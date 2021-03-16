GV Gold прерывает золотую паузу

Один из крупнейших золотодобытчиков России сообщил о выходе на биржу

Золотодобывающая компания GV Gold, которая принадлежит топ-менеджерам Ланта-банка и американскому фонду Blackrock, объявила об очередной попытке разместить акции на бирже. По данным источников РБК, они планируют привлечь $500 млн

Фото: GV-Gold / Facebook

Одна из крупнейших в России золотодобывающих компаний — GV Gold — объявила о планах провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже.

Продавать акции будут ее крупнейшие акционеры-основатели — Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, каждому из которых принадлежит по 20,36%, а также американский фонд Blackrock (17,99%) и бывший гендиректор GV Gold Сергей Васильев (0,9%). Также продающие акционеры и GV Gold готовы взять на себя обязательства не продавать бумаги в течение определенного времени (lock-up) после размещения.

Организаторами IPO выступают Goldman Sachs, SberCIB, UBS и «ВТБ Капитал», а также Raiffeisen Bank и Sova Capital.

Что известно о планируемом размещении

По итогам 2020 года GV Gold, которая была основана в 1998 году командой Ланта-банка (Докучаев и Опалева его топ-менеджеры, а Тихонов возглавляет одну из структур банка) и сейчас владеет активами в Иркутской области и Якутии, произвела 272 тыс. унций золота (8,5 т), заняв восьмое место среди золотодобывающих компаний России. Запасы золота GV Gold составляют 4,4 млн унций.

Выручка компании по итогам 2020 года выросла на 40,6%, до $471 млн, доналоговая прибыль (EBITDA) более чем удвоилась — с $120 млн до $248 млн. При этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2020 года сократилось с 1,6 до 0,8x.

В этом году в планах у компании добыть 290–300 тыс. унций, а к 2025 году она собирается увеличить годовой объем производства в 1,5 раза, до более чем 400 тыс. унций, заявил гендиректор GV Gold Владислав Баршинов (его слова приводятся в сообщении компании). «С самого первого дня мы видели будущее GV Gold именно в качестве публичной компании. IPO на Московской бирже позволит донести нашу историю роста до широкого круга инвесторов и в еще большей степени диверсифицировать структуру акционеров», — сказал он.

Источник, знакомый с планами акционеров GV Gold, сообщил РБК, что в ходе IPO они хотят привлечь $500 млн, а рынок оценивает 100% GV Gold примерно в $1,5 млрд. Источники газеты Financial Times говорят о диапазоне оценки в $1,5–1,8 млрд. Таким образом, исходя из такой оценки, акционеры могут продать в рамках IPO около 30% акций. Представитель GV Gold отказался комментировать параметры предстоящего размещения.

По словам источника РБК, прайсинг займет две-три недели, торги на Московской бирже могут начаться уже в начале апреля. Это будет первое IPO золотодобывающей российской компании с 2017 года: тогда крупнейшая компания отрасли «Полюс» продала 9% акций и привлекла более $800 млн.

Акции «Полюса» с добычей 2,7 млн унций по итогам 2020 года, подконтрольного семье Сулеймана Керимова, торгуются на биржах Москвы и Лондона. Его капитализация на Лондонской бирже 15 марта составила $25,8 млрд.

Сейчас в совет директоров GV Gold входят пять человек — Сергей Докучаев, Наталия Опалева и Валериан Тихонов, экс-глава GV Gold Герман Пихоя и единственный независимый директор — президент Межгосударственного банка Николай Гаврилов. В рамках подготовки к IPO компания планирует улучшить свою корпоративную структуру в соответствии с «лучшими международными практиками» — на внеочередном собрании акционеров, назначенном на пятницу, 19 марта, планируется включить в совет трех независимых директоров — неисполнительного директора Trans-Siberian Gold Лу Наумовски, соучредителя и гендиректора «Велес Капитала» Алексея Гнедовского и гендиректора «Славкалия» Сергея Попова.

