Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ

О Системе быстрых платежей, созданной полтора года назад для конкуренции Сбербанку и позволяющей переводить деньги по номеру телефона, хорошо знают только 18% россиян, показал опрос НАФИ. Пользовались же ей 14% опрошенных

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Менее 15% россиян в последние шесть месяцев совершали переводы через запущенную Банком России в 2019 году Систему быстрых платежей (СБП), следует из опроса, который провел аналитический центр НАФИ (есть у РБК).

СБП позволяет физлицам переводить деньги по номеру телефона на счета любых банков, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Для продвижения сервиса ЦБ установил нулевую комиссию для клиентов за операции на сумму до 100 тыс. руб. в месяц, свыше лимита — 0,5%, но не более 1,5 тыс. руб. Все банки с универсальной лицензией должны в обязательном порядке подключиться к переводам между физлицами через СБП до 1 января 2021 года, сейчас такой сервис действует в 169 банках.

Как показал опрос НАФИ, 35% россиян ничего не знают о СБП, 47% — «что-то слышали», а хорошо о ней знают только 18% респондентов. Наименее осведомленные группы — молодежь (18–24 года) и жители небольших городов.

Платежи через СБП за последние полгода совершали только 14% россиян, при этом в будущем ей готовы пользоваться 74% опрошенных. 19% не хотят пользоваться системой, поскольку считают ее небезопасной, а 7% — неудобной. Небезопасной СБП чаще считают люди старше 60 лет, а неудобной — молодежь в возрасте 18–24 лет.