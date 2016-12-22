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СК заявил об отсутствии подельников у открывшего огонь в колледже в Керчи
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СК заявил об отсутствии подельников у открывшего огонь в колледже в Керчи
Нападение в Керчи, 00:52
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СК заявил об отсутствии подельников у открывшего огонь в колледже в Керчи
Студент Керченского политехнического колледжа, который открыл огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения, действовал в одиночку, пришли к выводу в СКР. Ранее о том, что у него могли быть подельники, говорил глава Крыма
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Следователи пришли к выводу, что 18-летний студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков, который открыл огонь по ученикам и сотрудникам учебного заведения, действовал в одиночку. Об этом председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании с руководством главного следственного управления СКР по Крыму.

По этому делу, согласно сообщению на сайте ведомства, сотрудники правоохранительных органов уже допросили 650 человек. «Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления», — добавили в СК, заметив, что специалисты уже получили «доказательства и свидетельства», зафиксировавшие все передвижения юноши.

«Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», — подчеркнули в ведомстве. В настоящий момент, по информации представителей Следственного комитета, эксперты занимаются детальным исследованием личности Рослякова, его взглядов, а также психологического состояния до и в момент совершения преступления. Для юноши назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

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Ранее о том, что у организатора нападения на керченский колледж могли быть соучастники, говорил глава Крыма Сергей Аксенов. У открывшего стрельбу студента, по словам политика, «на руках было более 150 патронов». Он был вооружен помповым ружьем. Во время атаки Росляков, как отмечал Аксенов, действовал в одиночку, однако подготовиться к такому нападению самостоятельно он не мог, был уверен глава Крыма.

Последствия нападения на колледж в Керчи. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Нападение на колледж в Керчи произошло 17 октября. В учебное заведение тогда, как выяснили позже в Следственном комитете, пришел 18-летний студент. В столовой на первом этаже здания он взорвал самодельную бомбу, а затем, вооружившись помповым ружьем, юноша начал расстреливать находившихся в колледже людей. В результате происшествия погибли 20 человек, сам Росляков покончил с собой. СК по факту случившегося возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: колледж , Керчь , нападение
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