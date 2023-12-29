Суд приговорил экс-главу штаба Навального в Томске к девяти годам

Девушку обвинили в организации экстремистского сообщества из-за руководства штабом Навального в Томске. Она поясняла, что штаб прекратил работу до получения этого статуса, а в обвинение включили акции Навального в других городах

Ксения Фадеева (Фото: mizafadeevu / Telegram)

Советский районный суд приговорил к девяти годам колонии Ксению Фадееву, депутата думы Томска и бывшего координатора местного штаба Навального (штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены в России), Об этом сообщает vtomske.

Адвокаты пообещали обжаловать приговор во всех инстанциях.

«Считаем приговор суда незаконным, поскольку в ходе судебного заседания были грубо нарушены права Фадеевой, считаем доказанным в суде что она добровольно прекратила свою деятельность в составе известной организации еще до признания ее экстремистской, в связи с чем она как минимум подлежит освобождению от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 282.1 УК», — рассказал РБК адвокат Кирилл Терехин.

Фадееву задержали в декабре 2021 года и обвиняли по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 282.1 и часть 3 статьи 239 УК). Как отмечал корреспондент vtomske, в обвинение включили акции Навального, организованные в Москве и других городах.

Ей вменяли руководство томским штабом Навального. Фадеева отмечала, что претензии больше относятся к самому Навальному и его ближайшим соратникам, кроме того, штаб прекратил работать в апреле 2021 года — за два месяца до того, как их структуру признали экстремистской в июне того же года.

«Большая часть обвинения — это перечисление того, что делали эти люди. А я как будто иду там так, через запятую. Мне непонятно, как я должна защищать себя, если в этой части обвинение просто не расписало объективную сторону совершенного именно мною преступления с момента закрытия штаба и до моего задержания в конце 2021 года. Мне непонятно, какую именно экстремистскую деятельность я осуществляла после апреля 2021 года», — сказала Фадеева.

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Дело рассматривалось с августа, сперва заседания были открытыми, но в октябре суд решил их закрыть. Прокуратура в своем ходатайстве о закрытии сослалась на предположительную угрозу жизни и здоровью участникам процесса, кому именно — не уточнялось. Обвинение запрашивало для нее 10,5 лет колонии общего режима (строгий режим к женщинам не применяется).

Штабы были организованы в 2017-м году к выборам президента, в которых планировал принять участие Навальный, однако Центризбирком не зарегистрировал его кандидатом. Штабы после этого продолжили свою общественную и политическую деятельность.

Приговоры выносились и некоторым другим активистам, возглавлявшим штабы Навального в разных городах. В июне суд приговорил к семи с половиной годам экс-главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву. Обвинение требовало для нее 12 лет. Чанышева с ноября 2021 года находилась в СИЗО. Ей вменили три статьи Уголовного кодекса: призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). Она не признала вину и назвала свое преследование политическим.

В июле девятилетний срок получил экс-глава местного штаба Алексей Навального Вадим Останин. Обвинение запрашивало для него 11 лет колонии. Останина признали виновным по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).