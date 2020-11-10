Путин назначил утвержденных по новой схеме министров
Президент России Владимир Путин назначил пять новых министров и одного вице-премьера, которых ранее утвердили депутаты Государственной думы на пленарном заседании. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно документу, десятым вице-премьером стал Александр Новак, занимавший до этого должность главы Минэнерго России.
«Назначить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства России, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.
Новым министром энергетики был назначен генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов. Пост министра транспорта занял гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, министра строительства — Ирек Файзуллин, а министра природных ресурсов — бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. На место Козлова в Минвостокразвития был назначен руководитель Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.