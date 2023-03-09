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Суд приговорил к 13 годам колонии связанного с делом Сафронова политолога

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии связанного с делом Сафронова политолога Воронина
Осужденного на 22 года по делу о госизмене журналиста обвиняли в сотрудничестве в том числе с политологом Демури Ворониным, от которого он получил $248. Воронин был арестован в феврале 2021 года по подозрению в госизмене
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Московский городской суд приговорил к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима политолога Демури Воронина по делу о государственной измене, сообщили РБК в пресс-службе суда. Осужденный проходил по одному из эпизодов дела журналиста Ивана Сафронова, отбывающего 22-летний срок наказания по этой же статье.

«Приговор вынесен 17 февраля 2023 года, 13 лет и три месяца колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказали там.

Воронин был арестован в феврале 2021 года. Источник «Интерфакса» тогда сообщал, что политолога заподозрили в передаче одной из стран НАТО секретных сведений.

Сафронова обвиняли в том числе в сотрудничестве с Ворониным. По версии следствия, журналист получил от него $248, рассказывал РБК адвокат Сафронова Иван Павлов (признан Минюстом иностранным агентом).

В сентябре 2022 года Мосгорсуд признал Сафронова виновным в госизмене и приговорил его к 22 годам колонии строгого режима. Журналист не признал вину. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Иван Сафронов, экс-советник по информационной политике главы «Роскосмоса» и экс-журналист «Коммерсанта», был задержан и в тот же день арестован по подозрению в госизмене летом 2020 года. Уже через несколько дней после ареста ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, Сафронов сотрудничал со спецслужбами натовских стран. Следователи помимо эпизода с Ворониным назвали агентом чешской разведки коллегу и приятеля журналиста Мартина Лариша.

Адвокат рассказывал, что, по версии ФСБ, Сафронов был завербован чешскими спецслужбами в 2012 году, когда ему было 22 года, в 2017-м по их заданию передал секретные сведения «о военно-техническом сотрудничестве России с одним из североафриканских государств и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке». По версии следствия, эта информации в конечном итоге предназначалась для США.

Журналист настаивал, что не владеет информацией, составляющей гостайну, и не передавал ее Ларишу. Он также называл некорректной назначенную следствием экспертизу всех его статей. Так, указывал Сафронов, эксперты сравнивали текст 2017 года, написанный по открытым источникам, с совершенно секретными документами 2018 года, а также признали информацию из журнала «Экспорт вооружений» за 2016 год секретной по состоянию на 2017 год. В Кремле назвали приговор «очень суровым», но не стали комментировать решение суда.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Елена Чернышова
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