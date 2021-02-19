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ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей

Банк России попросил кредитные организации ускориться с подключением разных видов переводов через Систему быстрых платежей. ЦБ обеспокоен тем, что многие банки откладывают это на последний момент и могут не успеть
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Банкам следует быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей: ЦБ попросил кредитные организации ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств. Об этом говорится в письме, которое регулятор разослал банкам. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на платежном рынке. О получении письма также сообщили представители Росбанка и банка «Уралсиб».

«Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов С2В/В2С, С2Сpull (переводы через QR-коды, переводы от компаний клиентам и переводы по запросу соответственно. — РБК) на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков. [...] Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», — говорится в письме. Как следует из приложения к нему, банкам необходимо не меньше 35-60 дней на расширение функционала СБП.

Система быстрых платежей ЦБ стала доступна клиентам большинства банков
Финансы
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

СБП была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона. Первым сервисом, запущенным в СБП, были переводы между физическими лицами. Крупнейшие банки должны были их подключить до 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией — до 1 января 2021 года.

Это не первый случай, когда ЦБ опасается за срыв сроков подключения банков к сервисам системы. Так, Сбербанк подключился к СБП для проведения переводов между физическими лицами с опозданием на полгода, за что был оштрафован ЦБ. Также в срок не успели подключить эти переводы четыре банка с универсальной лицензией, названия которых ЦБ не раскрывает.

Представитель Банка России в ответ на запрос РБК напомнил, что системно значимые кредитные организации должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года. «Эти сроки были установлены еще в ноябре прошлого года, чтобы у банков было достаточно времени настроить свои ИТ-системы и т.д. Нас беспокоит тот факт, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент. Мы видим в этом риски несоблюдения сроков, а значит клиенты этих банков будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП», — сказал он.

По данным ЦБ, сейчас С2В-операции (платежи от физического лица юридическому, в том числе оплата покупок по QR-коду) подключили 42 банка, в том числе девять системно значимых. Из крупнейших банков такие переводы не подключили Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк.

Количество банков, подключенных к другим сервисам СБП, в ЦБ не раскрыли.

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Как идет подключение к сервисам

Все указанные сервисы уже подключили «Русский Стандарт» и СКБ-банк, сообщили РБК их представители. Представитель Сбербанка сообщил, что банк нацелен реализовать новые сервисы СБП в установленные регулятором сроки. Так же ответил и представитель банка «Уралсиб».

ВТБ уже запустил C2B и B2 °C-переводы, а переводы по запросу получателя обещает запустить раньше установленного ЦБ срока. МКБ запустил QR-платежи, переводы от юридических лиц физическим планирует внедрить в первом полугодии 2021 года, а сервис «стягивания» средств по запросу получателя — в августе 2021 года. Росбанк планирует внедрить B2 °C-переводы и С2Сpull до 1 сентября 2021 года. Почта Банк в 2021 году должен запустить переводы по запросу получателя, два других сервиса уже подключены.

«Райффайзенбанк планирует внедрить сервис C2Cpull, при этом в определении сроков реализации мы ориентируемся на ценность сервиса для клиента. Пополнить карту с карты другого банка клиенты могут в классическом B2 °C-сценарии СБП-переводов по номеру телефона», — пояснил руководитель направления стратегического развития цифровых сервисов Райффайзенбанка Павел Рубахин, добавив, что остальные виды переводов уже внедрены.

По словам директора департамента цифрового развития розничного бизнеса Росбанка Павла Меньшикова, в первую очередь, при подключении к сервисам есть сложности с выделением ресурсов. Одной из причин, по которой банки не спешат подключать QR-платежи, является низкая потребность магазинов в таком сервисе, считает сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов: «Связано это прежде всего с усложнением клиентского пути. Так, для того, чтобы конечному плательщику провести оплату с помощью СБП, нужно сделать шагов больше, нежели чем при стандартном эквайринге, а именно: зайти в мобильное приложение банка, выбрать соответствующую опцию, навести камеру смартфона на QR-код, произвести оплату. Увеличение количества шагов при оплате означает для бизнеса снижение конверсии и, как следствие, объемов транзакций».

Также существуют сложности оспариваний транзакций за неоказанную услугу, продолжает Спиридонов: «Регламент процедуры так называемых «чарджбеков» по-прежнему находится в процессе разработки».

Директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов рассказал, что банки могут подключаться к СБП не самостоятельно, а через специализированный мультибанковский процессинг, благодаря которому подключаемые банки оперативно получают доступ ко всем сервисам СБП.

Автор
Евгения Чернышова
банки Банк России переводы
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