«Сафмар» Гуцериевых в рамках SPO «М.Видео» продала 13,5% компании
В ходе вторичного предложения акций крупнейшего российского игрока на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» основной акционер, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, продал 13,5%, говорится в сообщении компании. Таким образом, «Сафмар» снизила свою совокупную долю в акционерном капитале примерно до 60% Доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 24%.
«У меня нет сомнений, что дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать дальнейшему усилению инвестиционной истории компании, облегчат доступ к акциям более широкому кругу инвесторов и улучшат ликвидность», — заявил председатель совета директоров «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев.
О планирующейся сделке группа объявила 9 марта, структура «Сафмар» Ericaria Holdings Ltd предлагала около 24,3 млн «М.Видео». Как сообщила компания, размещение прошло по нижней границе диапазона (был установлен на уровне 725–740 руб. за акцию) и с дисконтом немногим выше 4% к стоимости акций на закрытии Мосбиржи 11 марта 2021 года. В ходе этого размещения акционер привлек около 17,6 млрд руб.
Чем известна группа «М.Видео-Эльдорадо»
Сегодня группа — крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. По данным исследовательской компании GfK, по итогам 2020 года доля компании на рынке составляла 27%, при этом в онлайн-сегменте продаж потребительской электроники «М.Видео-Эльдорадо» занимает 33% рынка. Выручка по итогам 2020-го выросла на 14,4% год к году, до 417,9 млрд руб. На 31 декабря группа объединяла 542 магазина под брендом «М.Видео» и 532 под брендом «Эльдорадо» в более чем 250 городах России.
Капитализация компании на начало торгов на Московской бирже 12 марта 2021 года составляла 132,1 млрд руб.