Гимназия под огнем

В результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек

Стрельба в казанской гимназии № 175 унесла жизни девяти человек. В республике введен режим контртеррористической операции. Эксперты уверены, что казанский стрелок — классический представитель субкультуры «колумбайн»

Сотрудники правоохранительных органов у школы № 175 в Казани (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Как развивались события

Во вторник, 11 мая, в Казани около 9 утра неизвестный открыл стрельбу по ученикам гимназии № 175, расположенной в Советском районе на улице Джаудата Файзи. В результате погибли девять человек — семь учеников, учитель и сотрудница школы, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), также ранены 16 человек из числа учащихся и сотрудников школы. Минздрав республики сообщил, что в больницы доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шестеро из которых находятся в реанимации.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что первая информация о нападении на школу поступила дежурному Росгвардии с тревожной кнопки гимназии. «Первыми на место событий приехали бойцы этой структуры», — отметил он.

Большое количество звонков поступило в экстренные службы от жителей города. Первый звонок был от мужчины, который услышал выстрелы внутри школы, рассказал РБК источник в МЧС. Также звонили очевидцы трагедии, которые рассказали, что дети выпрыгивают из окон школы и разбегаются. Кроме того, были звонки от родителей школьников, которым смогли дозвониться дети и сообщить о случившемся.

Как оказалось, стрельбу открыл 19-летний Ильназ Галявиев, который пришел к школе с ружьем в руках и начал стрелять по зданию еще на подходе. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ. Он также сообщил, что на выстрелы выбежал сотрудник гимназии — он был ранен первым. Затем Галявиев прошел на первый этаж и продолжил стрелять. Собеседник добавил, что смертельные ранения получили учитель начальных классов Венера Айзатова и преподаватель английского языка Эльвира Игнатьева. Они погибли.

На место происшествия прибыли члены правительства Татарстана во главе с Миннихановым. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Расследование поручено следователям центрального аппарата ведомства.

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России о ситуации в казанской гимназии. Владимир Путин обсудил произошедшее по телефону с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым. В Казань вылетели министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов.

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Что известно о нападавшем

Полиция задержала Галявиева. По информации источника РБК, он проживает в Казани на улице Брюсова.

Галявиев окончил гимназию № 175 в 2017 году и поступил в колледж ТИСБИ на специальность «программирование в компьютерных системах». В его характеристике говорится, что за время учебы он «показал себя тихим, спокойным, опрятным и неконфликтным», не имел вредных привычек. С 15 февраля по 11 апреля Галявиев проходил производственную практику, после чего пропустил три экзамена в колледже и не явился на защиту производственной практики. 26 апреля Галявиев был отчислен из колледжа. 28 апреля он получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья Hatsan Escort PS.

Источник РБК сообщил, что также был задержан 41-летний мужчина, предполагаемый пособник стрелка. Кроме того, собеседник РБК отметил, что отрабатываются связи преступников. «Проводятся мероприятия по установлению всех задействованных в стрельбе лиц», — сообщил источник, близкий к ФСБ. Позднее в МВД опровергли информацию о том, что у Галявиева были пособники. В полиции сообщили, что он действовал в одиночку.

О нападении на школу Галявиев сообщил в Telegram-канале «Бог», который был создан 4 мая. В этом канале до нападения на гимназию было четыре сообщения.

Каким может быть мотив преступления

Проживающий в Казани эксперт в области терроризма Раис Сулейманов считает, что это пример индивидуального терроризма. «Перед нами классический случай «колумбайна», в Казани сейчас все напуганы, но вряд ли это нападение имеет религиозный подтекст», — отметил он в разговоре с РБК.

Политолог, автор монографий о «колумбайнах» в российских школах Яна Амелина считает, что в казанском случае налицо много признаков, которые характерны для последователей субкультуры «колумбайн». «Само название его Telegram-канала «Бог» и высказывание молодого человека о биомусоре — это отсылка к мировоззрению Эрика Харриса, одного из участников безмотивного расстрела в американской школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года, с которого, собственно, и началось это деструктивное движение», — говорит Амелина. По ее словам, в основе этой субкультуры лежит безмотивная ненависть и насилие ради насилия: неслучайно на видеозаписи допроса Галявиев кричит, что ненавидит всех. Он также заявляет, что «осознал себя богом», а летом в нем «начал пробуждаться монстр», что дает основания предполагать психическое заболевание или увлечение сатанизмом.

Эрик Харрис — старшеклассник, который вместе со своим товарищем Диланом Клиболдом устроил в 1999 году массовое убийство в школе «Колумбайн». Тогда погибли 13 человек и 23 были ранены. Подростки совершили самоубийство на месте преступления.

Эксперт считает, что попытки оправдания массовых убийств в школах буллингом неуместны, поскольку это не подтверждается имеющимися фактами. «Деструктивная субкультура «колумбайн» должна быть признана террористической, чтобы за принадлежность к ней и оправдание действий «колумбайнеров» следовало соответствующее уголовное наказание», — убеждена Амелина.