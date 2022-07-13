Суд в Москве арестовал Илью Яшина по делу о фейках об армии
Басманный суд арестовал депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил России, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК, Яшина Ильи Валерьевича», — сказали в суде. Его арестовали до 12 сентября.
Защита просила для Яшина домашний арест или другую не связанную с заключением под стражу меру пресечения.
Максимальное наказание по вменяемой политику части статьи — 10 лет лишения свободы.
Яшин в своем Facebook (входит в Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России) прокомментировал решение суда: «Я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово».
Адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил об уголовном деле против него по статье о фейках об армии 12 июля. По словам защитника, поводом для возбуждения дела стали его слова о событиях в украинской Буче, мнение о произошедшем Яшин высказал на своем ролике в YouTube.
В мае на политика составили четыре протокола по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), три из них дошли до суда. В конце мая Тушинский суд назначил Яшину три штрафа по 30 тыс. каждый.
27 июня Яшина задержали в парке в центре Москвы, его обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1. ст. 19.3 КоАП). Полиция утверждала, что при задержании он отталкивал сотрудника и хватал за форменное обмундирование. Сам депутат заявил, что выполнил требование пройти вместе с полицейскими, несмотря на то, что ему не объяснили причины задержания. Яшин указал, что не отталкивал и не оскорблял сотрудников полиции. Ему назначили 15 суток ареста.
Илья Яшин является муниципальным депутатом Красносельского района Москвы с 2017 года, с 2017 по 2021 год он возглавлял этот муниципальный округ. Ранее участвовал в деятельности партий «Яблоко», ПАРНАС, движения «Солидарность». Яшин неоднократно заявлял, что не планирует уезжать из страны, несмотря на претензии силовиков.