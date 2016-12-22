В Дагестане скончался пострадавший при взрыве в компьютерном зале мальчик

Ребенок, пострадавший при взрыве гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана, скончался в больнице. Об этом представитель регионального Минздрава сообщил «РИА Новости».
«Несмотря на все усилия врачей и проведенную операцию, спасти десятилетнего мальчика, который пострадал при взрыве гранаты, не удалось», — сказал собеседник агентства.
Представитель добавил, что мальчик находился в коме и так и не пришел в сознание. Таким образом, число жертв взрыва возросло до двух.
Взрыв в компьютерном зале в дагестанском селе Агвали произошел 24 апреля. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната, которую он нашел на улице. В результате происшествия пострадали 11 человек.