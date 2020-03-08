Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

Минприроды предложило отменить сборы за утилизацию раздельных отходов с населения, переложив их на бизнес. Кроме того, ведомство вернуло возможность самостоятельной утилизации отходов для компаний, у которых есть на это мощности

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Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.

Копия подготовленного ведомством документа есть у РБК. Его подлинность подтвердили федеральный чиновник и несколько сотрудников компаний, которые были на совещании в Минприроды в четверг, 5 марта. Представитель министерства подтвердил РБК, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин провел совещание с участием представителей бизнеса, посвященное концепции РОП. «Рекомендации и замечания бизнеса будут рассмотрены и обоснованно учтены в итоговом уточненном проекте концепции, которая будет направлена в правительство», — говорится в сообщении ведомства. По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта.

Какие изменения внесло Минприроды

Предыдущий вариант концепции расширенной ответственности производителя был направлен в правительство 25 февраля. Но его пришлось доработать. Среди мер, которые предложило Минприроды в доработанной версии документа, следующие: