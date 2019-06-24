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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Китайские инвесторы начали переговоры о покупке доли в GV Gold
Китайская Fosun, которая ранее претендовала на долю в «Полюсе» Саида Керимова, начала переговоры о покупке доли в другой российской золотодобывающей компании — GV Gold. По данным Bloomberg, ее оценили в $1 млрд
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Китайские инвесторы во главе с Fosun начали переговоры о покупке мажоритарного пакета в золотодобывающей компании GV Gold, которая добывает золото в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, российская компания может быть оценена в $1 млрд.

Два источника, знакомые с деталями переговоров, подтвердили РБК интерес Fosun к покупке крупного пакета GV Gold. Они не уточнили, во сколько оценили компанию. Один из них сказал РБК, что $1 млрд — оценка завышенная и маловероятная.

При покупке акций GV Gold к Fosun может присоединиться китайская Zhaojin Mining Industry Co., а также другие партнеры, пишет Bloomberg.

Представитель GV Gold отказался от комментариев, в пресс-службе Fosun пока не ответили на запрос РБК.

Основные акционеры GV Gold — менеджеры Ланта-банка. Председателю правления банка Сергею Докучаеву, его заместителю Наталье Опалевой, а также их бизнес-партнеру Валериану Тихонову принадлежит по 20,36% GV Gold, еще 17,99% — у фонда BlackRock. Эта компания занимает восьмое место в России по добыче золота, в 2018 году нарастила продажи металла на 37%, до 299 тыс. унций (8,5 т). Выручка GV Gold в прошлом году составила $361 млн, EBITDA — $164 млн, чистая прибыль — $80 млн. BlackRock приобрел 20% GV Gold в 2007 году, исходя из оценки всей компании в $500 млн. В 2007 году компания произвела 102,9 тыс. унций золота и получила $71,9 млн выручки.

Fosun давно проявляет интерес к российской золотодобывающей промышленности, в 2017 году она вместе с партнерами хотела приобрести около 15% крупнейшего производителя золота в России «Полюс», подконтрольного сыну Сулеймана Керимова Саиду. За эту долю инвесторы были готовы заплатить более $1 млрд Но сделка сорвалась уже на продвинутом этапе.

GV Gold планировала провести IPO после увеличения добычи до 10–15 т золота в год. Компания вела переговоры о приобретении у «Реновы» Виктора Вексельберга «Золота Камчатки», но сделка отменилась, после того как Вексельберг попал под санкции США в апреле 2018 года.

Цена на золото в пятницу, 21 июня, выросла более чем до пятилетнего максимума — более $1400 за унцию — на фоне эскалации конфликта США и Ирана, а также на новостях о планах Федеральной резервной системой (ФРС) США снизить процентную ставку.

В условиях санкций и ограничения доступа к заемному капиталу российские компании должны радоваться приходу любого инвестора, сказал РБК председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба. Пока из китайских компаний в российскую золотодобычу инвестирует только China National Gold: в 2018 году она купила 70% рудника «Западная-Ключи», которому принадлежит лицензия на разработку Ключевского месторождения в Забайкалье. Кроме того, китайские частные компании покупают золотые россыпи на Дальнем Востоке, добавил Кашуба.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Золото
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