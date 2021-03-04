Три года на охват каждого четвертого
Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам). Доля рассчитывается именно для переводов между разными банками, транзакции клиентов внутри одного банка не учитываются.
Такая цель обозначена в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, которую ЦБ разослал участникам рынка на этой неделе. Ее содержание РБК подтвердили три источника на платежном рынке. Предыдущая версия документа (о ней писал РБК) была представлена участникам рынка в конце 2020 года. В обновленной стратегии ЦБ обозначил ключевые показатели ее реализации.
Какие задачи ставит Банк России
- В 2021 году доля переводов между клиентами банков через СБП должна составить 18%, в 2022-м — 22%.
- К 2023 году к приему оплаты с помощью СБП, в том числе по QR-коду, должно подключиться 100 тыс. торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса (для 2021-го целевой показатель — 40 тыс., для 2022-го — 70 тыс.).
- Доля карт «Мир» в общем объеме операций с банковскими картами в России к концу 2023 года должна вырасти до 27–30% против нынешних 23%.
- Доля безналичных операций в денежном выражении должна вырасти с текущих 70 до 74% в 2023 году.
- Долю передачи финансовых сообщений через российский аналог SWIFT (Система передачи финансовых сообщений) к концу 2023 года планируется нарастить до 25% в трафике внутрироссийских операций через SWIFT (сейчас 18,8%).
«Показателей в проекте стратегии планируется достичь за счет реализации мероприятий, предусмотренных документом. Среди них — развитие Системы быстрых платежей, введение института небанковских поставщиков платежных услуг, применение инновационных технологий на платежном рынке и другие», — сообщил РБК представитель ЦБ. Регулятор рассчитывает, что стратегия будет утверждена «в ближайшее время».
Как ЦБ развивает СБП
Система быстрых платежей была запущена Банком России и НСПК в начале 2019 года. С ее помощью клиенты разных банков могут переводить друг другу денежные средства по простому идентификатору — номеру мобильного телефона. СБП создавалась для развития конкуренции на платежном рынке, где монополистом выступает Сбербанк.
Для продвижения СБП ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к ней и обеспечить проведение переводов между физическими лицами до 1 октября 2019-го, а банки с универсальной лицензией — до 1 января 2021 года. Другие сервисы СБП, в том числе переводы от физических лиц юридическим (оплата покупок по QR-коду) и наоборот, системно значимые банки должны подключить к 1 октября 2021-го, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года. Недавно регулятор рекомендовал кредитным организациям ускориться с запуском сервисов.
В СБП по требованию ЦБ отсутствуют комиссии за переводы между физическими лицами до 100 тыс. руб. в месяц. Свыше этой суммы банки могут устанавливать плату за перевод до 0,5%, но не более 1 тыс. руб. Такие условия делают систему выгоднее для пользователей, чем большинство переводов через сервисы банков или платежных систем. Для магазинов установлена более низкая стоимость за прием оплаты через СБП — 0,4–0,7% в зависимости от характера предоставляемых услуг, в то время как за прием карты торговцы платят банкам в среднем 2,2–2,5% (данные ЦБ). С 1 октября 2021 года ЦБ хочет запретить банкам вводить лимиты ниже 150 тыс. руб. на суточные переводы через СБП. В первую очередь это касается Сбербанка, у которого такой лимит в три раза ниже (50 тыс. руб.).
Реализуемы ли поставленные цели
Нынешний показатель доли межбанковских переводов между физлицами через СБП (15%) показывает востребованность системы и нарастить его до 25% возможно, в том числе за счет роста информированности граждан о сервисе, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Этому поспособствует и отсутствие комиссий за переводы, добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании Deloitte Максим Налютин.
Замедлить распространение системы могут сложности с ее подключением в Сбербанке и недостаточная осведомленность граждан, предупреждает Ракова. По данным опроса НАФИ, хорошо осведомлены о СБП только 18% россиян, а операции с ее помощью совершали менее 15%. После подключения Сбербанка к СБП другие кредитные организации отмечали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через систему, так как в мобильном приложении Сбербанка клиентам надо отдельно подключать отправку и получение платежей с ее помощью. Сейчас к сервису подключены около 5 млн клиентов крупнейшего банка, или 5,1% от их общего числа.
Подключение 100 тыс. мелких продавцов к приему платежей через СБП — тоже реальная цель, считает Ракова. По словам Налютина, эта технология в первую очередь выгодна коммерческим точкам, так как не требует приобретения специального оборудования и предлагает низкую комиссию на оплату. «Технология оплаты по QR-коду еще не привычна для многих клиентов, но ее популярность может возрасти, если точки продаж будут предлагать скидки при такой оплате», — говорит он.
Насколько популярна СБП
По данным ЦБ на 1 марта 2021 года, участниками СБП выступают 214 банков, в системе совершено свыше 178 млн операций на более чем 1,2 трлн руб. Для сравнения: за девять месяцев 2020-го россияне с помощью карт совершили 6 млрд переводов на 30,9 трлн руб. Основную долю в них составляют переводы внутри Сбербанка (в «Сбере» отказались от комментариев).
- По итогам февраля 2021 года клиенты ВТБ совершили в рамках СБП 12,6 млн переводов на 70,7 млрд руб., что составляет 38,5% от общего числа и 33% от объема переводов, сообщил РБК представитель банка.
- «Клиенты «Тинькофф» получили и отправили в 2020 году через СБП в десять раз больше переводов по сумме и количеству по сравнению с 2019 годом. Средний чек при переводах по номеру телефона через СБП в 2019 году — 8 тыс. руб., в 2020 году — 7,5 тыс. руб.», — рассказали в банке.
- «Открытие» в прошлом году наблюдало переток клиентов с карточных переводов в сторону переводов СБП. «Особенно это стало заметно после подключения ключевых игроков в середине 2020 года», — сказал представитель банка. К декабрю по сравнению с июнем доля числа переводов через СБП относительно всех мгновенных переводов выросла с 6 до 52%, а доля по объему переводов через СБП — с 16 до 64%.
- В ПСБ объем переводов физлиц через Систему быстрых платежей за 2020 год увеличился в семь раз, а количество таких операций — десятикратно. Доля СБП в объеме карточных переводов выросла за тот же период почти в пять раз, до 45%.
- В Райффайзенбанке в прошлом году объем переводов через СБП вырос более чем вдвое и составил 27% ото всех переводов физлиц, а в «Русском стандарте» число и объем переводов через систему за тот же период выросли более чем в восемь раз по сравнению с 2019 годом, сообщили представители кредитных организаций.