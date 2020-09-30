Менее 15% россиян переводили деньги через Систему быстрых платежей ЦБ

По словам представителя ЦБ, популярность СБП растет: число операций в месяц в 2020 году увеличивается в среднем на 32%, а их объем — на 31%. «В сентябре каждый день в СБП проходят операции в среднем на сумму свыше 3 млрд руб., тогда как в начале года, в январе, это было 360 млн руб.», — сказал он, добавив, что в СБП на данный момент 8,4 млн уникальных пользователей.
Почему россияне не знают о сервисе ЦБ
Некоторые пользователи финансовых услуг могут путать функционал СБП с внутрибанковскими переводами, а также с переводами с карты на карту, поэтому им нужно разъяснять принципы работы системы, считает генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева. СБП не набрала должную популярность на старте из-за отсутствия в ней Сбербанка, говорит директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов. Сбербанк подключился к проекту ЦБ только весной 2020 года — спустя шесть месяцев после установленного срока для системно значимых банков, за что был оштрафован ЦБ.
Позиция крупного игрока и сейчас остается основным барьером для развития СБП, так как клиенту сложно дать согласие на проведение и получение переводов через СБП, говорит руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. На ситуацию влияет и доля Сбербанка в отдельных географических локациях, добавляет директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич: в некоторых городах и поселках может практически не быть других банков, кроме «Сбера».
Для широкого распространения СБП среди населения потребуется несколько лет, считает представитель Московского кредитного банка. Прирост пользователей будет связан с подключением новых игроков, которые должны предоставлять сервис в обязательном порядке, при этом крупные игроки, которые давно подключились к СБП, еще не заняли свою долю — клиенты постепенно осваивают новый сервис, показывая заметный, но плавный рост, отмечает представитель «Русского стандарта».
Представитель Сбербанка отказался от комментариев.
В Банке России планируют повышать информированность населения о возможностях СБП — в сентябре НСПК (платежный и клиринговый центр системы) запустила федеральную рекламную кампанию по продвижению сервиса, рассказал представитель регулятора.
Опрошенные РБК банки отметили, что для продвижения СБП они создают подсказки и обучающие материалы, сюжеты для СМИ, часть из них запускают акции с кешбэком, отменяют комиссии при переводах свыше 100 тыс. руб. в месяц и планируют запускать свои рекламные кампании.
Банки по-разному оценивают долю клиентов, которые совершают переводы через систему ЦБ. В ВТБ доля клиентов, которые используют СБП, превышает 22% от всех переводов между физлицами, рассказал его представитель. У Газпромбанка СБП пользуются около 8,5% клиентов. У МКБ доля пользователей СБП среди клиентов онлайн-банкинга составляет 12,7%. Более 20% клиентов банка «Дом.РФ» совершили как минимум одну операцию через СБП. «Ак Барс» оценивает аудиторию СБП в 14% клиентов.
В Росбанке с помощью СБП проводят платежи около 10% от всех пользователей дистанционного обслуживания. В Абсолют Банке в сентябре доля клиентов, использующих СБП, составила более 20%. Доля клиентов банка «Санкт-Петербург», подключивших сервис СБП, среди активных пользователей цифровых каналов составляет 40%. В ПСБ около 20% клиентов активно пользуются сервисом переводов по номеру телефона через СБП.