Подросток ранил ножом одноклассника в подмосковной школе

Следственный комитет возбудил уголовные дела после того, как подросток ранил ножом одноклассника в Клинском районе Подмосковья, сообщил СКР на своем сайте.

Утром 28 ноября в школе №1 города Высоковска в ходе ссоры один из учеников достал принесенный с собой нож и несколько раз ударил им в шею своего одноклассника, сообщает СКР. Нападавший задержан и допрошен. Следствие также намерено дать «всестороннюю правовую оценку действиям (бездействиям) руководства школы».

Следователи возбудили дела по статьям «Покушение на убийство» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».