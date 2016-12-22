В ивантеевскую больницу доставили четырех пострадавших при стрельбе

Бригады скорой помощи доставили троих подростков и одного взрослого пострадавшего в Ивантеевскую городскую больницу. «У всех госпитализированных травмы различной степени тяжести», — заявили РБК в этой больнице.

Стрельба в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке произошла в первой половине дня 5 сентября. Очевидцы сообщили РБК, что после этого школу эвакуировали.

По словам очевидцев, стрельбу устроил ученик 9 «А» класса; также он разбросал дымовые шашки.

По информации источников РБК в региональном МЧС, при ЧП пострадали четыре человека: учительница математики и информатики Любовь Калмыкова и трое подростков. МВД подтвердило, что ранены четыре человека.

В Министерстве здравоохранения Московской области сообщили РБК о четырёх пострадавших во время инцидента в подмосковной школе. «4 пострадавших, из них трое детей. Все [пострадавшие] средней степени тяжести», — пояснили в пресс-службе.

Опрошенные РБК ученики рассказали, что нападавший стрелял из пневматического пистолета. Пострадавшая во время стрельбы ученица школы № 1 Виктория заявила РБК, что начавшего стрельбу зовут Михаил и он учился в 9 «А». Она подчеркнула, что он делился с одноклассниками планами устроить стрельбу, но никто ему не верил.

Одна из одноклассниц Михаила заявила РБК, что он «иногда бывал агрессивен».