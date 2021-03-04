Три года на охват каждого четвертого

ЦБ подготовил новый вариант Стратегии развития национальной платежной системы

Четверть межбанковских переводов россиян в 2023 году должна проходить через Систему быстрых платежей. Эту цель, а также задачи для российского аналога SWIFT и карт «Мир» ЦБ предусмотрел в стратегии национальной платежной системы

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам). Доля рассчитывается именно для переводов между разными банками, транзакции клиентов внутри одного банка не учитываются.

Такая цель обозначена в новой версии проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, которую ЦБ разослал участникам рынка на этой неделе. Ее содержание РБК подтвердили три источника на платежном рынке. Предыдущая версия документа (о ней писал РБК) была представлена участникам рынка в конце 2020 года. В обновленной стратегии ЦБ обозначил ключевые показатели ее реализации.

Какие задачи ставит Банк России

В 2021 году доля переводов между клиентами банков через СБП должна составить 18%, в 2022-м — 22%.

К 2023 году к приему оплаты с помощью СБП, в том числе по QR-коду, должно подключиться 100 тыс. торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса (для 2021-го целевой показатель — 40 тыс., для 2022-го — 70 тыс.).

Доля карт «Мир» в общем объеме операций с банковскими картами в России к концу 2023 года должна вырасти до 27–30% против нынешних 23%.

Доля безналичных операций в денежном выражении должна вырасти с текущих 70 до 74% в 2023 году.

Долю передачи финансовых сообщений через российский аналог SWIFT (Система передачи финансовых сообщений) к концу 2023 года планируется нарастить до 25% в трафике внутрироссийских операций через SWIFT (сейчас 18,8%).

«Показателей в проекте стратегии планируется достичь за счет реализации мероприятий, предусмотренных документом. Среди них — развитие Системы быстрых платежей, введение института небанковских поставщиков платежных услуг, применение инновационных технологий на платежном рынке и другие», — сообщил РБК представитель ЦБ. Регулятор рассчитывает, что стратегия будет утверждена «в ближайшее время».

Как ЦБ развивает СБП Система быстрых платежей была запущена Банком России и НСПК в начале 2019 года. С ее помощью клиенты разных банков могут переводить друг другу денежные средства по простому идентификатору — номеру мобильного телефона. СБП создавалась для развития конкуренции на платежном рынке, где монополистом выступает Сбербанк. Для продвижения СБП ЦБ обязал системно значимые банки подключиться к ней и обеспечить проведение переводов между физическими лицами до 1 октября 2019-го, а банки с универсальной лицензией — до 1 января 2021 года. Другие сервисы СБП, в том числе переводы от физических лиц юридическим (оплата покупок по QR-коду) и наоборот, системно значимые банки должны подключить к 1 октября 2021-го, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года. Недавно регулятор рекомендовал кредитным организациям ускориться с запуском сервисов. Финансы ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей В СБП по требованию ЦБ отсутствуют комиссии за переводы между физическими лицами до 100 тыс. руб. в месяц. Свыше этой суммы банки могут устанавливать плату за перевод до 0,5%, но не более 1 тыс. руб. Такие условия делают систему выгоднее для пользователей, чем большинство переводов через сервисы банков или платежных систем. Для магазинов установлена более низкая стоимость за прием оплаты через СБП — 0,4–0,7% в зависимости от характера предоставляемых услуг, в то время как за прием карты торговцы платят банкам в среднем 2,2–2,5% (данные ЦБ). С 1 октября 2021 года ЦБ хочет запретить банкам вводить лимиты ниже 150 тыс. руб. на суточные переводы через СБП. В первую очередь это касается Сбербанка, у которого такой лимит в три раза ниже (50 тыс. руб.).

Реализуемы ли поставленные цели

Нынешний показатель доли межбанковских переводов между физлицами через СБП (15%) показывает востребованность системы и нарастить его до 25% возможно, в том числе за счет роста информированности граждан о сервисе, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Этому поспособствует и отсутствие комиссий за переводы, добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора компании Deloitte Максим Налютин.

Замедлить распространение системы могут сложности с ее подключением в Сбербанке и недостаточная осведомленность граждан, предупреждает Ракова. По данным опроса НАФИ, хорошо осведомлены о СБП только 18% россиян, а операции с ее помощью совершали менее 15%. После подключения Сбербанка к СБП другие кредитные организации отмечали значительный рост доли неуспешных денежных переводов через систему, так как в мобильном приложении Сбербанка клиентам надо отдельно подключать отправку и получение платежей с ее помощью. Сейчас к сервису подключены около 5 млн клиентов крупнейшего банка, или 5,1% от их общего числа.

Подключение 100 тыс. мелких продавцов к приему платежей через СБП — тоже реальная цель, считает Ракова. По словам Налютина, эта технология в первую очередь выгодна коммерческим точкам, так как не требует приобретения специального оборудования и предлагает низкую комиссию на оплату. «Технология оплаты по QR-коду еще не привычна для многих клиентов, но ее популярность может возрасти, если точки продаж будут предлагать скидки при такой оплате», — говорит он.