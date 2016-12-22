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Подросток ранил ножом одноклассника в подмосковной школе
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Подросток ранил ножом одноклассника в подмосковной школе
Общество, 16:21
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Подросток ранил ножом одноклассника в подмосковной школе

Следственный комитет возбудил уголовные дела после того, как подросток ранил ножом одноклассника в Клинском районе Подмосковья, сообщил СКР на своем сайте.

Утром 28 ноября в школе №1 города Высоковска в ходе ссоры один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника, сообщает СКР. Нападавший задержан и допрошен. Следствие также намерено дать «всестороннюю правовую оценку действиям (бездействиям) руководства школы».

Следователи возбудили дела по статьям «Покушение на убийство» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

Теги: Подмосковье , подростки , Школа
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