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Счетная палата признала неблагополучной ситуацию с мусором в России

В России перерабатывается не более 7% отходов, а свыше 90% по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, следует из отчет Счетной палаты. Ситуация с мусорными полигонами «близка к критической, следует из отчета
Фото:Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Ситуация в сфере обращения с отходами в России остается неблагополучной, несмотря на начатую в прошлом году мусорную реформу, говорится в отчете Счетной палаты (СП).

По данным СП, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% по-прежнему отправляется на полигоны и свалки. Последние «зачастую» не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву, говорится в сообщении.

Кроме того, в СП отметили, что «близка к критической и ситуация с официальными полигонами». При нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО), которые составляет 1–2% в год, в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года, следует из отчета. «При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», — указывает СП.

Решить проблему мусорных полигонов должен федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», задачей которого является создание высокотехнологичной инфраструктуры обработки и утилизации отходов, отметили в СП, указав, что пока проект не достигает цели, а его параметры нуждаются в пересмотре. В частности, проект не предусматривает меры для предотвращения и сокращения объемов образования отходов, говорится в отчете. Речь идет в том числе о том, чтобы стимулировать граждан использовать многоразовые товары, тару и упаковку, пояснили в СП.

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Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

«Кроме того, установленные в проекте целевые результаты и показатели недостаточно увязаны между собой, а их значения не были согласованы с регионами», — указали в СП. Результатом этого стало то, что почти половина субъектов (42%) не подтвердила возможность их выполнения и не заключила с Минприроды России соглашения о реализации региональных проектов, отметили в палате.

Также в СП указали, что национальный проект экология учитывате, что в россицских регионах было 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. Федеральный проект «Чистая страна» предусматривает ликвидацию только 191 свалки, что означает, что более 700 свалок в границах городов сохранятся, следует из отчета.

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В связи с этим в Счетной палате предложили:

  • создать единую систему учета ТКО и увеличить финансовую поддержку инвестиционных проектов в области обращения с отходами;
  • рассмотреть вопрос корректировки региональных программ обращения с отходами и дополнить их мерами, направленными на предотвращение и сокращение образования отходов;
  • проконтролировать реализацию регионами шаги по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, не включенных в федеральный проект «Чистая страна».

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С 1 января 2019 года в России реализуется национальный проект «Экология», известный также как «мусорная реформа». Одна из целей проекта— создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ответственность за выполнения проекта возложена на региональных операторов.

Реформа предусматривает введение раздельного сбора мусора, часть отходов предполагается перерабатывать. Кроме того, согласно проекту, должны быть ликвидированы несанкционированные мусорные полигоны.

Автор
Анастасия Батманова
Счетная палата мусорные полигоны
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