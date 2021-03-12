«Сафмар» Гуцериевых в рамках SPO «М.Видео» продала 13,5% компании

Вторичное предложение акций «М.Видео» прошло по нижней границе предложения, в рамках SPO контролирующий акционер группа «Сафмар» продала 13,5% акций и привлекла около 17,6 млрд руб.

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В ходе вторичного предложения акций крупнейшего российского игрока на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» основной акционер, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, продал 13,5%, говорится в сообщении компании. Таким образом, «Сафмар» снизила свою совокупную долю в акционерном капитале примерно до 60% Доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 24%.

«У меня нет сомнений, что дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать дальнейшему усилению инвестиционной истории компании, облегчат доступ к акциям более широкому кругу инвесторов и улучшат ликвидность», — заявил председатель совета директоров «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев.

О планирующейся сделке группа объявила 9 марта, структура «Сафмар» Ericaria Holdings Ltd предлагала около 24,3 млн «М.Видео». Как сообщила компания, размещение прошло по нижней границе диапазона (был установлен на уровне 725–740 руб. за акцию) и с дисконтом немногим выше 4% к стоимости акций на закрытии Мосбиржи 11 марта 2021 года. В ходе этого размещения акционер привлек около 17,6 млрд руб.