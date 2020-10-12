Керимов привлек $1 млрд в Сбербанке под залог акций «Полюса»

По итогам торгов на Московской бирже в пятницу, 9 октября, капитализация «Полюса» составила 2,28 трлн руб., а пакет Саида Керимова (76,8%) — 1,75 трлн руб. ($22,8 млрд).
На конец 2019 года задолженность PGIL перед единственным кредитором — Сбербанком — составляла $3,7 млрд. Ранее из 76,8% «Полюса», принадлежащих Керимову, под залогом в этом банке было 67%. Но в 2019 году холдинг вывел из-под обременения 16,74% «Полюса», поэтому к началу 2020 года залог сократился до 50,26%. В апреле 2020 года он вырос до 58%.
За 2019 год PGIL выплатила своему единственному акционеру — Wandle Holdings — $534 млн дивидендов. За первое полугодие 2020 года на долю PGIL пришлось около $334 млн дивидендов.
В сентябре PGIL сократила уставный капитал на $1,47 млрд — примерно с $2,9 млрд до $1,4 млрд. «С большой вероятностью эта транзакция проведена с целью выплаты $1,5 млрд акционеру», — отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. По его словам, семья Керимовых известна своими широкими бизнес-интересами и не зацикливается на развитии одного направления, а кризис — это хорошее время для акционера со средствами упрочнить свои позиции в смежных областях. С учетом кредитов, сокращения уставного капитала и дивидендов с начала 2020 года семья Керимовых могла консолидировать более $3 млрд.
По данным Forbes, семье Керимова помимо «Полюса» принадлежит сейчас только ОАО «Международный аэропорт «Махачкала».
Претензии французских властей
Сулеймана Керимова в ноябре 2017 года задержали в аэропорту Ниццы по подозрению в отмывании денег с уклонением от уплаты налогов.
Поводом для расследования стала покупка вилл на Лазурном Берегу, включая Hier, которую в интересах Керимова мог купить его бизнес-партнер за €127 млн, в то время как по документам цена объекта составляла €35 млн. Но в июне 2018 года французские власти сняли с российского сенатора все обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от налогов.
В марте 2019 года прокуратура Ниццы предъявила ему новые обвинения. Керимову пришлось оставить залог €20 млн. Он отрицает, что является владельцем вилл на мысе Антиб. Их номинальным владельцем является швейцарский бизнесмен, бизнес-партнер Керимова Александр Штудхальтер, который также обвинен в соучастии в уклонении от налогов и отпущен под залог €10 млн.
В отчетности PGIL также говорится, что компании Керимова в ноябре 2018 года пришлось выплатить $101,3 млн компенсации за срыв сделки с претендентом на покупку «значительной неконтрольной доли» в «Полюсе», переговоры о которой велись с 2017 года. В отчете не уточняется имя этого претендента.
Известно, что переговоры о продаже около 10% в «Полюсе» за $900 млн в 2017 году велись с группой китайских инвесторов во главе с Fosun. В январе 2018 года «Полюс» объявил, что соглашение с китайским консорциумом расторгнуто «из-за невыполнения отлагательного условия». Источник, близкий к Fosun, сообщил РБК, что компания не получала подобной компенсации. РБК направил запрос в пресс-службу Fosun.
«Компенсация в $100 млн — это многовато за окончание переговоров. Но, с другой стороны, капитализация компании в 2018 году превышала $10 млрд, так что сумма штрафа составила около 1% от капитализации», — отметил Худалов.