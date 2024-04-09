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Дело Навального ,  
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В Башкирии ужесточили приговор экс-главе штаба Навального

В Башкирии ужесточили приговор экс-главе штаба Навального Лилии Чанышевой
Сюжет
Дело Навального
В июне Чанышеву приговорили к семи с половиной годам колонии, обвинение с решением суда не согласилось. Чанышева обвинялась в организации экстремистского сообщества
Лилия Чанышева
Лилия Чанышева (Фото: Ильфат Кинзябаев / ТАСС)

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор экс-главе штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены) с семи с половиной до девяти с половиной лет лишения свободы, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда Башкирии. Процесс был закрытым.

В июне 2023 года приговор Чанышевой по делу об организации экстремистского сообщества вынес Кировский суд Уфы, однако Шестой кассационный суд общей юрисдикции вернул уголовное дело на новое рассмотрение. Обвинение просило для нее 12 лет колонии. С июньским приговором обвинитель не согласился и подал кассационную жалобу.

Вместе с Чанышевой в суде рассматривалось дело сотрудничавшего со штабом Рустема Мулюкова, его признали виновным в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ) и назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы.

Чанышева находилась в СИЗО с ноября 2021 года. Ей вменили три статьи Уголовного кодекса: призывы к экстремизму (ч. 1 ст. 280), организацию экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1) и НКО, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239). В совокупности ей грозило до 18 лет тюрьмы. Она не признала вину и назвала свое преследование политическим.

Чанышева была руководителем уфимского штаба Навального с 2017-го года, а в апреле 2021 года она покинула эту должность. Штабы Навального были признаны экстремистскими через два месяца.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Лилия Чанышева Башкирия Алексей Навальный суд приговор
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