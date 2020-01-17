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Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Китайские инвесторы во главе с Fosun не станут покупать золотодобывающую GV Gold, так как не договорились о цене на фоне затянувшихся сроков сделки. Это уже вторая неудачная попытка Fosun выйти на российский рынок золотодобычи
Месторождении GV Gold  в Восточной Сибири (Фото: Clara Ferreira Marques / Reuters)

Китайские инвесторы во главе с инвесткомпанией Fosun намерены отказаться от покупки компании GV Gold (прииск «Высочайший»), которая добывает золото в Иркутской области и Якутии. Об этом РБК сообщили два источника: один — близкий к консультантам сделки, и второй — к одной из сторон.

По данным источников РБК, ООО «Майский лист», от имени которого Fosun и партнеры подали ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в июле 2019 года о покупке «Высочайшего», собирается его отозвать.

Представитель GV Gold сообщил, что документы представлены на рассмотрение правительственной комиссии и переговоры с китайскими инвесторами продолжаются. В Fosun отказались от комментариев.

GV Gold занимает восьмое место в России по добыче золота, в 2018 году она нарастила продажи металла на 37%, до 299 тыс. унций (8,5 т). Выручка GV Gold в 2018 году составила $361 млн, EBITDA — $164 млн, чистая прибыль — $80 млн. Основные акционеры GV Gold — менеджеры Ланта-банка. Председателю правления банка Сергею Докучаеву, его заместителю Наталье Опалевой, а также их бизнес-партнеру Валериану Тихонову принадлежат по 20,36% GV Gold, еще 17,99% — у фонда BlackRock.

Почему китайцы отказались от золота «Высочайшего»

Как объяснил один из собеседников РБК, сделка разладилась по чисто коммерческим причинам. На фоне роста цены на золото оценки продавца и покупателя сильно разошлись, сказал он.

О начале переговоров Fosun и GV Gold стало известно в июне 2019 года. Тогда источники Bloomberg оценивали российскую компанию в $1 млрд, хотя собеседники РБК назвали эту сумму завышенной и маловероятной. Изначально предполагалось, что сделка c Fosun и ее партнерами не потребует согласования в комиссии по иностранным инвестициям российского правительства. Это в конце августа подтвердили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС): как указало ведомство, в результате сделки иностранный инвестор установит контроль над компанией и контролируемыми ей обществами, «не имеющими стратегического значения для обеспечения обороны и безопасности страны».

Но позднее выяснилось, что одобрение комиссии все же потребуется, и сроки сделки затянулись (заседание контрольного органа до сих пор не состоялась). За это время цена на золото на фоне обострения геополитических конфликтов выросла на 17%, до $1550 на тройскую унцию (данные спотового рынка в Лондоне на 16 января).

Еще одной причиной срыва, по словам одного из источников РБК, стали слабые финансовые показатели GV Gold. По данным Союза золотопромышленников, компания за девять месяцев 2019 года снизила добычу на 13%, до 5,9 т. Снижение добычи на одном из активов вызвано работами по приросту запасов золота, пояснил РБК представитель GV Gold.

Он сообщил, что документы представлены на рассмотрение правительственной комиссии и переговоры с китайскими инвесторами продолжаются. В Fosun отказались от комментариев.

Для Fosun это не первая неудачная попытка приобрести золотодобывающий актив в России. В июне 2017 года она претендовала примерно на 15% крупнейшего производителя золота в стране «Полюс», подконтрольного сыну Сулеймана Керимова Саиду, за $1,4 млрд. Но сделка сорвалась, причины не раскрывались. Сообщалось лишь о невыполнении отлагательного условия, то есть сделка зависела от обстоятельства, относительно которого было первоначально не известно, наступит оно или нет.

«Fosun пока не удалось купить ни одного крупного актива в России. Китайцы очень тяжелые переговорщики в российском понимании», — отметил руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Поэтому срыв очередной сделки неожиданностью не стал. Худалов оценивает GV Gold в $850 млн — $1 млрд.

Кто еще претендует на GV Gold

На GV Gold есть и другие претенденты, сообщили источники РБК, в том числе бизнесмены Роман Троценко и Кенес Ракишев, последнее время заинтересовавшиеся инвестициями в золото. Троценко, который в июле 2019 года купил 22,42% Petropavlovsk — четвертой по размеру золотодобывающей компании России (добыча более 400 тыс. тройских унций золота в год в Амурской области), а до этого — долю в небольшой компании GeoProMining, которая работает в России и Армении, сам недавно говорил о переговорах с GV Gold. Позже, отвечая на вопрос РБК, он сказал, что не намерен становиться партнером китайской Fosun, если она купит GV Gold. Однако он заинтересован купить долю в компании, если китайская инвесткомпания откажется от сделки. 16 января представитель Троценко не ответил на запрос РБК, представитель Ракишева отказался от комментариев.

Изначально в планах GV Gold было увеличить добычу почти в 2,5 раза, до 15 т золота в год, в том числе за счет приобретений, а потом провести IPO на Московской бирже. В 2017 году компания даже договорилась о покупке компании «Золото Камчатки» у «Реновы» Виктора Вексельберга за $500 млн, но и от этой сделки пришлось отказаться, после того как «Ренова» и Вексельберг в апреле 2018 года попали в санкционный список Минфина США. Отказавшись от покупки «Золота Камчатки», GV Gold возобновила переговоры с другими золотодобывающими компаниями о сделках по слиянию и поглощению, рассказали источники РБК.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: золото, Роман Троценко, Fosun
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