Сбербанк раскрыл число клиентов, подключивших конкурирующие переводы ЦБ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 73,31 (-0,63) Инвестиции, 13:06
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 88,98 (-0,63) Инвестиции, 13:06
Топ-менеджер ВТБ рассказал об угрозах и шантаже на переговорах в «Динамо» Спорт, 20:33 Путин поручил до 1 марта разработать меры по трудоустройству безработных Политика, 20:21 Как сделать поездки на автомобиле максимально комфортными и безопасными РБК и Porsche, 20:21 Суд с Apple и покупка биткоина. Как патентная компания выросла на 6000% Инвестиции, 20:15 Путин поручил продлить программу льготной ипотеки до 2024 года Политика, 20:12 Сергей Лавров предложил отделять Евросоюз от Европы Политика, 20:09 Промоушен ACA анонсировал чемпионский бой в легчайшем весе Спорт, 20:00 СМИ узнали об отказе ByteDance от продажи TikTok в США после ухода Трампа Инвестиции, 19:53 ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины от AstraZeneca Общество, 19:49 Отвечавший за борьбу с COVID вице-губернатор Петербурга уйдет в отставку Политика, 19:44 Mercedes анонсировал премьеру нового C-Class Авто, 19:41 Как финансируются некоммерческие организации РБК и Фонд Потанина, 19:41 В Москве выжила упавшая с шестнадцатого этажа девушка Общество, 19:27 Олимпийский чемпион назвал алогичным происходящее в биатлонной сборной Спорт, 19:24
Финансы ,  
0 

Сбербанк раскрыл число клиентов, подключивших конкурирующие переводы ЦБ

Сбербанк впервые назвал число своих клиентов, которые подключили Систему быстрых платежей от ЦБ. Это сделали 5 млн человек, или почти треть от всех пользователей СБП, созданной для конкуренции «Сберу» на рынке денежных переводов
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 5 млн клиентов Сбербанка подключились к Системе быстрых платежей (СБП), которую два года назад запустил Банк России. Об этом журналистам рассказал зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Всего у Сбербанка 98 млн клиентов. Переводы через СБП можно подключить только в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» — оно есть у 65 млн клиентов, из которых, по данным «Сбера», активны 32 млн. Таким образом, к системе переводов от ЦБ подключились 5,1% клиентов Сбербанка, или 15,6% активных пользователей приложения Сбербанка.

Уникальными пользователями Системы быстрых платежей на данный момент являются 16 млн человек, сообщил РБК представитель Банка России. Это означает, что треть из них являются клиентами Сбербанка.

Система быстрых платежей была запущена ЦБ и Национальной системой платежных карт в начале 2019 года: она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона. СБП создавалась ЦБ в первую очередь как конкурент Сбербанку, который первым на финансовом рынке реализовал систему переводов по номеру телефона и являлся монополистом. По последним открытым данным Федеральной антимонопольной службы на 2018 год, доля Сбербанка на рынке составляла 94%.

Крупнейший банк не хотел подключать сервис ЦБ, и в результате регулятор через законодателей закрепил обязательный срок для подключения всех системно значимых банков к СБП до 1 октября 2019 года. Сбербанк подключился к системе на полгода позже, за что был оштрафован ЦБ. Глава Сбербанка Герман Греф неоднократно критиковал сервис: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно». В качестве одной из причин нежелания подключаться к системе ЦБ крупнейший банк декларировал ее небезопасность. «Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», — заявлял Греф. В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском СБП говорила, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.

После подключения Сбербанка к СБП весной 2020 года другие банки — участники системы начали фиксировать значительный рост доли неуспешных денежных переводов через СБП, объясняя это сложной процедурой подключения клиентов к системе у Сбербанка. Надо отдельно подключать отправку и получение платежей, а также иметь последнюю версию мобильного приложения, в то время как в подавляющем большинстве российских банков дополнительных действий по подключению СБП не требуется, отмечали эксперты. В самом Сбербанке это объясняли тем, что такая опция «реализована для предоставления возможности клиентам гибко управлять функционалом, в том числе учитывает потребность клиентов самостоятельно ограничивать поступление средств по номеру телефона».

За два года существования системы в ней было совершено около 142 млн транзакций на общую сумму более 1 трлн руб. Для сравнения: за девять месяцев 2020 года россияне перевели с карты на карту более 30,9 трлн руб., совершив 6 трлн операций.

Читайте на РБК Pro
Глава Mail.ru Дмитрий Гришин: «Общага Бауманки — как Кремниевая долина» Антипотребление: почему люди покупают меньше и как на это отвечают бренды РБК Pro: Microsoft в стиле «рок». Как менялся логотип знаменитого бренда Новые налоги: сколько потеряют вкладчики и инвесторы
Автор
Евгения Чернышова
Банк России Сбербанк переводы
Материалы по теме
ЦБ запретит банкам вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter