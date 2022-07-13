Суд в Москве арестовал Илью Яшина по делу о фейках об армии

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 58,9 (+0,14) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 58,53 (-0,32) Инвестиции, 16:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:59
Брокеры оценили объем замороженных активов иностранцев в $312 млрд Инвестиции, 18:52
Губернатор уличил белгородцев в порче имущества ради компенсаций Политика, 18:49
Как подростку получить опыт работы для успешной карьеры в будущем Партнерский проект, 18:47
Мосбиржа возобновит торги еврооблигациями с расчетами в валюте номинала Инвестиции, 18:47
Риелторы отметили серьезный рост числа квартир на продажу в Москве Недвижимость, 18:28
В Казахстане задержали брата премьер-министра времен правления Назарбаева Политика, 18:25
ЕК отложила рассмотрение статуса кандидата в ЕС для Грузии Политика, 18:24
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 18:24
МИД изучит предложения ЕК по транзиту в Калининград Политика, 18:18
Агент сообщил о местонахождении Капризова после отказа во въезде в США Спорт, 18:17
Суд в Москве арестовал Илью Яшина по делу о фейках об армии Политика, 18:16
Как работает импортозамещение: мука и сухие завтраки в Челябинске Новая экономика, 18:14
Что такое дефляция, чем она опасна и будет ли в России Инвестиции, 18:10
Военная операция на Украине ,  
0 

Суд в Москве арестовал Илью Яшина по делу о фейках об армии

Яшина арестовали до 12 сентября, защита просила ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Уголовное дело по статье о фейках о ВС России завели в июле, в мае политику назначили три штрафа по аналогичной статье КоАП
Илья Яшин
Илья Яшин (Фото: Илья Яшин / Twitter)

Басманный суд арестовал депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил России, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК, Яшина Ильи Валерьевича», — сказали в суде. Его арестовали до 12 сентября.

Защита просила для Яшина домашний арест или другую не связанную с заключением под стражу меру пресечения.

Максимальное наказание по вменяемой политику части статьи — 10 лет лишения свободы.

Яшин в своем Facebook (входит в Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России) прокомментировал решение суда: «Я пообещал, что никуда не сбегу и буду громко говорить правду столько времени, сколько получится. А когда арестуют — приму этот удар достойно. Я держу свое слово».

Яшину предъявили обвинение по делу о распространении фейков об армии
Политика
Илья Яшин

Адвокат Яшина Вадим Прохоров сообщил об уголовном деле против него по статье о фейках об армии 12 июля. По словам защитника, поводом для возбуждения дела стали его слова о событиях в украинской Буче, мнение о произошедшем Яшин высказал на своем ролике в YouTube.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как искать работу тем, кто достиг потолка
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Движение назад: почему Netflix переходит к бизнес-модели кабельного ТВ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США падает. Пора «выкупать дно» или оно впереди — мнения экспертов
Прогнозы
Pro
Короткая тренировка для офиса. Расслабляем шею и грудной отдел
Видео

В мае на политика составили четыре протокола по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), три из них дошли до суда. В конце мая Тушинский суд назначил Яшину три штрафа по 30 тыс. каждый.

27 июня Яшина задержали в парке в центре Москвы, его обвинили в неповиновении требованию сотрудника полиции (ч. 1. ст. 19.3 КоАП). Полиция утверждала, что при задержании он отталкивал сотрудника и хватал за форменное обмундирование. Сам депутат заявил, что выполнил требование пройти вместе с полицейскими, несмотря на то, что ему не объяснили причины задержания. Яшин указал, что не отталкивал и не оскорблял сотрудников полиции. Ему назначили 15 суток ареста.

Илья Яшин получил четыре повестки в суд по делам о дискредитации армии
Политика
Илья Яшин


Илья Яшин является муниципальным депутатом Красносельского района Москвы с 2017 года, с 2017 по 2021 год он возглавлял этот муниципальный округ. Ранее участвовал в деятельности партий «Яблоко», ПАРНАС, движения «Солидарность». Яшин неоднократно заявлял, что не планирует уезжать из страны, несмотря на претензии силовиков.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Алена Прохоренко Алена Прохоренко
Илья Яшин Военная операция на Украине
Материалы по теме
Яшину предъявили обвинение по делу о распространении фейков об армии
Политика
На Яшина завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter