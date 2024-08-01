Кого передала Россия во время крупнейшего обмена заключенными

Олег Орлов (внесен в 2024 году Минюстом в реестр иноагентов) — самый пожилой участник состоявшего обмена с российской стороны. Он родился в Москве в 1953 году. Окончил биологический факультет МГУ после чего работал в Институт физиологии растений Академии наук СССР.

В 1988 году стал членом инициативной группы «Мемориал», выступавшей за реабилитацию жертв политических репрессий в СССР, предание гласности фактов массовых нарушений прав человека. Общество «Мемориал» было зарегистрировано в 1991 году. Орлов со времени основания организации входил в состав его руководства.

В разные годы был наблюдателем в зоне вооруженных конфликтов в Армении, Азербайджане, Таджикистане, Приднестровье. Работал в зоне военного конфликта в Чечне, участвовал в переговорах об обмене пленными. В 1995 году во время теракта в Буденновске стал добровольным заложником у боевиков.

В 2004 году стал членом Совета при президенте России по правам человека (под председательством Эллы Памфиловой), но вышел из него в 2006 году после убийства журналистки Анны Политковской.

В ноябре 2022 года центр «Мемориал» (к тому времени был уже признан в России иноагентом и ликвидирован) стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Уголовное дело против Орлова было возбуждено осенью 2023 года по делу о повторной дискредитации российской армии. 11 октября 2023 года Головинский суд Москвы назначил правозащитнику штраф в размере 150 тыс. руб. Прокуратура обжаловала приговор, после чего в феврале 2024 года суд приговорил его к двум с половиной годам колонии. Срок он отбывал в колонии в Сызрани.