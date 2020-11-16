Минприроды потерялось в контейнерах

Новый министр природных ресурсов инициировал первую служебную проверку

Новый глава Минприроды Александр Козлов начал служебную проверку из-за неисполнения поручений правительства о выделении средств на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Виновным грозит взыскание вплоть до увольнения

Александр Козлов (Фото: duma.gov.ru)

Александр Козлов, назначенный на прошлой неделе министром природных ресурсов и экологии, выпустил приказ о начале служебной проверки в отношении сотрудников Минприроды по факту неисполнения трех поручений курирующего экологию вице-премьера Виктории Абрамченко, связанных с закупкой контейнеров для раздельного сбора отходов в регионах.

У РБК есть копия приказа нового министра от 13 ноября, его подлинность подтвердил пресс-секретарь Минприроды. Представитель Абрамченко отказалась от комментариев. Первым документ опубликовал Telegram-канал «Природоведение».

В чем претензии нового министра

Вице-премьер три раза — по итогам совещаний 15 мая, 28 августа и 29 сентября — поручала Минприроды разработать механизм, который устанавливает критерии и правила отбора заявок по предоставлению регионам субсидий на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов, рассказывает представитель министерства. По его словам, исполнители этих поручений трижды отчитывались, что готовят их. Но в середине ноября, когда в министерстве сменился руководитель, выяснилось, что инициатива до сих пор не внесена в правительство.

При этом еще 23 сентября премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В этих правилах говорится, что регионы для участия в отборе подают заявки на предоставление субсидии по форме, установленной Минприроды. Но эта форма и критерии до сих пор не утверждены, из-за чего многие регионы не успеют приобрести контейнеры до конца года, продолжает собеседник РБК.

Экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин еще в марте попросил Минфин выделить из федерального бюджета 12 млрд руб. на обеспечение регионов контейнерами для сбора мусора, из них 2,97 млрд руб. — для раздельного сбора отходов. Но на фоне перераспределения бюджетных расходов из-за пандемии коронавируса субсидии на закупку таких баков на 2020 год снизились с 2,97 млрд до 1 млрд руб. Этой суммы хватит на закупку лишь примерно 70 тыс. контейнеров, сообщала пресс-служба правительства.

Весной в Минприроды говорили, что контейнеры для раздельного сбора запросили чуть более половины всех регионов России, теперь на них могут рассчитывать лишь около 20 регионов. «Снизилось количество регионов, которые смогут получить контейнеры, поскольку не были утверждены механизм и критерии оценки, в которую входит и вид контейнера», — замечает представитель нового министра. «Если даже сейчас все это оперативно утвердить, то в субъектах не успеют закупить контейнеры и отчитаться перед правительством, а это уже нарушение исполнения поручения вице-премьера», — добавляет он. К тому же из-за проволочки с выделением субсидий производители могут не успеть выпустить такое количество контейнеров до конца года, добавляет источник РБК, связанный с бизнесом в сфере обращения с отходами.

По словам представителя Минприроды, проверка будет проведена в течение месяца. «Ее задача — найти виновных в неисполнении поручений вице-премьера. Максимальное наказание для госслужащих в случае отсутствия материального ущерба — увольнение», — сказал он, добавив, что также возможен выговор. Козлов ссылается в своем приказе на закон о государственной гражданской службе. Дисциплинарные взыскания, согласно этому закону, включают замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии и увольнение.

Профильным замминистра природных ресурсов, курирующим обращение с отходами, является Мурад Керимов. До 2 сентября этот вопрос курировал другой заместитель министра, Константин Румянцев, который сейчас отвечает за международное сотрудничество и вопросы изучения Арктики. РБК направил запросы Керимову и Румянцеву через пресс-службу Минприроды.

Почему Козлов начал с проверки поручений о контейнерах

Инициирование проверки неисполнения поручений вице-премьера, касающихся закупки контейнеров для раздельного сбора отходов, — это скорее повод разобраться в том, что такое система по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), и показать подчиненным, что поручения нельзя игнорировать, считает замглавы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. По ее словам, поставки 70 тыс. баков для раздельного сбора мусора (они должны стоять на каждой контейнерной площадке) хватит только на потребности одной Москвы, но это не позволит внедрить раздельный сбор отходов по всей стране.

Поручение президента В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору мусора в России. Но пока такая система введена только в нескольких регионах, в частности в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Мордовии. После вступления в силу нового механизма расширенной ответственности производителей (РОП, призван стимулировать бизнес к утилизации 100% товаров и их упаковки после использования) оплату утилизации собранных раздельно отходов должен взять на себя бизнес. В марте Минприроды предлагало, чтобы вывоз раздельно собранного мусора для населения стал бесплатным.

«В числе приоритетных задач — реализация федеральных проектов в рамках нацпроекта «Экология». И особое внимание в ближайшее время будет уделено стратегии развития одного из важнейших для нашей страны вопросов — реформе ТКО», — заявил Козлов 11 ноября, когда Абрамченко представляла его коллективу Минприроды. «С этого момента мы с вами одна команда, и наш совместный путь не будет легким», — предупредил он, добавив, что «со всеми задачами, которые перед нами поставлены, мы справимся».

Счетная палата критиковала Кобылкина как раз за реализацию нацпроекта «Экология» и мусорной реформы. В конце сентября аудиторы заявили, что ситуация с мусорными полигонами в России «близка к критической», так как при нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов — 1–2% в год — в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — уже до 2022 года.

В ответ на это в пресс-службе экс-министра поясняли, что ситуация с переработкой отходов находится под постоянным контролем ведомства — оно взаимодействует с регионами для оперативного решения возникающих вопросов.