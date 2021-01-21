Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%

Доля безналичных платежей в стране через три-четыре года может вырасти с 70 до 90%, считает глава Visa в России: пандемия коронавируса сформировала у россиян привычку платить картой. ЦБ такого резкого роста не ждет

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Доля безналичных платежей в России может превысить 90% через три-четыре года, прогнозирует гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

«Если посмотреть на мировой опыт и другие страны, совершенно точно эта доля может достигнуть 90%. В Скандинавии уже достаточно долгий период времени безналичные платежи составляют более 90%. <...> Россия сделала очень существенный рывок вперед, в особенности за последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей», — сказал Бернер РБК. Эксперты Boston Consulting Group (BCG) характеризовали скорость отказа от наличных в России как «русское чудо».

«Но еще далеко не все ресурсы использованы. И я думаю, что в ближайшее время мы продолжим наблюдать переход наличных платежей в безналичные, но, может быть, не такими огромными темпами, как было. Но все равно 70% должны приблизиться к 90% плюс в ближайшие три-четыре года», — добавил Бернер.

Представитель ЦБ сказал РБК, что по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. «Итоги 2020 года еще только подводятся, но мы полагаем, что этот показатель превысит 70%, как мы и прогнозировали ранее», — добавил он.