Как GV Gold уже пыталась провести IPO

GV Gold хотела провести IPO еще в 1998 году. Тогда компания планировала привлечь финансирование для всех своих проектов, продав акции на бирже в Торонто, вспоминала Опалева в разговоре с Forbes. 12 августа 1998 года был составлен проект преандеррайтингового соглашения с Credit Suisse, но 17 августа российское правительство объявило дефолт. «Могла быть первая компания с активами в Сибири, которая торговалась бы на Toronto Stock Exchange, — говорила она. — Но после дефолта стало ясно, что в ближайшие годы нельзя будет привлечь из-за рубежа ни доллара».

С тех пор акционеры компании не отказались от этой идеи и неоднократно готовились к IPO, которое по разным причинам откладывалось. Последний раз они вели подготовку к размещению в конце 2017 года. Тогда же компания обсуждала покупку своего конкурента «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за более чем $500 млн. Однако сделка сорвалась, поскольку Вексельберг и «Ренова» попали под санкции США. А размещение GV Gold на бирже отложилось из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры.

В 2019 году переговоры о покупке доли уже в GV Gold вели китайские инвесторы во главе с Fosun, они оценивали всю компанию в $1 млрд. Но эта сделка также не состоялась, так как после роста цен на золото оценки продавца и покупателя сильно разошлись. На покупку доли в GV Gold претендовал и бизнесмен Роман Троценко, у которого к тому времени уже были золотодобывающие активы, но и он отказался от сделки.

Идею IPO либо продажи доли стратегу в основном лоббировал американский фонд Blackrock, чтобы продать свой пакет, сообщил РБК источник в одной из крупных золотодобывающих компаний. Этот крупнейший в мире по размеру активов инвестфонд ($8,7 трлн на конец 2020 года) приобрел 20% GV Gold в 2007 году исходя из оценки всей компании в $500 млн. В частности, он хотел продать свою долю в GV Gold казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, но стороны также не смогли договориться по цене. Как говорил РБК сам Ракишев, Blackrock — это финансовый инвестор и в его стратегии всегда была продажа доли в российской компании.

Blackrock и в этот раз выступил инициатором подготовки компании к IPO, сообщало агентство Reuters в феврале 2021 года. РБК направил запрос в пресс-службу Blackrock.

Насколько сейчас удачное время для выхода на биржу

Сейчас в целом неплохой момент для выхода на биржу, сказал управляющий директор БКС по рынкам акционерного капитала Андрей Чепур. «Только что успешно разместились Fix Price и «М.Видео» (ретейлер Fix Price привлек $2 млрд в ходе IPO на Лондонской и Московской биржах 5 марта, акционеры «М.Видео» — 17,6 млрд руб. в ходе SPO на Московской бирже 12 марта. — РБК), российские фондовые индексы уверенно растут, продолжается приток денег в фонды акций», — пояснил он.

Но последние полгода цена на золото корректируется вниз, и аналитики БКС не видят катализаторов ее роста в ближайшие месяцы. «Все будет зависеть от реакции рынка на инвестиционную историю GV Gold и адекватности решения по ценовому диапазону», — заключил Чепур.

Сейчас цена унции золота достигает $1722 на Лондонской бирже металлов, а в августе 2020 года она превышала $2 тыс. за унцию.

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов добавил, что за последний год цены на золото выросли, несмотря на корректировку в последние месяцы. Потенциал их роста, по его словам, есть, так как в мире сохраняется угроза долларовой инфляции. «Денежные потоки золотодобывающих компаний находятся на максимумах. Нельзя сказать, что момент для IPO плохой», — подчеркивает Красноженов. Cнижение цены на золото последнее время — это реакция на рост доходности по американским казначейским обязательствам, но и по ним ситуация стабилизируется, отметил эксперт.

По данным Reuters, сейчас зарубежные инвесторы проявляют интерес к российским акциям, поскольку те недооценены из-за геополитических рисков. Источники агентства среди банкиров говорят, что уверенности инвесторам добавляет ощущение спада политических конфликтов и отсутствие новых серьезных санкций против России.

Газета The Wall Street Journal в январе 2021 года сообщала о намерении вернуться на биржу еще одной российской золотодобывающей компании — Nordgold Алексея Мордашова. По ее данным, размещение компании может пройти летом в Лондоне, инвесторам предложат 25% акций при оценке компании свыше $5 млрд.