Ретейлер Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд

Первичное размещение на Лондонской и Московской биржах ретейлера фиксированных цен Fix Price пройдет по верхней границе диапазона — $9,75 за расписку. С учетом увеличенного предложения в ходе IPO компания привлечет $2 млрд

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российский ретейлер фиксированных цен Fix Price, бумаги которого с 10 марта 2021 года начнут торговаться на Лондонской и Московской биржах, в ходе IPO привлечет $2 млрд с учетом опциона на доразмещение. Это следует из сообщения компании.

Инвесторам были предложены 178,4 млн глобальных депозитарных расписок (равна одной обыкновенной акции), что составляет приблизительно 21% увеличенного уставного капитала компании. Размещение пройдет по верхней границе ранее объявленного диапазона $8,75–9,75 за расписку. Таким образом рыночная капитализация компании при старте торгов составит около $8,3 млрд.

Некоторые акционеры, участвующие в IPO, согласно опциону, могут дополнительно разместить 26,8 млн расписок. В случае размещения в полном объеме количество торгуемых ценных бумаг увеличится до 205,1 млн расписок, что составит около 24,1% уставного капитала.

В сделке решили участвовать несколько якорных инвесторов, среди которых — суверенный фонд Катара QIA (купит акции по цене размещения на $150 млн), фонды под управлением BlackRock ($150 млн), GIC ($100 млн) и APG ($75 млн).