Путин назначил утвержденных по новой схеме министров

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назначил пять новых министров и одного вице-премьера, которых ранее утвердили депутаты Государственной думы на пленарном заседании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, десятым вице-премьером стал Александр Новак, занимавший до этого должность главы Минэнерго России.

«Назначить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства России, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

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Новым министром энергетики был назначен генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов. Пост министра транспорта занял гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министра строительства — Ирек Файзуллин, а министра природных ресурсов — бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. На место Козлова в Минвостокразвития был назначен руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.