Приговоренный в Белоруссии к казни немец попросил Лукашенко о помиловании

Лукашенко назвал вопросы о казни «самым тяжелым в судьбе президента», однако отметил, что «решение все равно нужно принимать». Кригер приговорен в Белоруссии к расстрелу по шести статьям, вину он признал по одной

Рико Кригер (Фото: Правозащитный центр «Вясна» / Telegram)

Гражданин Германии Рико Кригер, приговоренный в Белоруссии к смертной казни, обратился к президенту страны Александру Лукашенко с прошением о помиловании. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Президент Белоруссии провел совещание со своими советниками, на котором обсудил этот вопрос. Лукашенко назвал вопросы, связанные с исключительной мерой наказания «самым тяжелым в судьбе президента», однако отметил, что «решение все равно нужно принимать». Он подчеркнул, что последнее слово в подобных вопросах остается за главой государства.

Кригер ранее выражал надежду, что Лукашенко «простит» его и «помилует».

Кригера задержали на территории Белоруссии 6 октября 2023 года, через неделю он был арестован. Немцу вменяют шесть статей — ч. 3 ст. 289 УК Белоруссии (Акт терроризма), ст. 358 прим. 1 (Агентурная деятельность) ст. 133 (Наемничество), ч. 3 ст. 361 прим. 1 (Создание экстремистского формирования либо участие в нем), ч. 4 ст. 295 (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) и ч. 4 ст. 309 (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения).

По версии белорусских следователей, Кригер не позднее 20 сентября 2023 года решил вступить в «полк Калиновского» (состоит из белорусов, воюющих на стороне Украины; признан в Белоруссии экстремистским формированием). В «полку Калиновского» заявили, что Кригер не причастен к деятельности полка.

Кригер въехал в республику 2 октября 2023 года как турист. С собой у него был беспилотник. 4 октября немец фотографировал территорию в/ч 97115 и военную технику по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сказано в материалах дела, а на следующий день — участок железнодорожных путей, вагоны, погрузочно-разгрузочную платформу рядом со станцией Озерище. Эти фото, по данным следователей, он отправил куратору.

После этого немец установил взрывчатку на железнодорожных путях станции Озерище, отчитался перед куратором и вернулся в гостиницу в Минске. 6 октября обвиняемый собирался улететь в Баку. 5 октября около полуночи произошел взрыв перед прибытием на станцию пассажирского поезда, писала газета «СБ. Беларусь сегодня». По словам представителя Борисовской дистанции путей Минского отделения Белорусской железной дороги, в результате были «полностью разрушены шпалы, рельсы смещены, выгнуты наружу, повреждены ж/д полотно, крепление, разбросан щебеночный балласт с образованием воронки, оголена арматура».

В июне 2024 года Кригера приговорили к расстрелу. Он не стал обжаловать это решение, оно вступило в силу.

Как отмечала «СБ», Кригер признал вину только по статье об агентурной деятельности. Издание приводило его показания, согласно которым он говорил, что «почти ничего» не знал о происходящем на Украине, «за исключением того, что там проходит военная спецоперация», а о «полке Калиновского» знает из «Википедии».

Кригер обвинил немецкие власти в бездействии и заявил, что те не пытаются связаться с Минском по его делу. Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз отмечал, что «консультации по данной теме ведутся по линии министерств иностранных дел двух стран».