Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold

Китайская Fosun, которая ранее претендовала на долю в «Полюсе» Саида Керимова, начала переговоры о покупке доли в другой российской золотодобывающей компании — GV Gold. По данным Bloomberg, ее оценили в $1 млрд

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, российская компания может быть оценена в $1 млрд.

Два источника, знакомые с деталями переговоров, подтвердили РБК интерес Fosun к покупке крупного пакета GV Gold. Они не уточнили, во сколько оценили компанию. Один из них сказал РБК, что $1 млрд — оценка завышенная и маловероятная.

При покупке акций GV Gold к Fosun может присоединиться китайская Zhaojin Mining Industry Co., а также другие партнеры, пишет Bloomberg.

Представитель GV Gold отказался от комментариев, в пресс-службе Fosun пока не ответили на запрос РБК.

Основные акционеры GV Gold — менеджеры Ланта-банка. Председателю правления банка Сергею Докучаеву, его заместителю Наталье Опалевой, а также их бизнес-партнеру Валериану Тихонову принадлежит по 20,36% GV Gold, еще 17,99% — у фонда BlackRock. Эта компания занимает восьмое место в России по добыче золота, в 2018 году нарастила продажи металла на 37%, до 299 тыс. унций (8,5 т). Выручка GV Gold в прошлом году составила $361 млн, EBITDA — $164 млн, чистая прибыль — $80 млн. BlackRock приобрел 20% GV Gold в 2007 году, исходя из оценки всей компании в $500 млн. В 2007 году компания произвела 102,9 тыс. унций золота и получила $71,9 млн выручки.