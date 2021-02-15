Сбербанк раскрыл число клиентов, подключивших конкурирующие переводы ЦБ

Сбербанк впервые назвал число своих клиентов, которые подключили Систему быстрых платежей от ЦБ. Это сделали 5 млн человек, или почти треть от всех пользователей СБП, созданной для конкуренции «Сберу» на рынке денежных переводов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 5 млн клиентов Сбербанка подключились к Системе быстрых платежей (СБП), которую два года назад запустил Банк России. Об этом журналистам рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Всего у Сбербанка 98 млн клиентов. Переводы через СБП можно подключить только в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» — оно есть у 65 млн клиентов, из которых, по данным «Сбера», активны 32 млн. Таким образом, к системе переводов от ЦБ подключились 5,1% клиентов Сбербанка, или 15,6% активных пользователей приложения Сбербанка.

Уникальными пользователями Системы быстрых платежей на данный момент являются 16 млн человек, сообщил РБК представитель Банка России. Это означает, что треть из них являются клиентами Сбербанка.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года: она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона. СБП создавалась ЦБ в первую очередь как конкурент Сбербанку, который первым на финансовом рынке реализовал систему переводов по номеру телефона и являлся монополистом. По последним открытым данным Федеральной антимонопольной службы на 2018 год, доля Сбербанка на рынке составляла 94%.

Крупнейший банк не хотел подключать сервис ЦБ, и в результате регулятор через законодателей закрепил обязательный срок для подключения всех системно значимых банков к СБП до 1 октября 2019 года. Сбербанк подключился к системе на полгода позже, за что был оштрафован ЦБ. Глава Сбербанка Герман Греф неоднократно критиковал сервис: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно». В качестве одной из причин нежелания подключаться к системе ЦБ крупнейший банк декларировал ее небезопасность. «Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», — заявлял Греф. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском СБП говорила, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.