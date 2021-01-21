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Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%

Доля безналичных платежей в стране через три-четыре года может вырасти с 70 до 90%, считает глава Visa в России: пандемия коронавируса сформировала у россиян привычку платить картой. ЦБ такого резкого роста не ждет
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Доля безналичных платежей в России может превысить 90% через три-четыре года, прогнозирует гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

«Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90%. <...> Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей», — сказал Бернер РБК. Эксперты Boston Consulting Group (BCG) характеризовали скорость отказа от наличных в России как «русское чудо».

«Но еще далеко не все ресурсы использованы. И я думаю, что в ближайшее время мы продолжим наблюдать переход наличных платежей в безналичные, но, может быть, не такими огромными темпами, как было. Но все равно 70% должны приблизиться к 90% плюс в ближайшие три-четыре года», — добавил Бернер.

BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Финансы
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Представитель ЦБ сказал РБК, что по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. «Итоги 2020 года еще только подводятся, но мы полагаем, что этот показатель превысит 70%, как мы и прогнозировали ранее», — добавил он.

В прогнозах ЦБ более скромен: он ожидает, что «в дальнейшем доля безналичных операций продолжит расти, в том числе за счет развития платежных технологий (в частности, сервисов Системы быстрых платежей) и инфраструктуры рынка». «В целом потенциал у России в этом отношении очень большой, и на горизонте трех-пяти лет эта доля может достичь 75%», — сказал представитель регулятора.

По данным BCG, в период пандемии Россия вошла в мировой топ-5 по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей. Чистое изменение потребительских платежей наличными (доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные) в России составило минус 48%, оценили в BCG. Ее опережают только Великобритания (минус 62%), Канада (минус 59%) и Австралия (минус 53%). Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния, а на пятом месте — Нидерланды (минус 47%).

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Пандемийные привычки

В начале пандемии коронавируса ЦБ рекомендовал банкам обращать внимание клиентов «на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам», а также снизил для магазинов комиссии за прием карт, которые они платят банкам, для развития онлайн-торговли. Более частое использование безналичных платежей «было предопределено как развитием соответствующей платежной инфраструктуры в интернете, куда многие россияне переместили свою покупательскую активность, так и нежеланием использовать наличные деньги в физических торговых точках из-за гигиенических соображений», отмечали аналитики НАФИ (.pdf).

По словам Бернера, привычки, которые сформировала пандемия, у россиян останутся и «все больше платежей, которые делались наличными, будут делаться с помощью безналичных средств». Кроме того, на рост популярности безналичных расчетов повлияют новые технологии, считает он: например, сервис Visa для малого бизнеса, позволяющий принимать карты на устройствах Android, а также сервисы рассрочки на POS-терминалах, над которыми работают многие банки (они позволяют выбрать опцию рассрочки на самом терминале при оплате товара картой).

Доля безналичных платежей 90% в России вполне достижима, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. «Во-первых, в мире уже есть похожие прецеденты (Канада, Швеция, Южная Корея), во-вторых, в России очень многие участники рынка заинтересованы в росте этой доли», — объяснила эксперт. Речь идет как о банках, заинтересованных в росте выручки, так и о государстве, которое стремится обелить экономику.

Достижение доли 90% возможно, если в безналичные расчеты будут переведены крупные покупки, которые сейчас совершаются в основном только за наличные, например покупки автомобилей, говорит глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Свою роль сыграет и пандемия, которая подтолкнула развитие рынка интернет-торговли, продолжает эксперт: «В онлайн перешли многие торговцы, которые раньше работали только офлайн, и в интернете стало возможно заказывать ряд товаров, которые раньше можно было купить только в розничной точке, например лекарственные препараты».

Автор
Евгения Чернышова
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