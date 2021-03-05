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Ретейлер Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд

Первичное размещение на Лондонской и Московской биржах ретейлера фиксированных цен Fix Price пройдет по верхней границе диапазона — $9,75 за расписку. С учетом увеличенного предложения в ходе IPO компания привлечет $2 млрд
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Российский ретейлер фиксированных цен Fix Price, бумаги которого с 10 марта 2021 года начнут торговаться на Лондонской и Московской биржах, в ходе IPO привлечет $2 млрд с учетом опциона на доразмещение. Это следует из сообщения компании.

Инвесторам были предложены 178,4 млн глобальных депозитарных расписок (равна одной обыкновенной акции), что составляет приблизительно 21% увеличенного уставного капитала компании. Размещение пройдет по верхней границе ранее объявленного диапазона $8,75–9,75 за расписку. Таким образом рыночная капитализация компании при старте торгов составит около $8,3 млрд.

Некоторые акционеры, участвующие в IPO, согласно опциону, могут дополнительно разместить 26,8 млн расписок. В случае размещения в полном объеме количество торгуемых ценных бумаг увеличится до 205,1 млн расписок, что составит около 24,1% уставного капитала.

Fix Price объявила о намерении провести IPO на биржах Москвы и Лондона
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

В сделке решили участвовать несколько якорных инвесторов, среди которых — суверенный фонд Катара QIA (купит акции по цене размещения на $150 млн), фонды под управлением BlackRock ($150 млн), GIC ($100 млн) и APG ($75 млн).

Книга заявок от потенциальных инвесторов была заполнена в первый же день начала сбора, ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Свои акции в ходе IPO продают компании, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину, а также структуры инвестиционных Marathon Group и Goldman Sachs Group. Через одну из компаний основателей часть бумаг предлагали также топ-менеджеры сети и другие миноритарные акционеры. Исходя из данных проспекта Fix Price, до размещения Ломакин и Хачатрян владели по 41,7% акций ретейлера, Marathon Group контролировала 9,9%, Goldman Sachs — 4%, топ-менеджмент — 2,3%

Организаторами размещения выступают BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

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Чем известна Fix Price

Сеть Fix Price, первые магазины которой были открыты в 2007 году, работает по модели фиксированных цен, ретейлер торгует продовольственными и непродовольственными товарами. Схожий бизнес у международных публичных ретейлеров американский Dollar Tree, Dollar General и Big Lots.

Сначала весь ассортимент магазинов Fix Price продавался по 30 руб. за товар, но сегодня в магазинах есть несколько категорий цен, в целом стоимость каждого товара из 1,8 тыс. товарных позиций не превышает 250 руб.

Сеть насчитывает более 4,2 тыс. магазинов в России и за рубежом. Около шести раз в год сеть обновляет 60% своей товарной матрицы.

Выручка Fix Price в 2020 году выросла на 33%, до 190,1 млрд руб., скорректированная ЕBITDA — на 35%, до 36,8 млрд руб., чистая прибыль — на 33%, до 17,6 млрд руб.

Автор
Анна Левинская
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