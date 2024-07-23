ТАСС узнал, что лидера «Пошли-поехали» обвинили в госизмене
Помогавшему оформить ВНЖ в Европе консультанта Германа Мойжеса обвинили в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК. «Ранее он был этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий. Обвиняемый по решению суда находится в СИЗО «Лефортово», — сообщило агентство. По этой статье грозит наказание до пожизненного лишения свободы.
Германа Мойжеса, исполнительного директора ассоциации развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали», задержали в конце мая в Санкт-Петербурге. Мойжес ехал 28 мая на велосипеде по набережной Крюкова канала. Его попытались остановить несколько автомобилей, писала «Фонтанка», но Мойжес не понял маневров водителей и уехал. Его преследовали до дома на набережной реки Фонтанки, там его и задержали, писало издание. Мойжес незадолго до задержания собирался вылететь в Германию за родственницей, чтобы помочь ей приехать в Россию.
Мойжес известен как юрист и управляющий партнер группы компаний «Аверс Германия», где оказывали помощь с получением ВНЖ в Европе. Там предлагали россиянам, украинцам и казахам помощь с налогами, юридическими вопросами и консультациями в Германии. Также там предоставлялись услуги для компаний из Европы в России. «Я веду миграционные дела. Точнее сказать, помогаю в оформлении вида на жительство в Германии, в ЕС состоятельным людям», — рассказывал он.
Также Мойжеса знали как велоактивиста — он возглавлял ассоциацию развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры «Пошли-поехали».
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