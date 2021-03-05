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Бизнес ,  
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Основатели Fix Price после выхода компании на IPO стали миллиардерами

Состояние бизнесменов Артема Хачатряна и Сергея Ломакина после выхода сети на биржу оценивается в $3,4 млрд, они продали бумаг ретейлера больше чем на $1 млрд
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Основатели российской сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин после выхода компании на IPO (первичное публичное размещение акций) стали долларовыми миллиардерами. Об этом пишет Forbes.

По подсчетам газеты, состояние каждого из предпринимателей после выхода сети на биржу оценивается в $3,4 млрд. Ломакину и Хачатряну до размещения принадлежало по 354 067 500 бумаг (41,66%) компании, сейчас — по 301 151 876 акций (35,43%). В ходе IPO каждый из них продал по 52 915 624 акций, стоимость такого пакета — $516 млн.

Во время роуд-шоу спрос на акции превышал предложение, и компания увеличила его на 26,8 млн депозитарных расписок, указывает газета. Этот опцион может быть реализован по желанию продающих акционеров. Если это произойдет, доли Ломакина и Хачатряна снизятся до 288 млн акций у каждого (33,93%).

Fix Price, бумаги которого с 10 марта 2021 года начнут торговаться на Лондонской и Московской биржах, в ходе IPO привлечет $2 млрд с учетом опциона на доразмещение, сообщала ранее компания.

Инвесторам были предложены 178,4 млн глобальных депозитарных расписок (равна одной обыкновенной акции), или приблизительно 21% увеличенного уставного капитала компании. Стоимость одной глобальной депозитарной расписки составила $9,75, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Рыночная капитализация компании при старте торгов составит около $8,3 млрд.

Ретейлер Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Книга заявок от потенциальных инвесторов Fix Price была заполнена в первый же день начала сбора, ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. В сделке решили участвовать несколько якорных инвесторов, среди которых — суверенный фонд Катара QIA (купит акции по цене размещения на $150 млн), фонды под управлением BlackRock ($150 млн), GIC ($100 млн) и APG ($75 млн).

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Первые магазины сети Fix Price были открыты в 2007 году. Ретейлер работает по модели фиксированных цен, торгует продовольственными и непродовольственными товарами. В начале весь ассортимент магазинов Fix Price продавался по 30 руб. за товар, но сегодня магазин предлагает несколько категорий цен, при этом стоимость каждого товара из 1,8 тыс. товарных позиций не превышает 250 руб.

Всего у сети более 4,2 тыс. магазинов в России и за рубежом. В 2020 году выручка Fix Price выросла на 33%, до 190,1 млрд руб., скорректированная ЕBITDA — на 35%, до 36,8 млрд руб., чистая прибыль — на 33%, до 17,6 млрд руб.

Авторы
Михаил Юшков, Анастасия Батманова
Артем Хачатрян Сергей Ломакин IPO
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