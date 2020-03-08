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Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

Минприроды предложило отменить сборы за утилизацию раздельных отходов с населения, переложив их на бизнес. Кроме того, ведомство вернуло возможность самостоятельной утилизации отходов для компаний, у которых есть на это мощности
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), предложив обнулить тарифы для населения на вывоз отходов, собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей.

Копия подготовленного ведомством документа есть у РБК. Его подлинность подтвердили федеральный чиновник и несколько сотрудников компаний, которые были на совещании в Минприроды в четверг, 5 марта. Представитель министерства подтвердил РБК, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин провел совещание с участием представителей бизнеса, посвященное концепции РОП. «Рекомендации и замечания бизнеса будут рассмотрены и обоснованно учтены в итоговом уточненном проекте концепции, которая будет направлена в правительство», — говорится в сообщении ведомства. По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта.

Какие изменения внесло Минприроды

Предыдущий вариант концепции расширенной ответственности производителя был направлен в правительство 25 февраля. Но его пришлось доработать. Среди мер, которые предложило Минприроды в доработанной версии документа,  следующие:

  • для населения тарифы на вывоз отходов, собранных раздельно, снизятся, вплоть до обнуления. В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов;

  • Минприроды разрешило бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку вместо уплаты сбора, если у компаний есть собственные мощности на эти цели. В прежней редакции концепции РОП возможность самостоятельной утилизации для производителей не была предусмотрена, они в любом случае должны были платить экологический сбор, даже при наличии инфраструктуры для утилизации;

  • у компаний останется возможность за один-два года создать мощности по утилизации за свой счет и зачесть эти инвестиции в счет уплаты экосбора. «В отношении организаций, инвестировавших в создание инфраструктуры и приобретение оборудования для осуществления сбора, перевозки и утилизации ОИТ (отходов от использования товаров. — РБК) до момента утверждения концепции, в 2021 и 2022 годах предоставляется возможность уменьшить величину уплачиваемого экосбора на величину таких инвестиций», — говорится в документе;

  • для разных видов упаковки будут разработаны разные ставки экосбора. Утилизация созданной из первичного сырья упаковки обойдется дороже, чем из вторичного сырья. «Необходимо обеспечить большую выгоду от утилизации и использования при производстве товаров и упаковки вторичных ресурсов, полученных из отходов товаров и упаковки, по сравнению с использованием первичных ресурсов», — указано в доработанной концепции.

Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко сообщила РБК, что обновленная концепция РОП в аппарат еще не поступила. Документ должен быть доставлен на следующей неделе.

Что будет с тарифами для населения

Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию в январе 2020 года поручил до 1 июня утвердить «дорожную карту» по раздельному сбору твердых коммунальных отходов в России. Раздельный сбор отходов уже введен в нескольких регионах России, в частности в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Мордовии. После вступления в силу нового механизма РОП оплату собранных раздельно отходов должен взять на себя бизнес.

«Сегодня население платит 180 млрд руб. в год за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), платежи бизнеса в рамках реализации РОП в качестве экологического сбора составляют около 3 млрд руб. Новая концепция РОП должна изменить ситуацию, запустить механизмы циклической экономики, восстановить справедливость — реализовать на практике принцип «загрязнитель должен платить», — говорил Кобылкин.

Власти Подмосковья уже в 2020 году пообещали снизить тариф на вывоз отходов в случае раздельного сбора. «Для объектов индивидуального жилищного строительства платеж за вывоз мусора, собранного раздельно, снизится на 20%», — рассказал РБК в конце января заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин. «Есть и инструменты стимулирования. Самый простой — если сортируешь мусор, то и платишь меньше. Это понятный стимул, который уже внедрен в ряде регионов», — сообщил в интервью РБК гендиректор «Российского экологического оператора» Илья Гудков.

Но региональные операторы предупреждают, что из-за раздельного сбора мусора вырастают расходы: организация вывоза отходов раздельно стоит дороже и сейчас не учтена в действующем тарифе. Если учесть эти расходы оператора, тариф вырастет, пояснил РБК директор «ЭкоСтройРесурса» (региональный оператор в Самарской области) Михаил Захаров. По его словам, доходы от продажи переработчикам сырья, которое собирают операторы, пока не покрывают затраты на организацию сбора и сортировку отходов.

У региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) пока отсутствует экономическое стимулирование для внедрения раздельного сбора и увеличения доли отбора вторичного сырья, подтверждает председатель комитета по реформированию отрасли обращения с ТКО «Опоры России» Полина Вергун. «Если дополнительные расходы на транспорт раздельно собираемых отходов будут учтены и оплачены за счет субсидии из РОП, то возможны и рост доли утилизации отходов, и снижение тарифа для населения», — заключает она.

Как работает механизм РОП сейчас

В России механизм расширенной ответственности производителя для стимулирования утилизации товаров и упаковки принят с 2014 года, но в текущем варианте не работает. Как указывают авторы обновленной концепции, сейчас с бизнеса собирается не более 2,5 млрд руб. в год в виде экосбора при ожидаемом поступлении до 136 млрд руб. в год. Кроме того, некоторые компании фальсифицируют отчетность или вовсе не предоставляют ее. Сейчас производители вместо уплаты экосбора имеют право утилизировать около 15% от производимых товаров или упаковки, а импорт и вовсе не подпадает под это правило.

Что даст утилизация продукции компаниям

Замглавы комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Наталья Беляева отмечает, что производители часто не отождествляют себя с утилизаторами своей продукции, хотя многие из них занимаются утилизацией. Это предприятия металлургической, кабельной и бумажной промышленности, а также стекольные заводы. «Самостоятельность обеспечения утилизации остатков продукции может быть обеспечена самими предприятиями. Таким образом, они будут сокращать свои экоплатежи за счет использования вторичного сырья», — считает она. По мнению Беляевой, производители упаковки и других товаров должны использовать больше вторичного сырья.

Упаковка товаров в новой концепции РОП станет первоочередным объектом регулирования с 2021 года — за нее производители должны будут платить экосбор из норматива 100-процентной утилизации. Упаковка занимает примерно 50% объема отходов, отмечал Кобылкин. Однако Ассоциация производителей стеклянной тары считает неправомерным основной постулат концепции, согласно которой экосбор будут платить производители упаковки, а не заказывающие ее товаропроизводители, как это предусмотрено сейчас. «Техзадание для производства тары, а именно вид, цвет, вес, толщина стенок, присылает нам производитель товара. Производитель упаковки не может контролировать географию распространения товара в своей упаковке», — сообщила РБК исполнительный директор этой ассоциации Елена Емельянова.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Анна Левинская
Теги: утилизация отходов, ответственность, экологический налог, Минприроды РФ
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