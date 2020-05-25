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Бизнесмен Ракишев передумал покупать у Blackrock долю в GV Gold

Казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев приостановил переговоры о покупке 17,99% золотодобывающей компании GV Gold с американским инвестфондом Blackrock. Причина — рост цены на золото как «защитного актива» во время эпидемии
Золото GOLD $1 732,5 -0,16%
Кенес Ракишев
Кенес Ракишев (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Бизнесмен Кенес Ракишев приостановил переговоры о покупке 17,99% компании «Высочайший» (GV Gold), ведущей добычу золота в Иркутской области и Якутии, у американского инвестфонда Blackrock. Об этом он рассказал РБК.

Интерес к золотодобывающим активами

Ракишев, состояние которого казахстанский Forbes оценивал в 2019 году в $610 млн, владеет инвесткомпанией Fincraft и БТА Банком.

По его словам, переговоры с Blackrock начались до пандемии, «но за последнее время цены на золото выросли и продавцы запросили уже другую цену». С начала февраля 2020 года цены на золото на фоне пандемии коронавируса выросли более чем на 12%, примерно до $1750 за унцию. Золото традиционно является «защитным активом» в условиях экономической нестабильности и роста геополитических рисков, поэтому на него вырос спрос во время пандемии. Ракишев прогнозирует, что золото преодолеет рубеж в $2000 за унцию уже в этом году.

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Финансы
Фото: Sakchai Lalit / AP

Blackrock, крупнейший в мире по размеру активов инвестфонд ($7,4 трлн на конец 2019 года), — это финансовый инвестор, и в его стратегии всегда была продажа доли в GV Gold, утверждает казахстанский бизнесмен. РБК направил запрос в пресс-службу Blackrock.

В феврале 2020 покупать GV Gold передумал и другой претендент — бизнесмен Роман Троценко, а до этого — китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun. Основная причина срыва сделок по продаже GV Gold заключается в отсутствии рыночной оценки компании, считает Ракишев.

GV Gold занимает восьмое место в России по добыче золота, в 2019 году она снизила производство на 15%, до 8,1 т. Выручка GV Gold снизилась на 4%, до 21,7 млрд руб., EBITDA — на 24%, до 7,7 млрд руб., чистая прибыль — на 9%, до 4,6 млрд руб. Основные акционеры GV Gold — менеджеры Ланта-банка. Председателю правления банка Сергею Докучаеву и его заместителю Наталье Опалевой принадлежит по 20,36% GV Gold, еще столько же — у их партнера Валериана Тихонова.

«Параллельно мы обсуждаем покупку еще двух золотодобывающих активов в России. При текущей цене в $1750 за унцию можно вполне работать и инвестировать в отрасль», — сказал он. Речь идет о небольших компаниях с уже запущенным производством. Но бизнесмен не уточнил их названия. «Наш план был консолидировать рынок, изначально на базе GV Gold — за счет приобретений. В этом наши стратегии с основными акционерами компании совпадали», — пояснил он.

Бизнесмен рассказал, что раньше думал о приобретении и «Золота Камчатки» Виктора Вексельберга, но вопрос встал о юридических рисках — нужно было придумать, как структурировать сделку с учетом американских санкций в отношении Вексельберга. Сделка в итоге не состоялась.

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Месторождении GV Gold&nbsp; в Восточной Сибири

Ракишев продал Троценко 22,42% еще в одной российской золотодобывающей компании, Petropavlovsk, в июле 2019 года, тогда этот пакет на Лондонской бирже стоил £71,6 млн (около $89 млн). А в начале 2020 года, когда Троценко договорился о его перепродаже «Южуралзолоту», — уже около £135 млн ($175 млн). За это время цена на золото на Лондонской бирже металлов на фоне обострения геополитических конфликтов выросла на 13%, до $1552 за тройскую унцию.

Другие проекты в добыче

Помимо золота, Ракишев намерен заниматься проектами по добыче никеля, кобальта и лития. «Уверен, что на них будет большой спрос, поскольку их используют в создании накопителей энергии», — сказал он.

Принадлежащая ему компания Fincraft, владеющая ферроникелевым заводом в Казахстане, ведет переговоры о получении в этой стране лицензий на литиевые месторождения. «Но там небольшие запасы — 100–200 тыс. т. Насколько мне известно, некоторые российские крупные компании тоже интересуются такими проектами. Например, «Росатом», — отметил бизнесмен. «Если бы такое партнерство сложилось, мы могли бы смотреть на месторождения с запасами в 1 млн в Латинской Америке, например», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу «Росатома».

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: золото
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