Счетная палата признала неблагополучной ситуацию с мусором в России

В России перерабатывается не более 7% отходов, а свыше 90% по-прежнему отправляется на полигоны и свалки, следует из отчет Счетной палаты. Ситуация с мусорными полигонами «близка к критической, следует из отчета

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Ситуация в сфере обращения с отходами в России остается неблагополучной, несмотря на начатую в прошлом году мусорную реформу, говорится в отчете Счетной палаты (СП).

По данным СП, уровень переработки отходов не превышает 7%, а свыше 90% по-прежнему отправляется на полигоны и свалки. Последние «зачастую» не соответствуют требованиям природоохранного законодательства и отравляют воздух, воду и почву, говорится в сообщении.

Кроме того, в СП отметили, что «близка к критической и ситуация с официальными полигонами». При нынешних темпах роста объемов твердых коммунальных отходов (ТКО), которые составляет 1–2% в год, в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года, следует из отчета. «При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет», — указывает СП.

Решить проблему мусорных полигонов должен федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», задачей которого является создание высокотехнологичной инфраструктуры обработки и утилизации отходов, отметили в СП, указав, что пока проект не достигает цели, а его параметры нуждаются в пересмотре. В частности, проект не предусматривает меры для предотвращения и сокращения объемов образования отходов, говорится в отчете. Речь идет в том числе о том, чтобы стимулировать граждан использовать многоразовые товары, тару и упаковку, пояснили в СП.