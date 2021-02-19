ЦБ поторопил банки с переходом на свою систему платежей

Банк России попросил кредитные организации ускориться с подключением разных видов переводов через Систему быстрых платежей. ЦБ обеспокоен тем, что многие банки откладывают это на последний момент и могут не успеть

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Банкам следует быстрее подключать сервисы в Системе быстрых платежей: ЦБ попросил кредитные организации ускорить процесс внедрения платежей по QR-кодам, переводов от юридических лиц физическим и переводов между физическими лицами по запросу получателя средств. Об этом говорится в письме, которое регулятор разослал банкам. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на платежном рынке. О получении письма также сообщили представители Росбанка и банка «Уралсиб».

«Значительное количество кредитных организаций запланировало мероприятия по подключению сервисов С2В/В2С, С2Сpull (переводы через QR-коды, переводы от компаний клиентам и переводы по запросу соответственно. — РБК) на период, приближенный к дате, с которой необходимо обеспечить предоставление услуги клиентам, что увеличивает риск несоблюдения установленных нормативом сроков. [...] Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», — говорится в письме. Как следует из приложения к нему, банкам необходимо не меньше 35-60 дней на расширение функционала СБП.

СБП была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона. Первым сервисом, запущенным в СБП, были переводы между физическими лицами. Крупнейшие банки должны были их подключить до 1 октября 2019 года, банки с универсальной лицензией — до 1 января 2021 года. Это не первый случай, когда ЦБ опасается за срыв сроков подключения банков к сервисам системы. Так, Сбербанк подключился к СБП для проведения переводов между физическими лицами с опозданием на полгода, за что был оштрафован ЦБ. Также в срок не успели подключить эти переводы четыре банка с универсальной лицензией, названия которых ЦБ не раскрывает.

Представитель Банка России в ответ на запрос РБК напомнил, что системно значимые кредитные организации должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года. «Эти сроки были установлены еще в ноябре прошлого года, чтобы у банков было достаточно времени настроить свои ИТ-системы и т.д. Нас беспокоит тот факт, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент. Мы видим в этом риски несоблюдения сроков, а значит клиенты этих банков будут лишены возможности осуществлять указанные платежи через СБП», — сказал он.