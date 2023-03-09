Суд приговорил к 13 годам колонии связанного с делом Сафронова политолога

Осужденного на 22 года по делу о госизмене журналиста обвиняли в сотрудничестве в том числе с политологом Демури Ворониным, от которого он получил $248. Воронин был арестован в феврале 2021 года по подозрению в госизмене

Фото: Владислав Шатило / РБК

Московский городской суд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина по делу о государственной измене, сообщили РБК в пресс-службе суда. Осужденный проходил по одному из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, отбывающего 22-летний срок наказания по этой же статье.

«Приговор вынесен 17 февраля 2023 года, 13 лет и три месяца колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказали там.

Воронин был арестован в феврале 2021 года. Источник «Интерфакса» тогда сообщал, что политолога заподозрили в передаче одной из стран НАТО секретных сведений.

Сафронова обвиняли в том числе в сотрудничестве с Ворониным. По версии следствия, журналист получил от него $248, рассказывал РБК адвокат Сафронова Иван Павлов (признан Минюстом иностранным агентом).

В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Журналист не признал вину. Апелляционный суд оставил приговор в силе.