ЦБ запретит банкам вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей

ЦБ с 1 октября планирует установить суточный лимит на переводы через Систему быстрых платежей на уровне не менее 150 тыс. руб. В таком случае Сбербанку придется повысить максимальную сумму переводов в день втрое

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Банк России планирует обязать банки устанавливать для клиентов лимиты на переводы через Систему быстрых платежей на уровне не менее 150 тыс. руб. в сутки. Такое требование прописано в проекте указания ЦБ.

«Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан», — говорится в сообщении регулятора.

В конце 2020 года первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что Система быстрых платежей «не до конца решила вопрос платформенного рабства, потому что многие банки ввели заградительные тарифы, заградительные лимиты». По ее словам, «из многих банков «очень сложно вывести» деньги.

Новое требование Банка России в первую очередь затронет Сбербанк, у которого суточный лимит на переводы через СБП установлен в размере 50 тыс. руб. Сбербанк отказался от комментариев. В ВТБ разовый лимит — 150 тыс. руб., месячный — 2 млн. руб. В Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. руб., максимум можно совершать 20 переводов в сутки и переводить не более 1,5 млн руб. в месяц. Банк «Русский Стандарт» не устанавливал отдельные лимиты для СБП — действуют только общие лимиты (50 тыс. руб. на один перевод, 150 тыс. руб. в день в мобильном банке и 300 тыс. руб. в день в интернет-банке), пояснил его представитель. У МКБ для всех переводов, в том числе через СБП, суточный лимит без авторизации составляет не более 150 тыс. руб., для авторизованных операций — не более 500 тыс. руб. Промсвязьбанк ограничивает размер одной транзакции 300 тыс. руб. Клиенты Газпромбанка могут переводить не более 300 тыс. руб. в сутки.