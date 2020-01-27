Путин поручил разработать «дорожную карту» по раздельному сбору мусора

Российский президент Владимир Путин поручил утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору мусора в России. Соответствующее поручение в рамках выполнения послания главы государства Федеральному собранию опубликовано на сайте Кремля.

Согласно документу разработать и утвердить план по раздельному сбору твердых коммунальных отходов необходимо до 1 июня текущего года.

С начала января 2020 года программа по раздельному сбору мусора стартовала в Москве. Во дворах жилых домов столицы установили раздельные контейнеры для сбора бумаги, пластика, стекла, металла и остальных отходов.

Согласно программе после вывоза мусор отправляют на досортировку, а затем на переработку Московскую, Калужскую и Владимирскую области. В мэрии сообщили, что при помощи программы рассчитывают перерабатывать около половины столичного мусора.