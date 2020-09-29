Минприроды ответило на критику Счетной палаты о ситуации с отходами

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ситуация с переработкой твердых коммунальных отходов (ТКО) находится под постоянным контролем Минприроды. С учетом распространения коронавируса, введенных из-за него ограничений и режима самоизоляции не было сбоев с вывозом отходов, говорится в сообщении Минприроды, поступившем в РБК.

Так ведомство ответило на критику Счетной палаты, которая назвала ситуацию с мусорными полигонами «близкой к критической».

Материал дополняется.