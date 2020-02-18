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Троценко отказался от планов покупки доли в золотодобывающей GV Gold

Золото GOLD $1 601,8 +1,05%
Роман Троценко (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Структуры бизнесмена Романа Троценко прекратили переговоры о приобретении доли в компании «ПАО «Высочайший» (GV Gold), ведущей добычу золота в Иркутской области и Якутии.

«Нет, по «Высочайшему» планы не сохраняются, мы закончили переговоры», — заявил Троценко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

Об интересе Троценко к покупке GV Gold стало известно в ноябре 2019 года. Тогда бизнесмен заявил, что компания находится в числе тех, с кем ведутся переговоры после покупки доли в золотодобывающей компании Petropavlovsk.

Сейчас переговоры о покупке доли в «Высочайшем» ведет казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, сообщили два источника РБК, знакомые с одной из сторон консультаций. 

В феврале 2020 года структура Романа Троценко Aeon Mining заключила соглашение о продаже 22,37% акций и 5,97% конвертируемых облигаций Petropavlovsk ее конкуренту «Южуралзолото». 18 февраля Троценко заявил, что планы по вхождению в капиталы компаний золотодобывающего сектора сохраняются, в такие следки, в частности, планируется вложить средства, вырученные от продажи доли в Petropavlovsk.


 

Теги: Роман Троценко, GV Gold
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