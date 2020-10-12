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Бизнес ,  
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Керимов привлек $1 млрд в Сбербанке под залог акций «Полюса»

Сын сенатора Сулеймана Керимова занял $1 млрд под залог 7,74% золотодобывающей компании «Полюс». C учетом дивидендов и сокращения уставного капитала PGIL (контролирует «Полюс») в 2020 году Керимовы могли консолидировать $3 млрд
Полюс PLZL ₽16 981,5 +0,58% Купить
Золото GOLD $1 927,9 +1,91%
Фото:polyus.com
Фото: polyus.com

Холдинговая компания сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Саида Polyus Gold International Limited (PGIL, зарегистрирована на Джерси и владеет 76,8% «Полюса») в апреле 2020 года привлекла кредит Сбербанка на $1 млрд, заложив 7,74% акций золотодобывающей компании. Об этом говорится в отчете (*pdf) PGIL. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Представитель «Полюса» заявил, что не комментирует действия акционеров. Представитель PGIL отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка, с представителем Сулеймана Керимова связаться не удалось.

Консолидация более чем на $3 млрд

PGIL привлекла $1 млрд по ставке 4,41% годовых до июля 2022 года. И тогда же в апреле открыла кредитную линию на аналогичную сумму для своего единственного акционера — кипрской Wandle Holdings — на тот же срок, до июля 2022 года под 4,61%. Как писал «Коммерсантъ», 25-летний выпускник МГИМО 2016 года Саид Керимов стал акционером Wandle в начале декабря 2017 года. Согласно отчету PGIL, он является конечным бенефициаром холдинговой компании.

Благодаря ралли цен на золото, которое подстегнула пандемия коронавируса, семья Керимовых в августе впервые возглавила российский рейтинг Forbes, обойдя крупнейшего совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. С начала года золото подорожало на треть — с $1521 почти до $2000 за унцию, а акции «Полюс» — почти в два с половиной раза. В августе Forbes оценил пакет Саида Керимова в «Полюсе» в $25,6 млрд, а общее состоянии Керимовых с учетом долгов — в $24,7 млрд.

По итогам торгов на Московской бирже в пятницу, 9 октября, капитализация «Полюса» составила 2,28 трлн руб., а пакет Саида Керимова (76,8%) — 1,75 трлн руб. ($22,8 млрд).

На конец 2019 года задолженность PGIL перед единственным кредитором — Сбербанком — составляла $3,7 млрд. Ранее из 76,8% «Полюса», принадлежащих Керимову, под залогом в этом банке было 67%. Но в 2019 году холдинг вывел из-под обременения 16,74% «Полюса», поэтому к началу 2020 года залог сократился до 50,26%. В апреле 2020 года он вырос до 58%.

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За 2019 год PGIL выплатила своему единственному акционеру — Wandle Holdings — $534 млн дивидендов. За первое полугодие 2020 года на долю PGIL пришлось около $334 млн дивидендов.

В сентябре PGIL сократила уставный капитал на $1,47 млрд — примерно с $2,9 млрд до $1,4 млрд. «С большой вероятностью эта транзакция проведена с целью выплаты $1,5 млрд акционеру», — отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, семья Керимовых известна своими широкими бизнес-интересами и не зацикливается на развитии одного направления, а кризис — это хорошее время для акционера со средствами упрочнить свои позиции в смежных областях. С учетом кредитов, сокращения уставного капитала и дивидендов с начала 2020 года семья Керимовых могла консолидировать более $3 млрд.

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Сулейман Керимов

По данным Forbes, семье Керимова помимо «Полюса» принадлежит сейчас только ОАО «Международный аэропорт «Махачкала».

Претензии французских властей

Сулеймана Керимова в ноябре 2017 года задержали в аэропорту Ниццы по подозрению в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов.

Поводом для расследования стала покупка вилл на Лазурном Берегу, включая Hier, которую в интересах Керимова мог купить его бизнес-партнер за €127 млн, в то время как по документам цена объекта составляла €35 млн. Но в июне 2018 года французские власти сняли с российского сенатора все обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от налогов.

В марте 2019 года прокуратура Ниццы предъявила ему новые обвинения. Керимову пришлось оставить залог €20 млн. Он отрицает, что является владельцем вилл на мысе Антиб. Их номинальным владельцем является швейцарский бизнесмен, бизнес-партнер Керимова Александр Штудхальтер, который также обвинен в соучастии в уклонении от налогов и отпущен под залог €10 млн.

Штраф на $100 млн

В отчетности PGIL также говорится, что компании Керимова в ноябре 2018 года пришлось выплатить $101,3 млн компенсации за срыв сделки с претендентом на покупку «значительной неконтрольной доли» в «Полюсе», переговоры о которой велись с 2017 года. В отчете не уточняется имя этого претендента.

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Фото:Кирилл Кухмарь / «Коммерсантъ»

Известно, что переговоры о продаже около 10% в «Полюсе» за $900 млн в 2017 году велись с группой китайских инвесторов во главе с Fosun. В январе 2018 года «Полюс» объявил, что соглашение с китайским консорциумом расторгнуто «из-за невыполнения отлагательного условия». Источник, близкий к Fosun, сообщил РБК, что компания не получала подобной компенсации. РБК направил запрос в пресс-службу Fosun.

«Компенсация в $100 млн — это многовато за окончание переговоров. Но, с другой стороны, капитализация компании в 2018 году превышала $10 млрд, так что сумма штрафа составила около 1% от капитализации», — отметил Худалов.

Автор
Светлана Бурмистрова
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Почему Франция освободила Сулеймана Керимова
Бизнес
РБК
О компании
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