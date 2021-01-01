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Финансы ,  
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ЦБ предложил способ упростить переход клиентов из банка в банк

ЦБ предлагает внедрить универсальный платежный адрес, который должен упростить процедуру смены банка и повысить конкуренцию. Среди других планов регулятора — развитие экосистемы вокруг компании «Мир» и подключение госорганов к СБП
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Банк России хочет упростить для клиентов кредитных организаций процесс смены обслуживающего банка. Для этого регулятор планирует проработать механизм «универсального платежного адреса», который будет обеспечивать зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов.

Такой механизм может быть запущен при востребованности на рынке, говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы, который ЦБ разослал представителям отрасли. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердили четыре источника на платежном рынке.

ЦБ также намерен определить условия перехода клиента на расчетное обслуживание в другой банк с последующим автоматическим перенаправлением платежей на новые реквизиты. Запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» должен способствовать развитию конкуренции, говорится в проекте стратегии. В документе не уточняются технические детали обсуждаемого сервиса, а также не говорится о том, что он приведет к отмене использования других банковских реквизитов.

ЦБ увидел в цифровом рубле способ уйти от «платежного рабства»
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Стратегия подготовлена с привлечением участников рынка и продолжит обсуждаться в начале следующего года, рассказал РБК представитель ЦБ. Первый вариант документа регулятор представил еще в прошлом году. Еще одной задачей стратегии является снижение стоимости платежных услуг для граждан и бизнеса, добавил представитель регулятора.

Зачем упрощать процесс смены банка

Сейчас более 65% всех банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию платежных карт приходятся на одного игрока, указывается в проекте (крупнейшим банком в России является Сбербанк. — РБК). Такое положение может привести к ограничению клиентов в использовании продуктов и услуг других поставщиков, которые становятся экономически невыгодны по сравнению с продуктами основного игрока, предупреждает ЦБ.

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Законодательная регламентация процедуры смены банка впервые появилась в Европейском союзе, рассказывает исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст: «Слишком сложная процедура смены банка приводит к монополизации. Даже если у потребителя есть выбор, он им не пользуется, так как не хочет тратить время и силы на открытие нового счета и закрытие старого». Он уточнил, что клиенты обычно выделяют два типа проблем при смене счета: документооборот, связанный и с открытием, и с закрытием счета, и настройка информационных систем, то есть перенос автоплатежей и настроек из старого интернет-банка в новый.

Сейчас острой потребности в таком механизме нет, так как клиенты предпочитают пользоваться несколькими банками, редко уходя откуда-то полностью, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. Если же комиссии за услуги банков будут увеличиваться, востребованность такого сервиса вырастет.

Введение универсального платежного адреса для граждан не представляется актуальным, так как у физических лиц нет массового поступления платежей на счет (обычно это только зарплата), а переводы между физлицами уже можно проводить по номеру телефона, говорит партнер юридической фирмы «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов. По его мнению, новый механизм может быть полезен для предпринимателей: «Уведомление сотен, а то и тысяч контрагентов о смене платежных реквизитов может занять несколько месяцев, а дополнительная нагрузка всегда влияет на принятие решения о смене банковской организации». Если универсальный платежный адрес не заменит иные банковские реквизиты (БИК, корр. счет и т.п.), то говорить об упрощении процедуры перехода предпринимателей между банками преждевременно, резюмировал юрист.

Как может работать механизм смены банка

«В Европе процедура смены банка выглядит следующим образом: клиент подает заявление об открытии счета и дает доверенность новому банку на взаимодействие с банком-донором (старым банком). Новый банк подает поручение о закрытии старого счета, перевода остатка и так далее. Банк-донор еще некоторое время пересылает входящие переводы на новые реквизиты потребителя», — привел пример Шуст.

Что касается «универсального платежного адреса» для населения, то в России он уже есть — это номер мобильного телефона, который заменяет номер банковского счета или карты в Системе быстрых платежей, отмечает Шуст: «Мне кажется, логично использовать тот же идентификатор и для всех остальных переводов физических лиц».

