Суд в Москве арестовал Илью Яшина по делу о фейках об армии

Яшина арестовали до 12 сентября, защита просила ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Уголовное дело по статье о фейках о ВС России завели в июле, в мае политику назначили три штрафа по аналогичной статье КоАП

Илья Яшин (Фото: Илья Яшин / Twitter)

Басманный суд арестовал депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил России, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК, Яшина Ильи Валерьевича», — сказали в суде. Его арестовали до 12 сентября.

Защита просила для Яшина домашний арест или другую не связанную с заключением под стражу меру пресечения.

Максимальное наказание по вменяемой политику части статьи — 10 лет лишения свободы.

Яшин в своем Facebook (входит в Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России) прокомментировал решение суда: «Я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово».

Адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил об уголовном деле против него по статье о фейках об армии 12 июля. По словам защитника, поводом для возбуждения дела стали его слова о событиях в украинской Буче, мнение о произошедшем Яшин высказал на своем ролике в YouTube.

Читайте на РБК Pro Pro Как искать работу тем, кто достиг потолка Как искать работу тем, кто достиг потолка Инструкции Pro Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу Инструкции Pro Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция Инструкции Pro Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить Инструкции Pro Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке Прогнозы Pro Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ Статьи Pro Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов Прогнозы Pro Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел Видео

В мае на политика составили четыре протокола по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), три из них дошли до суда. В конце мая Тушинский суд назначил Яшину три штрафа по 30 тыс. каждый.

27 июня Яшина задержали в парке в центре Москвы, его обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1. ст. 19.3 КоАП). Полиция утверждала, что при задержании он отталкивал сотрудника и хватал за форменное обмундирование. Сам депутат заявил, что выполнил требование пройти вместе с полицейскими, несмотря на то, что ему не объяснили причины задержания. Яшин указал, что не отталкивал и не оскорблял сотрудников полиции. Ему назначили 15 суток ареста.

Илья Яшин является муниципальным депутатом Красносельского района Москвы с 2017 года, с 2017 по 2021 год он возглавлял этот муниципальный округ. Ранее участвовал в деятельности партий «Яблоко», ПАРНАС, движения «Солидарность». Яшин неоднократно заявлял, что не планирует уезжать из страны, несмотря на претензии силовиков.