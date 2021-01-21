Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%

В прогнозах ЦБ более скромен: он ожидает, что «в дальнейшем доля безналичных операций продолжит расти, в том числе за счет развития платежных технологий (в частности, сервисов Системы быстрых платежей) и инфраструктуры рынка». «В целом потенциал у России в этом отношении очень большой, и на горизонте трех-пяти лет эта доля может достичь 75%», — сказал представитель регулятора.
По данным BCG, в период пандемии Россия вошла в мировой топ-5 по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей. Чистое изменение потребительских платежей наличными (доля потребителей, более активно использовавших наличные в пандемию, минус процентная доля потребителей, которые стали менее активно использовать наличные) в России составило минус 48%, оценили в BCG. Ее опережают только Великобритания (минус 62%), Канада (минус 59%) и Австралия (минус 53%). Четвертую позицию вместе с Россией делит Румыния, а на пятом месте — Нидерланды (минус 47%).
В начале пандемии коронавируса ЦБ рекомендовал банкам обращать внимание клиентов «на приоритетное использование именно безналичной формы оплаты товаров и услуг: онлайн-переводов и бесконтактной оплаты по картам», а также снизил для магазинов комиссии за прием карт, которые они платят банкам, для развития онлайн-торговли. Более частое использование безналичных платежей «было предопределено как развитием соответствующей платежной инфраструктуры в интернете, куда многие россияне переместили свою покупательскую активность, так и нежеланием использовать наличные деньги в физических торговых точках из-за гигиенических соображений», отмечали аналитики НАФИ (.pdf).
По словам Бернера, привычки, которые сформировала пандемия, у россиян останутся и «все больше платежей, которые делались наличными, будут делаться с помощью безналичных средств». Кроме того, на рост популярности безналичных расчетов повлияют новые технологии, считает он: например, сервис Visa для малого бизнеса, позволяющий принимать карты на устройствах Android, а также сервисы рассрочки на POS-терминалах, над которыми работают многие банки (они позволяют выбрать опцию рассрочки на самом терминале при оплате товара картой).
Доля безналичных платежей 90% в России вполне достижима, считает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. «Во-первых, в мире уже есть похожие прецеденты (Канада, Швеция, Южная Корея), во-вторых, в России очень многие участники рынка заинтересованы в росте этой доли», — объяснила эксперт. Речь идет как о банках, заинтересованных в росте выручки, так и о государстве, которое стремится обелить экономику.
Достижение доли 90% возможно, если в безналичные расчеты будут переведены крупные покупки, которые сейчас совершаются в основном только за наличные, например покупки автомобилей, говорит глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. Свою роль сыграет и пандемия, которая подтолкнула развитие рынка интернет-торговли, продолжает эксперт: «В онлайн перешли многие торговцы, которые раньше работали только офлайн, и в интернете стало возможно заказывать ряд товаров, которые раньше можно было купить только в розничной точке, например лекарственные препараты».