Надо ли допускать к платежам небанковских игроков

Еще один пункт стратегии ЦБ, направленный на развитие конкуренции, — введение института небанковской организации как независимого поставщика платежных услуг. Как отмечается в проекте документа, усиление роли небанковских поставщиков платежных услуг характерно для многих стран. В России, несмотря на большое количество поставщиков платежных услуг, основную долю занимают лишь один-два крупнейших участника (ЦБ не упоминает конкретных игроков, но лидеры на рынке — Сбербанк и ВТБ).

В пример ЦБ приводит другие страны, где уровень концентрации в платежной сфере значительно ниже: «Например, хотя в США около 50% активов банковской системы приходится на четыре крупнейших банка, доля любого из них на платежном рынке не превышает 15%, и они активно конкурируют между собой». А по итогам 2019 года крупнейшими поставщиками платежных услуг в мире стали именно небанковские компании (FIS и First Data), которые предоставляют услуги эквайринга (прием карт продавцами) и обслуживания POS-терминалов, а также процессинга электронных платежей, передачи финансовых сообщений, поддержки банкоматных сетей и т.п.

ЦБ изменит подход к выдаче лицензий финансовым организациям
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

ЦБ уже заявлял о желании выдавать упрощенные лицензии небанковским организациям на предоставление платежных услуг. Институт независимого небанковского поставщика платежных услуг уже действует в ЕС, а в России небанковские организации оказывают услуги на основании договоров с банками, уточняется в стратегии. По мнению главы правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, новый подход снизит издержки и привлечет на рынок новых игроков, особенно мобильных операторов и крупных ретейлеров, которые смогут пользоваться своей инфраструктурой и базой клиентов. «В итоге это повысит конкуренцию и снизит для клиентов стоимость платежей или даже сделает их бесплатными», — считает эксперт. Снижение комиссий негативно повлияет на доходы крупных банков, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин.

Что еще меняет стратегия

  • В 2022–2023 годах в Системе быстрых платежей планируется предоставить гражданам функционал по переводам платежей в пользу государственных органов (оплата налогов, штрафов, сборов и пошлин и т.п.), а также реализовать сервис для государственных выплат в пользу граждан, «что повысит оперативность поступления средств и доступность платежных услуг, в том числе в географически удаленных районах страны». Подробно об этом сервисе РБК писал в октябре 2019 года.
  • Банк России планирует установить стандарты раскрытия информации о платежных услугах «для повышения прозрачности и упрощения выбора потребителем оптимальных платежных услуг и сервисов». Поставщики платежных услуг должны будут в простой и понятной форме предоставлять информацию о своих услугах, чтобы клиенты могли легко сравнить предложения различных игроков.
  • В рамках платежной системы «Мир» планируется развитие экосистемы для решения бизнес-задач партнеров, в которой будут использоваться технологии анализа больших данных, машинного обучения и нейронных сетей, открытых интерфейсов и т.д. «В компании уже созданы и функционируют технологичные платформенные сервисы, позволяющие предоставить банкам — участникам ПС «Мир» и держателям национальных платежных карт различные продукты и решения для проведения платежей и поддержки нефинансовых сервисов», — рассказал РБК представитель «Мира».
  • В стратегии до 2023 года ЦБ указывает на создание и пилотирование платформы цифрового рубля. Введение третьей формы денег регулятор начал обсуждать с рынком осенью текущего года. «Платформа цифрового рубля может быть интегрирована с существующей платежной инфраструктурой для бесшовного и прозрачного встраивания цифрового рубля в существующую систему безналичных расчетов», — говорится в докладе. Эта платформа также может быть открытой для взаимодействия с инфраструктурой других стран при осуществлении трансграничных платежей в цифровых рублях.

ЦБ увидел в цифровых валютах потенциального конкурента SWIFT
Финансы
Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Автор
Евгения Чернышова
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