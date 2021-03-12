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Бизнес ,  
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«Сафмар» Гуцериевых в рамках SPO «М.Видео» продала 13,5% компании

Вторичное предложение акций «М.Видео» прошло по нижней границе предложения, в рамках SPO контролирующий акционер группа «Сафмар» продала 13,5% акций и привлекла около 17,6 млрд руб.
«М.Видео» MVID ₽729,8 -3,57% Купить
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ходе вторичного предложения акций крупнейшего российского игрока на рынке бытовой техники и электроники «М.Видео» основной акционер, группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, продал 13,5%, говорится в сообщении компании. Таким образом, «Сафмар» снизила свою совокупную долю в акционерном капитале примерно до 60% Доля акций компании в свободном обращении увеличилась до 24%.

«У меня нет сомнений, что дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать дальнейшему усилению инвестиционной истории компании, облегчат доступ к акциям более широкому кругу инвесторов и улучшат ликвидность», — заявил председатель совета директоров «М.Видео-Эльдорадо» Саид Гуцериев.

«Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO
Бизнес
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

О планирующейся сделке группа объявила 9 марта, структура «Сафмар» Ericaria Holdings Ltd предлагала около 24,3 млн «М.Видео». Как сообщила компания, размещение прошло по нижней границе диапазона (был установлен на уровне 725–740 руб. за акцию) и с дисконтом немногим выше 4% к стоимости акций на закрытии Мосбиржи 11 марта 2021 года. В ходе этого размещения акционер привлек около 17,6 млрд руб.

Чем известна группа «М.Видео-Эльдорадо»

Сегодня группа — крупнейший продавец электроники и бытовой техники в России. По данным исследовательской компании GfK, по итогам 2020 года доля компании на рынке составляла 27%, при этом в онлайн-сегменте продаж потребительской электроники «М.Видео-Эльдорадо» занимает 33% рынка. Выручка по итогам 2020-го выросла на 14,4% год к году, до 417,9 млрд руб. На 31 декабря группа объединяла 542 магазина под брендом «М.Видео» и 532 под брендом «Эльдорадо» в более чем 250 городах России.

Капитализация компании на начало торгов на Московской бирже 12 марта 2021 года составляла 132,1 млрд руб.

Организаторами вторичного размещения выступали BofA Securities, JPMorgan, UBS Investment Bank и «ВТБ Капитал», консультант — «Ренессанс Капитал»

Другие акционеры компании, в том числе владеющая сетью магазинов MediaMarkt германская Media-Saturn-Holding GmbH, ООО «МВМ» (1,1% акций) и прочие (10,4%), заключили соглашение об ограничении на продажу и ряд других действий c ее акциями на 180 дней с даты завершения предложения.

Автор
Анна Левинская
«Сафмар» «М.Видео» SPO
Материалы по теме
«Сафмар» Гуцериевых продаст часть доли в «М.Видео» через SPO
Бизнес
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