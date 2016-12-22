В ивантеевскую больницу доставили четырех пострадавших при стрельбе

Бригады скорой помощи доставили троих подростков и одного взрослого пострадавшего в Ивантеевскую городскую больницу. «У всех госпитализированных травмы различной степени тяжести», — заявили РБК в этой больнице.
Стрельба в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке произошла в первой половине дня 5 сентября. Очевидцы сообщили РБК, что после этого школу эвакуировали.
По словам очевидцев, стрельбу устроил ученик 9 «А» класса; также он разбросал дымовые шашки.
По информации источников РБК в региональном МЧС, при ЧП пострадали четыре человека: учительница математики и информатики Любовь Калмыкова и трое подростков. МВД подтвердило, что ранены четыре человека.
В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили РБК о четырёх пострадавших во время инцидента в подмосковной школе. «4 пострадавших, из них трое детей. Все [пострадавшие] средней степени тяжести», — пояснили в пресс-службе.
Опрошенные РБК ученики рассказали, что нападавший стрелял из пневматического пистолета. Пострадавшая во время стрельбы ученица школы № 1 Виктория заявила РБК, что начавшего стрельбу зовут Михаил и он учился в 9 «А». Она подчеркнула, что он делился с одноклассниками планами устроить стрельбу, но никто ему не верил.
Одна из одноклассниц Михаила заявила РБК, что он «иногда бывал агрессивен».
3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».
В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.
В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.
5 сентября 2017 года ученик устроил стрельбу из пневматического пистолета в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке и разбросал дымовые шашки. При стрельбе пострадали учительница и три школьника.