 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Политика ,  
0 

Суд приговорил экс-главу штаба Навального в Томске к девяти годам

Суд в Томске приговорил к девяти годам экс-координатора штаба Навального
Девушку обвинили в организации экстремистского сообщества из-за руководства штабом Навального в Томске. Она поясняла, что штаб прекратил работу до получения этого статуса, а в обвинение включили акции Навального в других городах
Ксения Фадеева
Ксения Фадеева (Фото: mizafadeevu / Telegram)

Советский районный суд приговорил к девяти годам колонии Ксению Фадееву, депутата думы Томска и бывшего координатора местного штаба Навального (штабы Навального признаны экстремистскими организациями и запрещены в России), Об этом сообщает vtomske.

Адвокаты пообещали обжаловать приговор во всех инстанциях.

«Считаем приговор суда незаконным, поскольку в ходе судебного заседания были грубо нарушены права Фадеевой, считаем доказанным в суде что она добровольно прекратила свою деятельность в составе известной организации еще до признания ее экстремистской, в связи с чем она как минимум подлежит освобождению от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 282.1 УК», — рассказал РБК адвокат Кирилл Терехин.

Фадееву задержали в декабре 2021 года и обвиняли по статьям об организации экстремистского сообщества с использованием служебного положения и пропаганде создания НКО, посягающей на личность и права граждан (часть 3 статьи 282.1 и часть 3 статьи 239 УК). Как отмечал корреспондент vtomske, в обвинение включили акции Навального, организованные в Москве и других городах.

Навальный рассказал об этапе в колонию «Полярный волк»
Политика
Алексей Навальный

Ей вменяли руководство томским штабом Навального. Фадеева отмечала, что претензии больше относятся к самому Навальному и его ближайшим соратникам, кроме того, штаб прекратил работать в апреле 2021 года — за два месяца до того, как их структуру признали экстремистской в июне того же года.

«Большая часть обвинения — это перечисление того, что делали эти люди. А я как будто иду там так, через запятую. Мне непонятно, как я должна защищать себя, если в этой части обвинение просто не расписало объективную сторону совершенного именно мною преступления с момента закрытия штаба и до моего задержания в конце 2021 года. Мне непонятно, какую именно экстремистскую деятельность я осуществляла после апреля 2021 года», — сказала Фадеева.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Дело рассматривалось с августа, сперва заседания были открытыми, но в октябре суд решил их закрыть. Прокуратура в своем ходатайстве о закрытии сослалась на предположительную угрозу жизни и здоровью участникам процесса, кому именно — не уточнялось. Обвинение запрашивало для нее 10,5 лет колонии общего режима (строгий режим к женщинам не применяется).

Защищавших Навального адвокатов внесли в перечень экстремистов
Политика

Штабы были организованы в 2017-м году к выборам президента, в которых планировал принять участие Навальный, однако Центризбирком не зарегистрировал его кандидатом. Штабы после этого продолжили свою общественную и политическую деятельность.

Приговоры выносились и некоторым другим активистам, возглавлявшим штабы Навального в разных городах. В июне суд приговорил к семи с половиной годам экс-главу штаба Навального в Уфе Лилию Чанышеву. Обвинение требовало для нее 12 лет. Чанышева с ноября 2021 года находилась в СИЗО. Ей вменили три статьи Уголовного кодекса: призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). Она не признала вину и назвала свое преследование политическим.

В июле девятилетний срок получил экс-глава местного штаба Алексей Навального Вадим Останин. Обвинение запрашивало для него 11 лет колонии. Останина признали виновным по статьям об организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).

Взаимосвязи

Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса

Значимость цифровой трансформации

Видео

Цифровая трансформация в торговле

Видео

Цифровая трансформация в строительстве

Видео

Цифровые технологии в жилой недвижимости

Видео

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Степанова Елена Степанова
Алексей Навальный штаб Навального Томск Ксения Фадеева

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

Карта и стикер с кешбэком 3%

Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

Материалы по теме
Экс-главу штаба Навального в Уфе Чанышеву приговорили к 7,5 годам колонии
Политика
Экс-координатор штаба Навального в Барнауле получил девять лет колонии
Политика
В Кремле заявили об отсутствии желания отслеживать судьбу Навального
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря
EUR ЦБ: 100,55 (-0,79) Инвестиции, 28 дек, 16:44 Курс доллара на 29 декабря
USD ЦБ: 90,3 (-1,4) Инвестиции, 28 дек, 16:44
В Саратовской области трех чиновников уволили после критики Володина Политика, 13:15
Корпоративные облигации: что ждать от долгового рынка в 2024 году Pro, 13:15
Криптобиржа OKX объявила о делистинге анонимных криптовалют Крипто, 13:01
Судьи по делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга взяли самоотвод Общество, 12:57
Какие профессии в отелях заменит искусственный интеллект Pro, 12:55
В Московской области загорелся склад. Видео Общество, 12:50
Суд приговорил экс-главу штаба Навального в Томске к девяти годам Политика, 12:49
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Рэпер Vacio обжаловал штраф за пропаганду ЛГБТ на «голой вечеринке» Общество, 12:49
Как открыть счет в Казахстане в 2024 году: актуальный гайд Инвестиции, 12:37
Юран рассказал о мечте возглавить российский топ-клуб Спорт, 12:37
Олдскульный внедорожник для города. Тест-драйв РБК х Танк 300 Сити, 12:36
Взгляд-калейдоскоп: 5 способов эффективно управлять командой Pro, 12:30
Суд приговорил бывшего замглавы МЧС к пяти годам колонии Общество, 12:28
Тенденции, технологии и риски. Что будет с криптовалютами в 2024 году Крипто, 12:26