в организме политика была значительно превышена допустимая концентрация марганца (в 59,5 раза), меди (в 1,8 раза), цинка (в 2,25 раза), ртути (в 1,2 раза).
В апреле 2023 года Мосгорсуд приговорил оппозиционера к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и фейках об армии, суд также назначил ему штраф в размере 400 тыс. руб. и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.
Пол Уилан родился в 1970 году в Оттаве, гражданин США. У него также есть паспорта Великобритании, Ирландии и Канады.
Окончив школу, служил в полиции, потом работал в кадровой компании Kelly Services. В 2003 году взял отпуск на пять лет и проходил службу в резерве Корпуса морской пехоты США, где занимал административно-хозяйственные должности. В 2008 году был уволен с военной службы и вернулся на работу в Kelly Services, откуда перешел на должность директора по глобальной безопасности и расследованиям в компанию по производству автокомплектующих BorgWarner.
Задержали его в 2018 году в Москве. По версии ФСБ бывший американский морской пехотинец был действующим сотрудником разведки США, а в России, которую он довольно регулярно посещал, Уилан пытался вербовать сотрудников Минобороны и ФСБ. По версии ФСБ, для прикрытия Уилан использовал работу в Kelly Services, а затем в BorgWarner. Уилан вину отрицал. В 2020 году суд приговорил его к 16 годам заключения. В 2021 году защита ходатайствовала о передаче его в США для отбывания наказания там, но получила отказ. Уилан жаловался на невнимание американских властей к его ситуации.
Рико Кригер — тридцатилетний гражданин Германии единственный участник обмена с белорусской стороны. Он был задержан на территории Белоруссии 6 октября 2023 года. Кригер въехал в страну 2 октября 2023 года как турист. С собой у него был беспилотник. По данным белорусских властей, 4 октября немец фотографировал территорию воинской части и военную технику по заданию Службы безопасности Украины. Эти фото, по данным следователей, он отправил куратору. По данным следствия, он также установил взрывчатку на железнодорожных путях станции Озерище, после чего собирался улететь из страны.
Ему предъявили обвинения по шести статьям белорусского УК, включая терроризм, агентурную деятельность и создание или участие в экстремистском формировании. В июне 2024 года Кригера приговорили к расстрелу. Он не стал обжаловать это решение, оно вступило в силу. После этого он попросил президента Александра Лукашенко о помиловании и получил его в последние дни июля.
Алсу Курмашева родилась в 1976 году. Она была журналисткой татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (радиостанция внесена в реестр иностранных агентов и признана нежелательной организацией). Курмашева постоянно жила в Чехии, но в мае 2023 года прилетела в Россию. В октябре того же года ее задержали и позже обвинили в отказе регистрироваться в качестве иноагента. Дело завели по ч. 3 ст. 330.1 УК (неисполнение обязанности по включению в реестр иностранных агентов).
«Коммерсантъ Казань» и «Татар-информ» писали, что сведения, якобы собираемые Курмашевой, касались мобилизованных в армию преподавателей одного из вузов Татарстана.
Помимо этого, в октябре 2023 года Курмашеву также оштрафовали за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии второго гражданства (кроме российского у нее есть также гражданство США).
В декабре того же года на нее завели еще одно дело, на этот раз по статье о фейках об армии. По версии следствия, недостоверная информация о вооруженных силах содержалась в ее книге.
В июле 2024 года ее осудили на 6,5 лет лишения свободы.
Вадим Останин — бывший глава «Штаба Навального» в Барнауле («Штабы Навального» признаны экстремистской организацией в России и запрещены). Его задержали в декабре 2021 года по обвинению в руководстве экстремистским сообществом, а также участии в работе НКО, посягающей на личность и права граждан.
В июле 2023 года Останина приговорили к девяти годам колонии общего режима по делу об организации экстремистского сообщества.
Дитер (Демури) Воронин — политолог, который проходил по делу журналиста (на момент задержания — советника главы «Роскосмоса») Ивана Сафронова. Воронина задержали в феврале 2021 года по обвинению в госизмене, как и Сафронова. Следствие считало, что журналист мог передавать Воронину данные о деятельности российских военных в Сирии, которые тот в свою очередь передал Цюрихскому университету Швейцарии и Службе внешней разведки Германии.
Воронин признал вину в работе на немецкую разведку и заключил соглашение со следствием. Впоследствии он, однако, отказался от признаний и заявил, что Сафронов занимался «чистой» журналистикой и не мог предполагать, куда попадет его информация.
В итоге Воронина приговорили к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима. Сафронова осудили на 22 года.
Герман Мойжес — участник обмена, дело которого еще не рассматривалось судом.Юриста и управляющего партнера группы компаний «Аверс Германия», где оказывали помощь с получением ВНЖ в Европе, задержали в конце мая в Санкт-Петербурге и этапировали в Москву. Позже ему предъявили обвинение в госизмене. Мойжес также известен как директор ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали»
Патрик Шебель — гражданин Германии. В январе его задержали на досмотре в петербургском аэропорту Пулково, во время которого обнаружили пакет с шестью мармеладными мишками, в состав которых входила марихуана. Шебеля отправили в СИЗО и обвинили в контрабанде наркотиков.
Во время рассмотрения дела в суде Шебель объяснял, что купил мишек в Германии и употреблял их во время длительных перелетов, чтобы лучше спать. Он говорил, что в Германии покупка таких товаров разрешена и он не знал, что в России они под запретом. Шебель признал вину и отметил, что сотрудничал со следствием.
29 июля суд вернул дело Шебеля в прокуратуру, указав, что обвинительное заключение было составлено с нарушениями и «фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий как более тяжкого преступления».
Андрей Пивоваров — бывший глава организации «Открытая Россия» (в 2017 году была признана нежелательной организацией). В первой половине 2000-х годов состоял в партии «Союз правых сил», затем возглавлял представительство «Российского народно-демократического союза» в Петербурге.Входил в Координационный совет российской оппозиции. Участвовал в выборах в петербургское заксобрание в 2016 году от партии «Парнас».
В 2018 году был избран председателем «Открытой России», в 2019-м после реорганизации — исполнительным директором. В мае 2021 года «Открытая Россия» заявила о прекращении работы из-за ужесточения законодательства о нежелательных организациях.
Уголовное дело против Пивоварова было заведено в том же месяце по статье о деятельности нежелательной организации (ст. 284 УК). Его задержали в аэропорту Пулково после прохождения паспортного контроля (он собирался вылетать в Варшаву).
В июле 2022 года его приговорили к четырем годам колонии.
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