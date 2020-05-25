Бизнесмен Ракишев передумал покупать у Blackrock долю в GV Gold

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев приостановил переговоры о покупке 17,99% золотодобывающей компании GV Gold с американским инвестфондом Blackrock. Причина — рост цены на золото как «защитного актива» во время эпидемии

Кенес Ракишев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Бизнесмен Кенес Ракишев приостановил переговоры о покупке 17,99% компании «Высочайший» (GV Gold), ведущей добычу золота в Иркутской области и Якутии, у американского инвестфонда Blackrock. Об этом он рассказал РБК.

Интерес к золотодобывающим активами

Ракишев, состояние которого казахстанский Forbes оценивал в 2019 году в $610 млн, владеет инвесткомпанией Fincraft и БТА Банком.

По его словам, переговоры с Blackrock начались до пандемии, «но за последнее время цены на золото выросли и продавцы запросили уже другую цену». С начала февраля 2020 года цены на золото на фоне пандемии коронавируса выросли более чем на 12%, примерно до $1750 за унцию. Золото традиционно является «защитным активом» в условиях экономической нестабильности и роста геополитических рисков, поэтому на него вырос спрос во время пандемии. Ракишев прогнозирует, что золото преодолеет рубеж в $2000 за унцию уже в этом году.