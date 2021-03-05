Основатели Fix Price после выхода компании на IPO стали миллиардерами

Состояние бизнесменов Артема Хачатряна и Сергея Ломакина после выхода сети на биржу оценивается в $3,4 млрд, они продали бумаг ретейлера больше чем на $1 млрд

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Основатели российской сети магазинов низких фиксированных цен Fix Price Артем Хачатрян и Сергей Ломакин после выхода компании на IPO (первичное публичное размещение акций) стали долларовыми миллиардерами. Об этом пишет Forbes.

По подсчетам газеты, состояние каждого из предпринимателей после выхода сети на биржу оценивается в $3,4 млрд. Ломакину и Хачатряну до размещения принадлежало по 354 067 500 бумаг (41,66%) компании, сейчас — по 301 151 876 акций (35,43%). В ходе IPO каждый из них продал по 52 915 624 акций, стоимость такого пакета — $516 млн.

Во время роуд-шоу спрос на акции превышал предложение, и компания увеличила его на 26,8 млн депозитарных расписок, указывает газета. Этот опцион может быть реализован по желанию продающих акционеров. Если это произойдет, доли Ломакина и Хачатряна снизятся до 288 млн акций у каждого (33,93%).

Fix Price, бумаги которого с 10 марта 2021 года начнут торговаться на Лондонской и Московской биржах, в ходе IPO привлечет $2 млрд с учетом опциона на доразмещение, сообщала ранее компания.

Инвесторам были предложены 178,4 млн глобальных депозитарных расписок (равна одной обыкновенной акции), или приблизительно 21% увеличенного уставного капитала компании. Стоимость одной глобальной депозитарной расписки составила $9,75, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Рыночная капитализация компании при старте торгов составит около $8,3 млрд.