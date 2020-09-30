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Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ

О Системе быстрых платежей, созданной полтора года назад для конкуренции Сбербанку и позволяющей переводить деньги по номеру телефона, хорошо знают только 18% россиян, показал опрос НАФИ. Пользовались же ей 14% опрошенных
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Менее 15% россиян в последние шесть месяцев совершали переводы через запущенную Банком России в 2019 году Систему быстрых платежей (СБП), следует из опроса, который провел аналитический центр НАФИ (есть у РБК).

СБП позволяет физлицам переводить деньги по номеру телефона на счета любых банков, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Для продвижения сервиса ЦБ установил нулевую комиссию для клиентов за операции на сумму до 100 тыс. руб. в месяц, свыше лимита — 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. Все банки с универсальной лицензией должны в обязательном порядке подключиться к переводам между физлицами через СБП до 1 января 2021 года, сейчас такой сервис действует в 169 банках.

Как показал опрос НАФИ, 35% россиян ничего не знают о СБП, 47% — «что-то слышали», а хорошо о ней знают только 18% респондентов. Наименее осведомленные группы — молодежь (18–24 года) и жители небольших городов.

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Финансы
Фото:57stock / imagebroker / Global Look Press

Платежи через СБП за последние полгода совершали только 14% россиян, при этом в будущем ей готовы пользоваться 74% опрошенных. 19% не хотят пользоваться системой, поскольку считают ее небезопасной, а 7% — неудобной. Небезопасной СБП чаще считают люди старше 60 лет, а неудобной — молодежь в возрасте 18–24 лет.

По словам представителя ЦБ, популярность СБП растет: число операций в месяц в 2020 году увеличивается в среднем на 32%, а их объем — на 31%. «В сентябре каждый день в СБП проходят операции в среднем на сумму свыше 3 млрд руб., тогда как в начале года, в январе, это было 360 млн руб.», — сказал он, добавив, что в СБП на данный момент 8,4 млн уникальных пользователей.

Почему россияне не знают о сервисе ЦБ

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Некоторые пользователи финансовых услуг могут путать функционал СБП с внутрибанковскими переводами, а также с переводами с карты на карту, поэтому им нужно разъяснять принципы работы системы, считает генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева. СБП не набрала должную популярность на старте из-за отсутствия в ней Сбербанка, говорит директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов. Сбербанк подключился к проекту ЦБ только весной 2020 года — спустя шесть месяцев после установленного срока для системно значимых банков, за что был оштрафован ЦБ.

Банки зафиксировали высокую долю неудачных переводов в Сбербанк через СБП
Финансы
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Позиция крупного игрока и сейчас остается основным барьером для развития СБП, так как клиенту сложно дать согласие на проведение и получение переводов через СБП, говорит руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. На ситуацию влияет и доля Сбербанка в отдельных географических локациях, добавляет директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич: в некоторых городах и поселках может практически не быть других банков, кроме «Сбера».

Для широкого распространения СБП среди населения потребуется несколько лет, считает представитель Московского кредитного банка. Прирост пользователей будет связан с подключением новых игроков, которые должны предоставлять сервис в обязательном порядке, при этом крупные игроки, которые давно подключились к СБП, еще не заняли свою долю — клиенты постепенно осваивают новый сервис, показывая заметный, но плавный рост, отмечает представитель «Русского стандарта».

Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

Как банки продвигают СБП

В Банке России планируют повышать информированность населения о возможностях СБП — в сентябре НСПК (платежный и клиринговый центр системы) запустила федеральную рекламную кампанию по продвижению сервиса, рассказал представитель регулятора.

Опрошенные РБК банки отметили, что для продвижения СБП они создают подсказки и обучающие материалы, сюжеты для СМИ, часть из них запускают акции с кешбэком, отменяют комиссии при переводах свыше 100 тыс. руб. в месяц и планируют запускать свои рекламные кампании.

Банки по-разному оценивают долю клиентов, которые совершают переводы через систему ЦБ. В ВТБ доля клиентов, которые используют СБП, превышает 22% от всех переводов между физлицами, рассказал его представитель. У Газпромбанка СБП пользуются около 8,5% клиентов. У МКБ доля пользователей СБП среди клиентов онлайн-банкинга составляет 12,7%. Более 20% клиентов банка «Дом.РФ» совершили как минимум одну операцию через СБП. «Ак Барс» оценивает аудиторию СБП в 14% клиентов.

В Росбанке с помощью СБП проводят платежи около 10% от всех пользователей дистанционного обслуживания. В Абсолют Банке в сентябре доля клиентов, использующих СБП, составила более 20%. Доля клиентов банка «Санкт-Петербург», подключивших сервис СБП, среди активных пользователей цифровых каналов составляет 40%. В ПСБ около 20% клиентов активно пользуются сервисом переводов по номеру телефона через СБП.

Автор
Евгения Чернышова
переводы Банк России
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