Керимов привлек $1 млрд в Сбербанке под залог акций «Полюса»

Сын сенатора Сулеймана Керимова занял $1 млрд под залог 7,74% золотодобывающей компании «Полюс». C учетом дивидендов и сокращения уставного капитала PGIL (контролирует «Полюс») в 2020 году Керимовы могли консолидировать $3 млрд

Фото: polyus.com

Холдинговая компания сына сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Саида Polyus Gold International Limited (PGIL, зарегистрирована на Джерси и владеет 76,8% «Полюса») в апреле 2020 года привлекла кредит Сбербанка на $1 млрд, заложив 7,74% акций золотодобывающей компании. Об этом говорится в отчете (*pdf) PGIL. Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Представитель «Полюса» заявил, что не комментирует действия акционеров. Представитель PGIL отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Сбербанка, с представителем Сулеймана Керимова связаться не удалось.

Консолидация более чем на $3 млрд

PGIL привлекла $1 млрд по ставке 4,41% годовых до июля 2022 года. И тогда же в апреле открыла кредитную линию на аналогичную сумму для своего единственного акционера — кипрской Wandle Holdings — на тот же срок, до июля 2022 года под 4,61%. Как писал «Коммерсантъ», 25-летний выпускник МГИМО 2016 года Саид Керимов стал акционером Wandle в начале декабря 2017 года. Согласно отчету PGIL, он является конечным бенефициаром холдинговой компании.

Благодаря ралли цен на золото, которое подстегнула пандемия коронавируса, семья Керимовых в августе впервые возглавила российский рейтинг Forbes, обойдя крупнейшего совладельца «Норникеля» Владимира Потанина. С начала года золото подорожало на треть — с $1521 почти до $2000 за унцию, а акции «Полюс» — почти в два с половиной раза. В августе Forbes оценил пакет Саида Керимова в «Полюсе» в $25,6 млрд, а общее состоянии Керимовых с учетом долгов — в $24,7 млрд.