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Путин назначил утвержденных по новой схеме министров

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назначил пять новых министров и одного вице-премьера, которых ранее утвердили депутаты Государственной думы на пленарном заседании. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно документу, десятым вице-премьером стал Александр Новак, занимавший до этого должность главы Минэнерго России.

«Назначить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства России, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

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Новым министром энергетики был назначен генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов. Пост министра транспорта занял гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министра строительства — Ирек Файзуллин, а министра природных ресурсов — бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. На место Козлова в Минвостокразвития был назначен руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

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Кандидатуры новых министров и вице-премьера утвердила Госдума 10 ноября. Ранее в парламент их внес премьер-министр страны Михаил Мишустин.

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Назначение впервые прошло по новой схеме, которую 6 ноября утвердил Путин. Теперь после утверждения кандидатур в нижней палате парламента глава государства может подписать указ об их назначении.
 

Владимир Путин министры назначение
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