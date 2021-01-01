ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

Зачем упрощать процесс смены банка

Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, указывается в проекте (крупнейшим банком в России является Сбербанк. — РБК). Такое положение может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков, которые становятся экономически невыгодны по сравнению с продуктами основного игрока, предупреждает ЦБ.

Законодательная регламентация процедуры смены банка впервые появилась в Европейском союзе, рассказывает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст: «Слишком сложная процедура смены банка приводит к монополизации. Даже если у потребителя есть выбор, он им не пользуется, так как не хочет тратить время и силы на открытие нового счета и закрытие старого». Он уточнил, что клиенты обычно выделяют два типа проблем при смене счета: документооборот, связанный и с открытием, и с закрытием счета, и настройка информационных систем, то есть перенос автоплатежей и настроек из старого интернет-банка в новый.

Сейчас острой потребности в таком механизме нет, так как клиенты предпочитают пользоваться несколькими банками, редко уходя откуда-то полностью, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Если же комиссии за услуги банков будут увеличиваться, востребованность такого сервиса вырастет.

Введение универсального платежного адреса для граждан не представляется актуальным, так как у физических лиц нет массового поступления платежей на счет (обычно это только зарплата), а переводы между физлицами уже можно проводить по номеру телефона, говорит партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. По его мнению, новый механизм может быть полезен для предпринимателей: «Уведомление сотен, а то и тысяч контрагентов о смене платежных реквизитов может занять несколько месяцев, а дополнительная нагрузка всегда влияет на принятие решения о смене банковской организации». Если универсальный платежный адрес не заменит иные банковские реквизиты (БИК, корр. счет и т.п.), то говорить об упрощении процедуры перехода предпринимателей между банками преждевременно, резюмировал юрист.

Как может работать механизм смены банка «В Европе процедура смены банка выглядит следующим образом: клиент подает заявление об открытии счета и дает доверенность новому банку на взаимодействие с банком-донором (старым банком). Новый банк подает поручение о закрытии старого счета, перевода остатка и так далее. Банк-донор еще некоторое время пересылает входящие переводы на новые реквизиты потребителя», — привел пример Шуст. Что касается «универсального платежного адреса» для населения, то в России он уже есть — это номер мобильного телефона, который заменяет номер банковского счета или карты в Системе быстрых платежей, отмечает Шуст: «Мне кажется, логично использовать тот же идентификатор и для всех остальных переводов физических лиц».

Надо ли допускать к платежам небанковских игроков

Еще один пункт стратегии ЦБ, направленный на развитие конкуренции, — введение института небанковской организации как независимого поставщика платежных услуг. Как отмечается в проекте документа, усиление роли небанковских поставщиков платежных услуг характерно для многих стран. В России, несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг, основную долю занимают лишь один-два крупнейших участника (ЦБ не упоминает конкретных игроков, но лидеры на рынке — Сбербанк и ВТБ).

В пример ЦБ приводит другие страны, где уровень концентрации в платежной сфере значительно ниже: «Например, хотя в США около 50% активов банковской системы приходится на четыре крупнейших банка, доля любого из них на платежном рынке не превышает 15%, и они активно конкурируют между собой». А по итогам 2019 года крупнейшими поставщиками платежных услуг в мире стали именно небанковские компании (FIS и First Data), которые предоставляют услуги эквайринга (прием карт продавцами) и обслуживания POS-терминалов, а также процессинга электронных платежей, передачи финансовых сообщений, поддержки банкоматных сетей и т.п.

ЦБ уже заявлял о желании выдавать упрощенные лицензии небанковским организациям на предоставление платежных услуг. Институт независимого небанковского поставщика платежных услуг уже действует в ЕС, а в России небанковские организации оказывают услуги на основании договоров с банками, уточняется в стратегии. По мнению главы правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, новый подход снизит издержки и привлечет на рынок новых игроков, особенно мобильных операторов и крупных ретейлеров, которые смогут пользоваться своей инфраструктурой и базой клиентов. «В итоге это повысит конкуренцию и снизит для клиентов стоимость платежей или даже сделает их бесплатными», — считает эксперт. Снижение комиссий негативно повлияет на доходы крупных банков, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

Что еще меняет стратегия