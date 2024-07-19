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Суд приговорил Эвана Гершковича к 16 годам колонии

Суд приговорил журналиста WSJ Эвана Гершковича к 16 годам колонии
Суд в Екатеринбурге приговорил журналиста WSJ Эвана Гершковича к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже. Подсудимый вины не признал. Президент Путин ранее говорил, что с США обсуждается возможность обмена заключенными
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В пятницу, 19 июля, Свердловский областной суд вынес приговор по делу журналиста московского бюро The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

32-летний журналист был задержан в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. Его обвинили в шпионаже (ст. 276 УК), наказание по этой статье — от десяти до 20 лет тюремного заключения. Гершкович говорил о своей невиновности.

Прокурор на заседании 19 июля запросил для обвиняемого 18 лет колонии строгого режима.

По данным WSJ, задержание Гершковича по обвинению в шпионаже — это первое задержание американского журналиста по такому обвинению со времен холодной войны.

Суд проходил в закрытом режиме, но на оглашение приговора в зал пустили собравшихся в суде журналистов и дипломатов. Обвиняемый выслушал вердикт спокойно и сообщил, что он ему понятен, передает корреспондент «РБК Екатеринбург».

«Свердловский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя», — сообщил после вынесения вердикта начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области Микаэль Оздоев.

Как сообщил журналистам генконсул Великобритании в Екатеринбурге Амир Котеча, он прибыл на суд, чтобы «выразить солидарность с Эваном и поддержать свободу слова».

Прокурор запросил 18 лет колонии Эвану Гершковичу
Политика

Что известно о деле Гершковича

О содержании предъявленного Гершковичу обвинения известно немного. По сообщению Федеральной службы безопасности, он, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Задержан, по сообщению спецслужбы, он был при попытке получения секретных сведений.

В фабуле дела, изложенной на сайте Свердловского районного суда, говорится, что, по версии органов следствия, американский журналист по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники.

The Wall Street Journal настаивает, что журналист издания в России занимался исключительно журналистской деятельностью и в Екатеринбурге и Свердловской области находился также для сбора материалов для статьи.

Судебное разбирательство по делу Гершковича под председательством судьи Андрея Минеева началось 26 июня этого года и шло в закрытом режиме.

Состоялось всего два заседания — 26 июня и 18 июля. 19 июля прошли прения сторон и был вынесен приговор.

Как сообщает WSJ, второе заседание было перенесено на более ранний срок по просьбе защиты — с 13 августа на 18 июля. Почему защита запросила перенос, неизвестно, указывает газета. Государственный департамент США сообщил, что его представителям также неизвестно, почему суд был перенесен на более ранний срок и что это может означать. «Мы четко заявили, что Эван не совершил ничего незаконного и не должен был быть задержан. Россия не предоставила никаких свидетельств совершения преступления», — говорится в заявлении ведомства, которое цитирует WSJ.

Эван Гершкович

Гершкович родился в Принстоне 26 октября 1991 года. Его родители, Элла и Михаил, эмигрировали из Советского Союза, познакомились в США, там родились двое их детей — у Эвана есть сестра Даниэлла.

В России Эван Гершкович работал с 2017 года, он сотрудничал с The Moscow Times (10 июля этого года признана в России нежелательной организацией) и с французским новостным агентством AFP.

В The Wall Street Journal Гершкович работал с начала 2022 года. Он писал о боях за взятие Бахмута и действиях ЧВК «Вагнер»; делал репортажи из Пскова, где расположена одна из самых известных дивизий ВДВ, и из приграничного Белгорода; писал о ближнем круге президента Владимира Путин и роли главы Чечни Рамзана Кадырова в военных действиях на Украине.

Что известно о возможности обмена

Власти России и США ведут «непростой диалог» по обмену заключенными, говорил в декабре прошлого года президент Владимир Путин. В интервью Такеру Карлсону он допустил возможность обмена Гершковича «при встречном движении со стороны партнеров». Глава государства тогда напомнил об осужденном в Германии россиянине, который из «патриотических соображений» «ликвидировал бандита». В этой стране к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили приговорен бывший сотрудник ФСБ Вадим Красиков.

В апреле президент Джо Байден заявил, что его администрация продолжит «работать каждый день, чтобы обеспечить его освобождение». По его словам, власти России пытаются «использовать американцев как разменную монету». Он напомнил, что в России остается в заключении Пол Уилан. Бывшего морского пехотинца в 2020 году приговорили к 16 годам заключения по делу о шпионаже. По заявлению ФСБ, он собирал данные о личном составе одного из управлений спецслужбы.

В пятницу, незадолго до вынесения приговора, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможность обмена Гершковича.

В июне, в начале судебного процесса, замминистра иностранных дел Сергей Рябков призвал США не отмахиваться от сигналов России по вопросу обмена заключенными, а вдуматься в их суть. Он указал, что начало судебного процесса над обвиняемым является важным процессуальным этапом.

Последний обмен заключенными между США и Россией состоялся в конце декабря 2022 года: осужденного в 2012 году в США за незаконную торговлю оружием Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бритни Грайнер. Ее задержали в 2022 году в аэропорту Шереметьево и приговорили к девяти годам заключения. Обмен состоялся только после окончания суда над ней.

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Эван Гершкович СМИ журналисты WSJ Россия приговор Екатеринбург обмен заключенными
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